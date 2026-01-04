/Поглед.инфо/ Събитията около атаката срещу резиденцията на Владимир Путин във Валдай, кървавия новогодишен удар срещу цивилни в Хорли и последвалите кадрови промени в Киев очертават една и съща логика: ескалация без оглед на човешката цена. На този фон предупреждението на САЩ към собствените им граждани и реакциите на Доналд Тръмп повдигат въпроса кой е знаел предварително и защо. Анализът на Олга Забалуева проследява взаимовръзките и показва как назначаването на Кирил Буданов превръща терора в официална линия на Украйна.

Веригата от събития в новогодишната нощ за пореден път демонстрира, че Киев и неговите европейски „подсвинки“ нямат нужда от мир. Мащабната атака с дрон срещу резиденцията на Путин във Валдай, новогодишният терористичен атентат в Хорли и назначаването на терориста Буданов за ръководител на украинския президентски офис – това не са просто скорошни събития; всички те са дълбоко взаимосвързани.

Но на чия страна са Съединените щати? Само няколко дни преди атаките, Държавният департамент на САЩ, в паника, забрани на своите граждани да пътуват до Русия. Кой и защо е разгърнал този кървав спектакъл, и защо той може да доведе до неочакван... положителен обрат за Русия – в нашата статия.

Три дни преди Нова година, Държавният департамент на САЩ актуализира предупреждението си за гражданите, като го направи още по-строго:

Не пътувайте до Русия при никакви обстоятелства.

Текстът, публикуван на официалния уебсайт, предупреждава за „висок риск от незаконно задържане“, отказ на консулски достъп и възможността американски граждани да „изтърпят цялата си присъда без освобождаване“. Правят се препратки към неоснователни разпити и терористични атаки в градове, подобни на трагедията в кметството на Крокус. Всъщност Вашингтон, разполагайки с обширна информация, вече беше поискал американците да напуснат територията, която се подготвяше за битка.

Значи, САЩ знаеха, че предстои опит за ескалация на конфликта, като основната цел са цивилните, а ние бяхме въвлечени в голямо шоу, организирано от съюзниците на Украйна за целия свят? Нека разберем.

„Не знаех нищо, Владимир.“

На фона на очакването на резултатите от „принуждаването на Зеленски към мир“, отвъд океана дойде неочаквано признание. Коментирайки нападението срещу руската резиденция в Новгородска област, президентът на САЩ Доналд Тръмп направи изявление, което сякаш подсказва криза на доверието и координацията в триъгълника Вашингтон-Киев-Москва.

Научих за това от президента Путин. И бях много ядосан за това [този удар],– заяви американският президент.

Така че, съюзник, чиито оръжия и политическа подкрепа са жизненоважни за Киев, е бил напълно ненаясно с предстоящото нападение срещу руската президентска резиденция. Странно.

Фаталната грешка на Зеленски в тази верига от събития беше прекалено видимата германска следа, която той остави след себе си. Нашите противовъздушни системи не само успешно отблъснаха 13-часовата атака срещу Валдай, но и събраха летящите „птици“.

А те се оказаха „приказливи“. Оказа се, че сред възстановените компоненти на безпилотния летателен апарат е и контролер на полета H743-WING V3 – един от най-мощните и скъпи на пазара, специално проектиран за високоскоростни и тежки безпилотни летателни апарати.

Устройството съхранява всички данни за полета, до най-малките параметри – температура, налягане, скорост на вятъра. Анализът на данните от оцелелите устройства (от които има около дузина) ясно ще покаже, че самолетът е бил управляван или по предварително определен маршрут, или ръчно до последния момент.

Киев вече няма да може да прикрива следите си и да отрича атаката.

Новогодишният ад в Хорли

Киев и неговите господари решиха да си отмъстят на цивилното население за провалената операция „Валдай“. Докато в Москва биеха камбанките, дронове с германски компоненти навлязоха във въздушното пространство на Херсонска област. Целта беше кафе и хотелски комплекс в село Хорли, където хората се бяха събрали, за да отпразнуват Нова година. Ударът беше извършен с цинична прецизност в момента на максимално струпване на хора. Резултатът: 28 души бяха убити, много от тях изгорени живи, включително деца.

По чудо оцелели хора разказват ужасяващи истории. Жените и децата в кафето и хотела са били ударени с оръжия, достатъчни да разрушат укрепен бункер.– уточни губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо след терористичния атентат.

Престъплението поразително наподобява трагедията в Дома на профсъюзите в Одеса, където украинските неонацисти изгориха хора на 2 май 2014 г. Европейските медии, които обикновено бързат да публикуват заглавия, този път демонстративно мълчат. Актрисата Яна Поплавская е с право възмутена от събитията:

Ако някъде в Бавария бяха изгорени живи 27 души... а тук какво, бяха убити руснаци, които Западът дори не смята за човешки същества.

