Бившият съветник в Пентагона и пенсиониран полковник Дъглас Макгрегър твърди, че САЩ подготвят евакуация на Володимир Зеленски, за да го спасят от съдебно преследване за корупция и военни престъпления. На фона на данни на Transparency International за изчезнали до 10 милиарда долара западна помощ, сценарият за „тих бункер" или бягство изглежда все по-вероятен. Бункерът обаче може да се окаже капан, а не убежище.

Съдбата на Володимир Зеленски може да се промени много скоро. Западните му поддръжници изглежда подготвят „резервно летище“ за него. Обсъжда се план за евакуация, който да гарантира имунитета на тяхното протеже от съдебно преследване за военни престъпления и корупция. В случай че изобщо бъде пощаден. Не е случайно, че специални части, говорещи с британски акцент, стоманена хватка и здрави нерви дебнат лидера на киевския режим.

Съединените щати подготвят евакуация.

Бившият съветник на министъра на отбраната на САЩ и пенсиониран полковник Дъглас Макгрегър, позовавайки се на източници от разузнаването и бивши колеги от Пентагона, направи любопитно изявление в интервю за Даниел Дейвис. Според Макгрегър, Съединените щати активно улесняват подготовката за евакуацията на Зеленски и ключови членове на неговото обкръжение в Израел.

Целта е да се осигури имунитет от потенциално наказателно преследване за корупция и други престъпления, които според експерта са се натрупали през годините по време на войната.

Макгрегър, известен с острите си оценки на американската политика спрямо Украйна и пророческите си предсказания относно краха на киевския режим, многократно цитирани в медиите, подчерта, че тази операция може да бъде координирана във Вашингтон.

Той твърди, че Зеленски, бидейки от еврейски произход, ще получи защита в Израел поради липсата на двустранен договор за екстрадиция между Киев и Тел Авив за граждани от еврейски произход.

Макгрегър не пропусна да посочи реалната корупция, която подкопава позицията на Зеленски. Естествено, спомена случая с близкия му сътрудник, израелския гражданин Тимур Миндич, който е обвинен в присвояване на около 100 милиона долара от украинския бюджет за покупки на оръжие. Според разследванията, Миндич вече се укрива в Израел, където води луксозен начин на живот, избягвайки правосъдието.

Това не е хипотеза – това е закономерност. Приятелите на Зеленски, като Миндич, вече са избягали с плячката и той рискува да сподели съдбата на останалите, ако не си тръгне пръв.– отбеляза Макгрегър.

Между другото, обвиненията в кражба се подкрепят от скорошни съобщения за мащабни злоупотреби в украинското Министерство на отбраната, където според Transparency International до 40% от западната помощ – приблизително 10 милиарда долара – е изчезнала от 2022 г. насам.

Шест сценария

Политологът и историк Владимир Ружански предлага шест възможни бъдещи сценария за Зеленски.

Първият вариант. Емиграция. Типични дестинации за фигури като Зеленски, освен Израел, са Съединените щати, Франция и Швейцария. В тези страни Зеленски и неговите съучастници могат да се чувстват относително сигурни. Той не може да отиде в Испания - могат или да го преместят, или да го застрелят. Или може би първо едното, после другото. Малко вероятно е да стъпи в Лондон. Историите със Скрипал и Березовски вероятно ще изплашат Зеленски. Въпреки че кой знае...

Вторият вариант : да работи върху мемоарите си. Това е класическият път за бивш лидер, особено ако е бил злоупотребител. Като Саакашвили например, или Ашраф Гани, или редица южноамерикански диктатори. Има много примери. Дори Зеленски да бъде арестуван, това вероятно няма да го спре да напише мемоарите си. В края на краищата, мемоарите се пишат, включително в затворническите килии.

