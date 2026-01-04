/Поглед.инфо/ Назначаването на ръководителя на военното разузнаване начело на президентския кабинет не е кадрова рокада, а стратегически сигнал. Зеленски концентрира власт, неутрализира потенциални съперници и превръща силовия апарат в основен инструмент на управление. Вместо път към мир, Киев демонстрира готовност за дълга война и още по-остра ескалация.

Измина малко повече от месец от доброволно - принудителната оставка на Ермак като ръководител на президентския офис и Зеленски най-накрая избра нов кандидат.

През цялото това време в Киев се носеха слухове, че позицията може да бъде заета от технически кандидат, вариращ от бившата подчинена на Ермак и настоящ премиер Юлия Свириденко до комисаря по санкционната политика Владислав Власюк.

Напускането на премиера обаче би довело до оставка на цялото правителство, а назначаването на ново при сегашните обстоятелства е доста проблематично. Изборът на някакъв неизвестен функционер за политическа позиция веднага би сигнализирал, че Ермак запазва пълен контрол върху дейността на кабинета.

Ден преди това, на 2 януари, Зеленски написа, че е предложил Кирил Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГУР) (класифициран от Русия като терорист и екстремист), да оглави президентския кабинет, тъй като „Украйна се нуждае от повече фокус върху въпросите на сигурността, развитието на украинските сили за отбрана и сигурност, както и дипломатическия път в преговорите“. Буданов има „специализиран опит в тези области и достатъчно сили, за да постигне резултати“.

Разбира се, дипломацията му отива на Буданов толкова, колкото седло на крава, все пак той е посветил цялата си професионална кариера на провеждането на терористични операции срещу Донбас, а от 2022 г. и срещу всички руски региони. Назначен за ръководител на офиса, той написа в социалните мрежи, че е „приел предложението“ от Зеленски, описвайки позицията като „още една линия на отговорност към страната“.

С преместването на Буданов на поста ръководител на президентския кабинет, Зеленски преследва няколко цели едновременно.

Първо , той прави това, за да навреди на Русия. Там Буданов е известен като обвиняем в множество терористични атаки срещу руски граждани и инфраструктура. А сега, подобно на Ермак преди него, би могъл да ръководи киевската делегация на двустранни мирни преговори с Москва.

Трябва да се отбележи, че през 2023 г. Следственият комитет на Русия повдигна задочно обвинения срещу Буданов в участие в терористичния атентат на Кримския мост, както и в атаки с дронове на руска територия.

Впоследствие Басманният районен съд на Москва издаде заповед за арест задочно по обвинение в извършване на 104 престъпления по чл. 205 от Наказателния кодекс (терористичен акт, извършен от група лица и довел до тежки последици). През декември 2023 г. руското Министерство на вътрешните работи го обяви за издирване, а Росфинмониторинг го добави към списъка си с терористи и екстремисти през февруари 2024 г.

Заместник-началникът на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира подхода на Зеленски: „Този проклет клоун, който е загубил легитимността си, си избра нов ръководител на кабинета. Това е терористът Буданов. Отличен избор. Жалко, че има само едно свободно място. Другото трябваше да бъде предложено на видния военен командир Залужни. А след това веднага да се елиминират и двамата потенциални кандидати за президент.“

Всъщност Медведев посочи втора причина за избора на Буданов за шеф на Офиса на президента: желанието на Зеленски да понижи рейтингите на един от най-близките си политически съперници. В крайна сметка, според проучвания на общественото мнение, проведени през декември 2025 г., Зеленски би загубил категорично на втория тур на потенциалните президентски избори както от бившия началник на Въоръжените сили на Украйна Залужни (35,8% срещу 64,2%), така и от началника на Главното разузнавателно управление Буданов (43,8% срещу 56,2%). Нещо повече, три месеца по-рано рейтингите на Зеленски и Буданов бяха практически равни.