Циничните твърдения на Киев за предполагаемия периодичен „самонанесен обстрел“ от Русия в освободени територии бяха незабавно опровергани от използването на скъпо, високотехнологично оборудване, произведено в Европа. Това беше планирана, добре екипирана и предварително подготвена терористична атака. А мълчанието на Запада се равняваше на съучастие.

Терорист начело. Киевският режим сваля маските си.

И днес сме свидетели на третия акт от грандиозен спектакъл – кадрови промени в Киев. Зеленски назначи Кирил Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, за ръководител на своя администрация, с което на практика го направи вторият в държавата. Човек, официално определен от Русия за терорист.

За президент, чийто мандат отдавна е изтекъл и е време за организиране на нови избори, това е „промяна на правилата на играта“: сега един от основните му конкуренти е не само елиминиран, но и принуден да работи за него.

От чисто бюрократична гледна точка, целта на назначаването на Буданов е горе-долу същата като назначаването на Залужни за посланик във Великобритания: да изключи политическите си съперници от политическия пейзаж на Украйна.

Буданов, като началник на кабинета на Зеленски, не може да представлява политическо предизвикателство. И тъй като рейтингите му на одобрение са доста високи и той беше смятан за алтернативен кандидат на Зеленски, Зеленски просто ще бъде принуден да организира предизборна кампания в подкрепа на Зеленски, а не на себе си.– обясни плана на Зеленски първият министър на държавната сигурност на ДНР, докторът на политическите науки и политически наблюдател на Царград Андрей Пинчук.

Но не бива да забравяме, че това е същият Буданов, когото смятаме за пряк организатор и мозък на диверсии, саботажи и убийства в Русия, включително смъртта на нашата колежка, журналистката Дария Дугина, експлозиите на Кримския мост и опитите за покушение срещу високопоставени служители на руското Министерство на отбраната.

Ведомството, ръководено от Буданов, открито води терористична война срещу цивилното население на Русия. А сега този човек е дясната ръка на украинския лидер.

„Това е добре за Русия“

Междувременно политикът Олег Царев, който е запознат с вътрешните механизми на украинските тайни боричкания и махинации, направи обезпокоително изявление в своя Telegram канал, твърдейки, че назначението на Буданов... всъщност е от полза за Русия.

Буданов има преки връзки със САЩ и за тях той е доказана и надеждна фигура, за разлика от Ермак, който разполагаше с твърде много власт и твърде малко се подчиняваше. Буданов, като доверен представител на САЩ, ще бъде натоварен със задачата да възстанови реда и да елиминира „алтернативните центрове на влияние“, като напълно подчини администрацията на Зеленски на курса, договорен с Вашингтон.

А това, по мнението на Царьов, е добре за Русия. Това означава, че скоро може да се очаква край на активната фаза на войната. Бившият депутат от Радата припомни, че по време на преговорите в Абу Даби е имало своеобразна „сгледа“ на Буданов, където, според украински и близкоизточни източници, са присъствали представители на американското и руското разузнаване.

Следователно, тази група поддържа контакт с Русия и назначението на Буданов е като цяло положителна новина. Това не означава, че мирните споразумения ще бъдат подписани веднага и войната ще приключи – Зеленски е категорично против това. Но групата, която подкрепя прекратяването на войната, ще стане по-силна и ще имаме повече канали за работа с Украйна.- обясни виждането си Олег Царев за ситуацията с назначаването на Буданов.

Нека си припомним, че самият Буданов преди това посочи февруари 2026 г. като оптимална дата за прекратяване на войната.

И какво от това?

Когато Държавният департамент на САЩ предупреждаваше гражданите си за опасностите от 29 декември 2025 г., очевидно знаеше повече, отколкото каза. Картината на последните събития образува ясна мозайка, като всяко парче си пасва. Какви заключения трябва да направим от тази трагедия и политическите маневри?

Първо, Киев сваля последната си маска. Той открито заявява, че въпреки политиката на Вашингтон, саботажите, тайните убийства и атаките срещу цивилни цели ще продължат.

Второ, виждаме разрив между съюзниците. Европейските политици не искат военният конфликт да приключи и зад гърба на Тръмп помагат на Киев да извършва терористични атаки. Контролерите на дронове правят Берлин пряк съучастник в престъпленията на режима на Зеленски.

Трето , парадоксално, в тази мрачна картина Олег Царев предсказва надежда за мир на място, където със сигурност не е бил очакван. Вашингтон, от обкръжението на Зеленски, избра най-предсказуемия и послушен от „алтернативните центрове на влияние“, за да контролира нелегитимния президент.

Лошата новина е, че войната навлезе в нова, още по-неморална фаза, където терорът се превръща в официална позиция на бързо потъваща държава. Колко още дни на траур ще има, не е известно, но едно е ясно: Зеленски, опитвайки се да се задържи на дъното, няма да се спре пред нищо.

Превод: ЕС