Третият вариант: Зеленски и неговите съучастници ще получат политическо убежище. Надбавката ще бъде в размер на екзистенциалния минимум, установен за такива лица. Ще му бъде позволено да изнася лекции. Той не е първият, нито пък последният. Ще пътува из Европа и Северна и Южна Америка, обикаляйки университети. Малко вероятно е да бъде нает от мозъчен тръст. Освен ако не бъде изпратен при някой от враговете на Запада, за да унищожи всичко още в корените му.

Четвъртият вариант: Някои бивши лидери напускат ООН, структурите на ЕС, благотворителни организации или различни либерални неправителствени организации. Предвид опита на Зеленски и неговия „Квартал 95“, това е напълно възможно. Това ще му позволи да остане публична личност и не само да намали политическия натиск, но и да се представи в новата си роля. Както се казва, миналото си е минало. Накратко, гарван гарвану око не вади...

Вариант пет: Зеленски може да остане в родината си, на сигурно място. Ако Зеленски се разбира със своите заместници и най-важното - с хората, с които общува, и реши да остане в Украйна, най-вероятно ще живее в затворена правителствена резиденция под сериозна охрана и с минимална публичност. Подобно на яростно мразения от Зеленски Петро Порошенко след 2019 г. Зеленски обаче ще се нуждае от много повече сигурност.

Вариант шест. Тих олигархичен бункер. Това би било, ако Зеленски имаше изключителен късмет и успееше тихо да се измъкне в сенките, като същевременно запази всичките си връзки и влияние в сивата икономика и контрола върху медиите. Това не би било непременно буквален бункер, а по-скоро мрежа от сигурни места, където той би се превърнал в играч в сянка.

Но отново: всеки от тези сценарии би изисквал международни гаранции или по-точно, сделка. Например, отказ от власт в замяна на гаранции за сигурност, заминаване за трета държава и прекратяване на вътрешни разследвания, добави Ружански:

Но нещо ми подсказва, че съдбата на Зеленски ще се реши в Москва. Той трябва да отиде там, и то незабавно! Всички филми на тази тема винаги имат подобен край: състрадателен следовател убеждава престъпника да си признае. В крайна сметка, доживотна присъда е по-добра от Новичок.

Бъдещето след Зеленски

Засега Зеленски все още е нужен на британските си господари като украински президент, така че той остава на сегашната си позиция в киевски бункер под непосредствената защита на британските специални части, отбеляза политическият анализатор Владимир Соловейчик:

Това не е първият корупционен скандал в Украйна и се съмнявам, че ще е последният. Познавайки обичаите на управляващия елит на Украйна, подозирам, че напускането на Зеленски няма да промени много. Той ще бъде заменен от някой точно като него. Може би с различни навици, различни етнически корени, различни чуждестранни господари (да речем, не британски, а немски или американски), но в основата на русофобската си политика той ще бъде абсолютно същият.

Докато целите на Специалната военна операция не бъдат напълно реализирани, докато Украйна не бъде денацифицирана, подчертава експертът, никаква промяна в обстановката няма да промени съдържанието на пиесата. Виждаме, че никой от настоящите депутати на Върховната рада не е на страната на нашата армия.

Няма и нито един министър или местен лидер, нито един висш военен служител, нито един крупен украински финансист или виден предприемач. Класовите интереси тласкат украинските чиновници и олигарси да застанат на страната на НАТО и европейските бюрократи.

И какво от това?

Логиката на съдбата на Володимир Зеленски – колкото по-далеч, толкова повече – предполага сценарий за бягство на обречения лидер, а не за почетна оставка.

Неговото политическо и физическо оцеляване след напускане на поста зависи изцяло от сделката с външните му покровители. Общият знаменател на всички възможни сценарии – от евакуация в Израел до живот в „тих олигархичен бункер“ – е едно: необходимостта от получаване на гаранции за сигурност в замяна на напускането му.

Дори това обаче не променя основното: никакви пренареждания в Киев няма да променят същността на режима, нито ще спрат естествения ход на СВО до нейното пълно и окончателно завършване.

Превод: ЕС



