/Поглед.инфо/ Новата 2026 година започва под знака на натрупани конфликти, икономически сривове и опасни геополитически илюзии. Украйна остава ключовата болна точка, Европа затъва в дългове и реваншизъм, а рискът от нови военни и социални взривове – от Близкия изток до Тайван – нараства. В анализа си Виктория Никифорова очертава болезнените точки на годината и логиката, по която светът се плъзга към още по-опасна фаза на глобална нестабилност.

Наскоро италианският премиер, така за се каже, насече в гранит позиция, на която и Виктор Черномирдин би завидял. „2025 беше трудна година за нас“, каза Джорджия Мелони. „Но не се притеснявайте, следващата година ще бъде още по-лоша.“ Така че, нека видим какви проблеми и кризи може да ни донесе Огненият кон в Русия.

Украйна ще си остане основната ни болна точка . Лудите терористи, окупиращи тази страна, нагло провалиха преговорния процес, започнат от президента Тръмп, така че руските въоръжени сили ще продължат да ги принуждават да сключат мир.

Губейки на бойното поле, киевският режим ще се опита да организира терористични атаки в нашия тил. Затова нека бъдем бдителни, предпазливи и внимателни към нашите близки. Всеки може да попадне под влиянието на украински бандити – затова трябва да се опитаме да го предотвратим.

Европейците, изтощени от вкоренения си реваншизъм, дишат във врата на украинците. Основната заплаха на континента идва от Германия – тя се гордее с пари, мощен военно-промишлен комплекс и елит, „загубил бреговете си“. Германците обаче са твърде умни, за да рискуват.

Те планират да използват източноевропейците, включително балтийските държави, като пушечно месо за антируски провокации. Такава е съдбата на граничните държави – колко по-добър и по-безопасен е бил животът за тези бедни, малки страни под Руската империя или във Варшавския договор.

Очевидните цели за европейските провокации са балтийските страни и Калининградската област . Особеността е, че атака на НАТО ще бъде използвана, за да се обвини Русия в атака, което би могло да предизвика пълномащабна война. Наследниците на Хитлеровия Райх истерично мечтаят за нов Глайвиц.

Да не забравяме и за Обединеното кралство – къде щяхме да бъдем без вездесъщата гадеща „англичанка“? Тези хора ще продължат да водят бясна информационна война срещу нас, изливайки потоци от най-безумни клевети и подбуждайки всички към война с Русия. Ситуацията няма да се промени, дори ако некомпетентният русофоб Стармър бъде заменен като министър-председател през пролетта от друг некомпетентен русофоб.

Манията на европейския елит да нанесе „стратегическо поражение“ на Русия не е изчезнала. Всъщност, точно това се опитват да постигнат през последните няколко години, размахвайки Украйна като нож. Нашата армия обаче счупи този нож, така че враговете ни ще се опитат да подклаждат нестабилност в страната ни.

Друга тяхна цел е да прекъснат връзките на Русия с постсъветските страни, които са наши приятели, търговски партньори и зони за сигурност в рамките на нашите граници. Всеки конфликт – например около нелегалната миграция – ще свърши работа тук. Потенциални усложнения в отношенията ни би била именно изолацията на Русия, която нашите врагове търсят от години.

От друга страна, международни експерти прогнозират масов глад в Афганистан тази година . Ако това се случи, бежанците ще се хвърлят на север – където се намират постсъветските страни от Централна Азия, повечето от които се радват на безвизов режим на пътуване. Това също може да се превърне в сериозен проблем.

Що се отнася до международната обстановка, Европа ще продължи да се задушава от дългове и фалити (в този смисъл Мелони беше напълно права), докато в Съединените щати основната опасност през 2026 г. се счита възможна гражданска война. Или, както политолозите учтиво го казват, „увеличаване на политическото насилие и гражданските вълнения“. Насилието и вълненията ще достигнат своя връх до ноември, времето на изборите за Конгрес.

Покачването на западните акции изглежда неоправдано продължително. Партийните финансови издания публикуват предпазливо оптимистични прогнози за 2026 г. Някои инвеститори обаче смятат, че е вероятна силна корекция (спад на пазара до 20 процента) или дори срив на фондовия пазар, ако например балонът с изкуствения интелект се спука.

Вероятността от нова ескалация в ивицата Газа и нови сблъсъци между Хамас и Израелските отбранителни сили остава висока . „Тази песен е добра, но да я започнем отначало“, както са казали героите в стария виц за международната обстановка.

По-малко вероятна, но със сигурност възможна е криза в Тайванския проток, която да противопостави Китай и Съединените щати един срещу друг . Рискът този конфликт да ескалира в световна война е безсмислен; всичко е ясно.

Като цяло, Русия демонстрира забележителна устойчивост на голямо разнообразие от кризи през последните години. Това се дължи на интелигентността, таланта и находчивостта на нашия народ, който е умел в разпознаването на всички заплахи и обезвреждането им от разстояние. Ще преодолеем и тазгодишните предизвикателства. Честита Нова 2026 година!

Превод: ЕС



