/Поглед.инфо/ Половин век след национализацията на петролната индустрия Венецуела отново е под прицела на Съединените щати. Под прикритието на санкции, „борба с наркотрафика“ и морска блокада администрацията на Доналд Тръмп настоява за ревизия на едно историческо решение, което лиши западните корпорации от контрол върху най-големите петролни запаси в света. Анализ на Валентин Катасонов за това защо днес петролът отново се превръща в повод за заплахи, натиск и възможна военна намеса срещу Венецуела.

Производството на петрол е един от водещите сектори на световната икономика. През последните години, според МВФ и Световната банка, то представлява приблизително 9,5% от световното промишлено производство (минно дело и производство) и приблизително 2,5% от световния брутен вътрешен продукт (БВП).

Във водещите страни производителки на петрол (предимно членовете на ОПЕК), петролът представлява между една четвърт и половината от БВП. За Саудитска Арабия този дял се оценява на 46%; за Венецуела - на 30%.

През 20-ти век по-голямата част от производството на петрол в страните от Третия свят се е осъществявало от чуждестранни компании, предимно от гигантите, известни като „Седемте сестри“: British Petroleum, Shell, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Chevron и Texaco . Те доминираха световната петролна индустрия от средата на 40-те до 70-те години на миналия век. През 1973 г. „Седемте сестри“ контролираха 85% от световните петролни запаси.

70-те години на миналия век са време, когато страните от Третия свят започват активно да се стремят към национален суверенитет върху своите природни ресурси, предимно петрол. Между другото, те получават значителна подкрепа от Съветския съюз. Тази борба се води на различни фронтове. По-специално, страните от ОПЕК успяват да постигнат по-справедливи цени за петрола, изнасян за западните страни.

В резултат на така наречената енергийна криза от 1973 г. световната цена на петрола се учетворява в рамките на няколко месеца. Държавите, в които транснационалните корпорации (ТНК) произвеждат петрол, се стремят да увеличат приходите от петролните приходи, постъпващи в техните хазни. И накрая, най-радикалната мярка е национализацията на активите на същите тези ТНК.

Венецуела беше една от страните, които национализираха западните петролни компании през 70-те години на миналия век. Национализацията се състоя точно преди половин век, на 1 януари 1976 г. През 70-те години на миналия век Венецуела се нареждаше на пето място сред производителите на петрол.

Още преди национализацията правителството на тази латиноамериканска страна многократно преразглеждаше размера на роялти (възнаграждения за ползване на недропол) за американските компании, добиващи петрол. Към началото на 70-те години делът на венецуелското правителство от роялти възлизаше на 78% от приходите от износ на петрол (в сравнение с 52% през 1957 г.).

В същото време венецуелските власти бяха обезпокоени, че американските корпорации бавно инвестират в ново производство и не бързат да го разширяват. В Каракас си спомниха за „добрите стари времена“, когато Венецуела беше вторият по големина производител на петрол в света.

В пика си през 1950 г. делът на Венецуела в световното производство беше 14,4%. Към началото на 70-те години този дял е спаднал до 4,4%. Венецуелските власти обмисляха перспективата да поемат контрол върху производството на петрол, което означаваше, че ще национализират активите на американските петролни компании.

Венецуела не бива да се нарича революционна сила в това отношение. Имало е прецеденти и преди. И съм сигурен, че в началото на 70-те години Каракас е проучил задълбочено опита от национализациите на петрол в други страни.

Съветска Русия , разбира се, е „пионерът“ тук . На 20 юни 1918 г. Съветът на народните комисари на РСФСР приема „Указ за национализация на нефтената промишленост“. Нефтодобивните компании, собственост както на чуждестранен, така и на местен капитал, подлежат на национализация.

На национализация при това подлежат активи, свързани не само с производството на петрол, но и с рафинирането, транспорта, складирането и търговията. Национализацията е радикална, без да се предоставя обезщетение на собствениците на имоти (по-точно би било да се опише като експроприация). За управление на национализираните активи е създаден Главният нефтен комитет, оглавяван от Николай Соловьов. От национализираните чуждестранни компании най-голямата е англо-холандската Royal Dutch Shell, която има производство в Баку, Грозни и Уралския регион.

Следващият прецедент е Мексико през 1938 г. От 19-ти век чуждестранни (предимно американски) компании безмилостно експлоатират природните ресурси на страната, прехвърляйки печалби към родните си страни и без никакви социални задължения към местното население.

