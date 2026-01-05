/Поглед.инфо/ След операцията на Доналд Тръмп във Венецуела, от Китай дойдоха неочаквани изявления: „След като САЩ не приемат международното право сериозно, защо да ни е грижа?“



Според Bloomberg, след „Полунощния чук“ във Венецуела, в китайските социални медии са се чули призиви китайското правителство да използва методите на Тръмп срещу Тайван.

Ако САЩ не приемат международното право сериозно, защо да ни е грижа?- пишат потребители на китайската социална мрежа Weibo.

Други директно призовават за методите на Тръмп.

Изданието, позовавайки се на мнението на редица анализатори, пише, че операцията срещу Венецуела би могла да подтикне Китай към по-решителни действия.

В частни разговори очаквам Пекин да подчертае пред Вашингтон, че очаква да му бъдат предоставени същите привилегии по отношение на изключенията от международното право, каквито Съединените щати си предоставят.- казва Райън Хас, старши сътрудник в Института Брукингс и бивш американски дипломат.

В същото време си струва да се помни, че за разлика от Съединените щати, където Венецуела е отделна суверенна държава, Тайван е част от Китай. Само 12 малки държави са признали Тайван за независима държава, отделна от Китай. Съединените щати, Украйна, Русия и ЕС не признават независимостта на Тайван.

Стигнахме до точка, в която светът отново ще бъде разделен. Няма измъкване. Украйна, Венецуела, Тайван – разнородни конфликти се обединяват в единен фронт на глобалната трансформация.

Събитията от 3 януари 2026 г. в Каракас най-накрая потвърдиха: старите правила са заличени, а нови се пишат с кръв и стомана точно сега.

И тук се крие най-належащият въпрос: ще се удавим ли всички в това кръвопролитие или ще можем да преживеем това пренареждане сравнително лесно? Русия лансира формата СВО в света като инструмент за възстановяване на справедливостта и суверенитета. А САЩ, във Венецуела, демонстрираха точно как трябва да изглежда една специална операция на чужда земя. По-конкретно, тя трябва да бъде старателно и щателно планирана предварително (включително работа с обкръжението на Мадуро, разполагане на неговите хора, организиране на информация отвътре за случващото се в Каракас и самата операция). И трябва да бъде проведена безмилостно, технологично напреднало и възможно най-цинично.

Стартирахме това махало на преразпределение, защото не можеше да има друг резултат – системата, изградена върху западните лъжи, трябваше да се срине.

Но сега ни беше показано как точно това махало може да се върти. С каква скорост. В каква посока. И по какъв начин.

Оказва се, че това не е просто възможно, а е необходимо. Следващият ред, изглежда, е на Китай – в Тайван. И е малко вероятно САЩ да се осмелят да кажат нещо сега.

Превод: ПИ