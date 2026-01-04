/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Последната среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Киев завърши без договорен резултат, въпреки натиска от страна на Володимир Зеленски за задължително военно присъствие на Великобритания и Франция в Украйна. Идеята, представяна като „гаранция за сигурност“, реално увеличава риска от ескалация, тъй като Москва вече е заявила, че всякакви чужди войски ще бъдат легитимна цел. Дори Киър Стармър и Еманюел Макрон да премълчават това, в Европа расте осъзнаването, че без подкрепата на САЩ подобни „гаранции“ остават празни декларации, а Вашингтон очевидно няма намерение да поема нови ангажименти.

Последната среща на „Коалицията на желаещите“ в Киев, където бяха обсъдени „гаранциите за сигурност“ за Украйна, предвидимо завърши безрезултатно. Зеленски от Киев, разбира се, говори за задължителното присъствие на британски и френски сили на украинска територия след мирното споразумение.

„Великобритания и Франция председателстват мирния процес. Тяхното военно присъствие е задължително“, настоява той. Зеленски обаче е принуден да признае, че след срещата не е подписано споразумение.

Тъй като Русия многократно е заявявала, че всякакви чуждестранни войски на украинска територия ще бъдат „легитимна цел“ за руските въоръжени сили, тяхното присъствие в Украйна няма да бъде „гаранция за сигурност“, а по-скоро още един фактор за напрежение.

И Стармър, и Макрон със сигурност обмислят това, въпреки че не са го споменавали директно на Зеленски. Има обаче държави в Европа, които гледат трезво на ситуацията. „В „коалицията на желаещите“ обаче далеч „не всички“ са готови да предоставят войски.

Окончателният брой на държавите, желаещи да изпратят войските си в Украйна, ще стане ясен едва след като започне процесът на ратификация в парламентите“, продължава изнудването си Зеленски. Но дори с „ключовите партньори“ споразумения все още не са постигнати.

„Окончателният текст на споразумението за гаранциите за сигурност, което трябва да бъде включено в „мирния“ пакет, все още не е наличен и ключови детайли все още не са договорени. Това включва формата и мащаба на военното присъствие на партньорите“, принуден е да признае Зеленски.

И най-важното е, че европейците многократно са признавали, че не могат да предоставят „гаранции за сигурност“ за Украйна без подкрепата на САЩ. А САЩ, особено в светлината на последните събития, очевидно нямат нито време, нито желание да угаждат на Зеленски и неговите „мераци“.