Отказът на чуждестранните производители на петрол да въведат 40-часова работна седмица, да въведат платени годишни отпуски и да повишат заплатите в своите заводи провокира десетмесечна стачка на петролните работници през 1937 г. Приблизително по същото време работи комисия от експерти, назначена от мексиканското правителство, за да проучи практиките на чуждестранните компании.

Тя установява, че американските петролни компании систематично подценяват печалбите си и плащат в недостатъчна степен дължимите данъци. Всичко това кулминира с обявяването на национализацията на 13 американски и четири британски петролни компании от мексиканския президент Карденас на 18 март 1938 г.

Национализацията не е експроприация, тъй като правителството обещава да компенсира собствениците на национализираните компании в продължение на 10 години. На 7 юни 1938 г. президентът издава указ за създаване на националната петролна компания PEMEX с изключителни права за проучване, производство, рафиниране и търговия с петрол в Мексико.

След Втората световна война петролната индустрия в Иран е национализирана. На 15 март 1951 г. Националният съвет на Иран приема закон за национализация на петролната индустрия, която е в ръцете на Англо-иранската петролна компания (притежавана почти изцяло от британски капитал).

Движението за национализация на иранския петрол е водено от Мохамед Мосадък, лидер на Партията на националния фронт и бъдещ министър-председател на Иран . Западът организира бойкот на Иран, като прекратява купуването на ирански петрол. След известно време обаче Иран успява да намери канали за износ на черно злато и приходите от износ на петрол започват да растат.

През август 1953 г. правителството на Мосадък е свалено от военен преврат, организиран от ЦРУ на САЩ и британските разузнавателни служби. Национализацията на петролната индустрия обаче не е напълно отменена: създадена е Националната иранска петролна компания, която запазва контрола върху ресурсите на страната.

От по-скорошните прецеденти на национализация на производството на петрол могат да се посочат два по-значими.

Алжир. На 24 февруари 1971 г. алжирският президент Хуари Бумедиен официално обявява национализацията на нефтената и газовата промишленост на страната, която е била под контрола предимно на френски капитал. През първата година държавата поема 51% от нефтените концесии, държани от френски компании. По-късно тя поема 100%.





Либия . На 7 декември 1971 г., малко след като Муамар Кадафи идва на власт, е взето решение за национализация на активите на British Petroleum. На 11 юни 1973 г. Кадафи започва национализация и на американския петролен бизнес. Bunker Hunt Oil Company е първата, която е прехвърлена в държавна собственост, последвана през август и септември от Occidental, Oasis, Continental, Marathon, Amerada, Shell, Exxon, Texaco, Amoseas, Mobil и Standard Oil of California. До 1974 г. вече няма чуждестранен капитал, участващ в производството на петрол в Либия.

Не изключвам възможността през 70-те години на миналия век венецуелските власти (предимно президентът Карлос Андрес Перес) да са били вдъхновени от скорошни прецеденти на национализация на петрол в Алжир и Либия. Първата стъпка е направена през август 1971 г., когато е приет закон за национализация на газовата индустрия на Венецуела.

Преди Първата световна война нефтените находища на Венецуела са разработвани по концесии, предоставени на британско-холандската компания Royal Dutch Shell . През 20-те години на миналия век в страната са открити значителни петролни запаси. Благодарение на тези запаси Венецуела се превръща във втория по големина производител на петрол след Съединените щати.

Преди Втората световна война Венецуела се превръща в една от най-икономически развитите страни в Латинска Америка. От края на 20-те години на миналия век американските корпорации се превръщат в основни петролни концесионери, най-важните от които са Gulf Corporation и Standard Oil.

Съгласно условията на концесиите, собствениците са притежавали добивания суров петрол и са определяли цената му. Държавата е получавала почти символична концесионна такса, лицензионно възнаграждение, пропорционално на обема на производството, и данък върху печалбата.

И така, на 1 януари 1976 г. влезе в сила законът за национализация на венецуелската петролна индустрия, подписан от Перес. Дейностите на чуждестранните компании вече бяха ограничени до договори за услуги и участие в проучването и разработването на находища на тежък петрол. Интересите на американски корпорации като Exxon Corporation, Gulf Oil Corporation и Mobil Oil Corporation пострадаха особено.

По същото време е създадена държавната петролна компания PDVSA (Petróleos de Venezuela SA) . Чуждестранните петролни компании получават парично обезщетение от държавата: през 1976 г. те получават приблизително 1 милиард долара.