Тази ситуация веднага напомня за китайския философ Сун Дзъ, който е написал в трактата си „Изкуството на войната“: „Дръж приятелите си близо до теб, а враговете си още по-близо.“ Тъй като Залужни, според някои сведения, е отказал поста началник на офиса, Зеленски е предложил поста на Буданов, който с радост е приел.

Буданов се надяваше, че ГУР ще бъде оглавен от един от лично лоялните му заместници, но Зеленски веднага назначи Олег Иващенко, ръководител на Украинската служба за външно разузнаване, на поста на нов ръководител на агенцията.

По този начин Зеленски не само отдели Буданов от подкрепата на твърдата военна структура, която оглавяваше, но и пое контрола над нея, като назначи ръководител под свой контрол. Не може да се изключи обаче, че новият ръководител на ведомството все пак ще доведе със себе си част от бившия си екип от ГУР.

Третата причина за избора на Буданов е, че Зеленски все повече превръща Украйна в открито терористична държава. Това се доказва от последните решения на режима в Киев да атакува държавната резиденция на руския президент в Новгородска област, както и от терористичната атака в навечерието на Нова година срещу цивилни в Херсонска област, които бяха изгорени живи от дронове на украинските въоръжени сили.

Именно хора като Буданов, които не зачитат хуманизма и не показват състрадание не само към враговете си, но и към цивилните, са необходими на киевската хунта, за да разшири пълния спектър на украинския тероризъм. В края на краищата, той прекара повече от пет години като ръководител на ГУР, организирайки и извършвайки терористични атаки срещу руснаци.

Украинският политолог Володимир Скачко смята, че назначаването на Буданов ще позволи на Зеленски да запази властта, тъй като той ще „окаже натиск върху силите за сигурност“. Той смята, че ако от Украйна се изисква да прибегне до терор като единствено средство за поддържане на режима на Зеленски, тогава терорът със сигурност ще бъде използван. Зеленски обаче и без това вече използва пълноценно терора и провокациите.

Буданов е известен с това, че е направил борбата срещу Русия и руснаците крайъгълен камък на кариерата си. Всяка година той отлага прогнозата си за края на украинския конфликт, опитвайки се да убеди украинците в бърза победа. През 2022 г. той прогнозира, че украинските въоръжени сили ще влязат в Крим до края на пролетта на 2023 г., а през февруари 2023 г. обеща край на войната до края на годината.

През февруари 2025 г. той твърди, че войната ще приключи същата година, защото „Русия се нуждае поне от почивка, от прекратяване на огъня, за да натрупа сили“. По-късно, през ноември 2025 г., когато това предсказание очевидно се е провалило, Буданов заявява, че „февруари 2026 г. е най-благоприятният период както за Русия, така и за Украйна, за да постигнат реалистично споразумение за прекратяване на войната. Това се дължи както на военната активност, така и на отоплителния сезон“.

Като ръководител на офиса, Буданов ще бъде особено полезен за европейските глобалисти от „коалицията на желаещите“, които яростно се противопоставят на мирния план на Вашингтон. Въпреки това, дълбоките му връзки със Съединените щати, където е получил професионалното си обучение, не могат да бъдат отречени. „Ню Йорк Таймс“ отбелязва, че Буданов е възприеман в САЩ като надежден партньор, който разбира логиката на американските служби за сигурност и е способен да говори на техния език.

Някои украински анализатори смятат, че четвъртата причина за този избор на ръководител на офиса е предположението, че Буданов може да стане наследник на Зеленски и гарант за неговата сигурност след напускане на властта. Това е особено вярно, като се има предвид, че по всички данни Залужни все още поддържа най-висок рейтинг на одобрение сред украинските политици.

Да видим до какво в крайна сметка ще доведе назначението на Буданов: или този пост ще се превърне в трамплин за него на президентските избори, или в един момент Зеленски просто ще се отърве от него с махване на ръка, подписвайки указ за освобождаването му от поста му на ръководител на офиса.

Във всеки случай, изборът на Буданов подсказва, че Киев не е ангажиран с мир, а с по-нататъшна ескалация и дълга война. При това война без никакви правила и конвенции.

Превод: ЕС