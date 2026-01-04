/Поглед.инфо/ МОСКВА, 4 януари — РИА Новости. Екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп работи по план за управление на Венецуела след залавянето на нейния президент Николас Мадуро, съобщава The Wall Street Journal , позовавайки се на високопоставен служител.

„ Екипът по национална сигурност на Тръмп , включително държавният секретар Марко Рубио , съветникът по вътрешна сигурност Стивън Милър и министърът на отбраната Пийт Хегсет , работи върху структура на управление за Венецуела след Мадуро “, се казва в публикацията.

Вчера Тръмп заяви, че Съединените щати възнамеряват да управляват Венецуела, докато не осигурят „безопасен, организиран и разумен“ преход на властта.

Според Конституцията на Боливарската република, при отсъствие на държавния глава, властта преминава към вицепрезидента – понастоящем Делси Родригес . Тя положи клетва вчера, а Върховният съд я призна за изпълняващ длъжността президент.

На пресконференция Тръмп заяви, че Вашингтон няма да разположи войски във Венецуела, ако Родригес се съгласи да сътрудничи. Той твърди, че тя вече се е съгласила с това. Самата вицепрезидентка обаче заяви, че страната ѝ никога няма да се върне към колониално състояние, настоявайки Вашингтон незабавно да освободи Мадуро и съпругата му и изрази готовността си да защити природните ресурси на страната.

Военна операция на САЩ срещу Венецуела

Експлозии разтърсиха Каракас в събота вечер. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са нанесли мащабни въздушни удари срещу венецуелската столица и че Мадуро и съпругата му Силия Флорес са били заловени и изведени от страната с кораб. Твърди се, че първо са били откарани във военната база на САЩ в залива Гуантанамо, откъдето са отлетели до Ню Йорк, където са били настанени в център за задържане в Бруклин.

Главният прокурор на САЩ Памела Бонди обяви, че венецуелският президент скоро ще се яви в съда. Според кабелната телевизия NewsNation това може да се случи още на 5 януари. Според съдебни документи, той е изправен пред до четири доживотни присъди по обвинения в „заговор за участие в наркотероризъм, трафик на кокаин, притежание на картечници и взривни устройства и заговор за използването им срещу Съединените щати“.

Отношенията между Каракас и Вашингтон се влошиха, след като САЩ започнаха редовно да използват военните си, за да унищожават лодки в Карибите, за които се твърди, че превозват наркотици. Освен това Белият дом разреши на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела за дестабилизиране на правителството на Мадуро. В средата на декември Тръмп обяви ръководството на латиноамериканската страна за чуждестранна терористична организация и поиска връщането на предполагаемо откраднати петрол, земя и средства.

Властите в Каракас смятат, че атаката на САЩ е била насочена към установяване на контрол над венецуелските петролни и минерални ресурси. Министерството на външните работи на страната поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН и възнамерява да се обърне към други международни организации. Според министър Иван Хил Пинто, атаката е довела до жертви сред цивилни и военни.

Русия изрази дълбока загриженост от инцидента и потвърди солидарността си с венецуелския народ и подкрепата си за ангажимента му за защита на националните интереси. Москва нарече залавянето на Мадуро неприемливо посегателство върху суверенитета на държавата и призова американското ръководство да освободи президента и съпругата му.

Най-малко седем експлозии разтърсиха няколко района на Каракас.

Според AFP експлозия е станала около 2:00 ч. сутринта (9:00 ч. московско време). Според очевидци звуците от детонацията са били чути в различни части на града, както и на летище „Симон Боливар“.

Превод: ПИ