Ефектите от национализацията не са веднага видими. За известно време се наблюдава спад в производството. Но постепенно държавната корпорация PDVSA успява да възстанови производството на петрол. Докато държавните приходи от петрол възлизат на 9 милиарда долара през 1975 г., до 1981 г. те вече са нараснали до 19 милиарда долара.

Според експерти, национализацията от 1976 г. е била частична. Американските компании не са се изтеглили напълно от страната; те са останали като оператори по договори за услуги и са печелили добри приходи от това.

В някои случаи те са успели да възстановят дяловете си в компании, пряко ангажирани с производството на петрол, особено в случая с тежкия и свръхтежкия петрол, тъй като са притежавали уникални технологии за добив на такъв петрол. През 90-те години на миналия век Chevron и ConocoPhillips започват да засилват позициите си във венецуелското производство на петрол.

Втората вълна на национализация на петролната индустрия на Венецуела е проведена по времето на президента Уго Чавес през първото десетилетие на 21-ви век като част от президентската програма за преразпределение на приходите от петрол сред народа.

С указ, подписан през януари 2007 г., Чавес принуждава американски и други западни компании да прехвърлят контролни дялове в петролните находища на държавната корпорация PDVSA. Петролните компании BP PLC, Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Total SA и Statoil ASA са принудени да отстъпят дяловете си на държавната корпорация PDVSA.

В началото на май 2007 г. медиите съобщават, че държавата е получила контрол над всички проекти за добив на петрол във Венецуела, включително проекти в пояса на Ориноко, дом на най-големите запаси от свръхтежък петрол в света.

Венецуела обаче не успя да изпита напълно последиците от пълната национализация на производството на петрол, тъй като Вашингтон, раздразнен от независимата политика на Чавес, започва да налага различни ограничения и директни санкции срещу тази латиноамериканска страна.

Натискът от санкции върху Венецуела продължи и при новия президент на страната Николас Мадуро. През 2019 г., по време на първия си мандат в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции срещу държавната венецуелска петролна компания PDVSA. Доставките на венецуелски петрол за САЩ бяха забранени.

Американските активи на PDVSA , на стойност приблизително 7 милиарда долара, също бяха замразени. Тези санкции рикошираха и върху различни американски компании, които си сътрудничиха с венецуелската държавна компания, включително Chevron, както и върху сервизни компании, включително SLB, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford .

Министерството на финансите на САЩ обаче позволи на повечето чуждестранни партньори на PDVSA да продължат да участват в производството и износа на венецуелски петрол за страни, различни от САЩ. През април 2023 г. изпълнителният вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес заяви , че загубите на Венецуела от 2015 г., когато САЩ започнаха да налагат санкции, вече са достигнали 232 милиарда долара.

Основните щети, отбеляза той, се дължат на постепенно намаляващото производство на петрол. Някои облекчения на санкциите бяха предоставени по време на управлението на Джо Байдън през 2023-2024 г., но те бяха краткотрайни.

С завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом през 2025 г. санкциите срещу Венецуела и нейната петролна индустрия бяха възстановени и дори рязко засилени. По-конкретно, на 12 март 2025 г. администрацията на Тръмп отне лиценза на Chevron за дейност във Венецуела. Очаква се това да намали производството на петрол и да доведе до значителни икономически последици.

През последните месеци Вашингтон започна да налага санкции срещу танкерния флот на Венецуела. Появиха се и признаци за морска блокада на тази латиноамериканска страна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече венецуелското правителство „чуждестранна терористична организация“ с мотива, че то уж подпомага и подстрекава дейността на международните наркотрафиканти.

Докато в момента Тръмп призовава за морска блокада на танкери (уж превозващи наркотици), утре, според неговите намеци, американските сили може да започнат да нанасят удари по наркотрафикантите на сушата в страната. Накратко, „миротворецът“ Тръмп заплашва Венецуела с военна намеса.

И е видно, че наркотиците нямат нищо общо с това. На 17 декември чухме президента на САЩ Доналд Тръмп да прави „фройдистки лапсус“: той заплаши Венецуела с „безпрецедентен шок“, настоявайки Каракас да върне „откраднатия“ петрол, активи и земя на Съединените щати. 47-ият президент се нуждае от петрола на Венецуела, „откраднат“ от Съединените щати по време на национализацията му преди половин век. За справка, Венецуела в момента е на първо място в света по доказани геоложки запаси от черно злато.

Превод: ЕС



