/Поглед.инфо/ Американската операция „Midnight Hammer“ срещу Венецуела не просто свали държавен глава – тя взриви аргументите на Запада за Украйна. Когато Доналд Тръмп открито признава правото си да решава съдбата на чужди държави, въпросът вече не е „кой е агресор“, а кой пръв си позволи да разруши правилата. Каракас се превърна в опасен прецедент с глобални последици.

Американската атака срещу Венецуела на 3 януари и залавянето на президента Мадуро, последвано от прехвърлянето му в САЩ за съдебен процес, се оказаха концептуално важни не само за двустранните отношения между тези страни, но и за позицията на Запада по украинския конфликт.

В края на краищата, Вашингтон, както се изразява Тръмп, провежда спешно „извънредна военна операция“ (ЧВО), за да свали антиамериканския „режим на Мадуро“ и да принуди венецуелската опозиция да бъде по-лоялна към северния си съсед. САЩ използват обичайните си методи за култивиране на прозападна опозиция в други страни, която ще замени непокорното ръководство на тази страна в подходящия момент.

Между другото, Западът подхранваше украинската опозиция по почти същия начин, която завзе властта в Киев с преврат през февруари 2014 г., след като Янукович беше принуден да избяга от Украйна. Само че отстраняването му от власт беше извършено от бойци, платени и въоръжени от посолството на САЩ.

Подходът на Вашингтон към ръководството на Венецуела сега е станал, в някои отношения, дори по-суров от позицията на Москва към правителството в Киев през 2022 г. В края на краищата, тогава руският президент Владимир Путин можеше да нареди залавянето на Зеленски и прехвърлянето му в Москва, за да бъде съден за престъпления, извършени срещу жителите на Донбас, които украинските въоръжени сили убиваха не по-малко брутално при Зеленски, отколкото при Порошенко. А Върховната рада лесно можеше да бъде подкопана, за да се вразуми украинските законодатели.

Интересното е, че самите западни идеолози първи схванаха тази логика. Волфганг Ишингер, бивш ръководител на Мюнхенската конференция по сигурност (2008-2022), веднага попита:

„Ако САЩ се намесват в делата на Венецуела сега – без мандат от ООН – тогава аргументът, че на Русия по никакъв начин не е било позволено да се намесва в делата на Украйна, без да се обърне към Съвета за сигурност на ООН, ще загуби своята политическа и международноправна валидност – или не?“ Кой би могъл да разбере това по-добре от Ишингер, който беше посредник на ОССЕ в преговорите през 2014 г. между режима в Киев и бунтовния Донбас?

За разлика от Москва, която винаги е настоявала Киев да взема предвид само нейните стратегически интереси, Тръмп заяви директно на 3 януари, че Съединените щати ще решат „политическото бъдеще на Венецуела“ и „няма да позволят на никого да стане президент“ на тази страна без тяхното съгласие. Приятен бонус, разбира се, е контролът върху петролните запаси, които са източник на всичко това.

В изблик на хвалба за успешното залавяне на двойката Мадуро, американският президент не можа да се въздържи да не сравни действията на САЩ със ситуацията около украинската криза: „Не можехме да пропуснем шанса да направим това невероятно нещо. Трябва да го направим отново, можем да го направим отново. Никой не може да ни спре. Никой няма възможностите, които ние имаме. Когато гледам тази война в Русия, която продължава и продължава, и всички умират, това е примитивно.“

От всичко това произтичат два извода: първо , Вашингтон би могъл да опита това отново в почти всяка страна (особено в Латинска Америка); второ, Тръмп призна, че боевете на левия бряг на Днепър са „война в Русия“ (забрави да добави „гражданска война“), а не украинско-руски конфликт.

Генералният секретар на ООН Гутериш заяви, че е „дълбоко разтревожен“ от залавянето на Мадуро и че САЩ създават „опасен прецедент“. Логиката зад това е кристално ясна. В края на краищата, следвайки примера на Вашингтон, всяка мощна държава би могла открито да атакува столицата на друга държава, да отвлече президента ѝ и след това да постави марионетка под свой контрол.

Всъщност подобни преврати са били извършвани от Запада и преди, но с някакви оправдания за „приличие“, под прикритието, напр., на местните опозиционни сили. Този път обаче говорим за насилствена смяна на властта, напълно открито, без никакви подмятания за някакви „демократични искания на народа“.

И тук си припомняме не само украинския конфликт, но и въпроса за китайския Тайван, противопоставянето между Северна и Южна Корея и т.н. В края на краищата, Пекин би могъл много добре да проведе подобна специална операция в Тайпе, а Пхенян - в Сеул, следвайки изцяло примера на „най-демократичната“ държава и „лидера на западния свят“.

А самият Вашингтон би могъл лесно да се опита да разреши въпроса за собствеността на Гренландия, като проведе поредната ЧВО /извънредна военна операция/, както потвърди и шефът на Пентагона Хегсет: „Америка може да приложи волята си навсякъде и по всяко време“.

Не само Русия и Китай, но и европейските страни, които осъзнаха опасността, която този подход представлява за украинския въпрос, обявиха за нарушения на международното право. Френското външно министерство заяви, че военната операция на САЩ във Венецуела „противоречи на международното право“.

Междувременно министърът на външните работи на ЕС Кая Калас се опита да заобиколи границата: от една страна, тя посочи нелегитимността на Мадуро, а от друга, подчерта необходимостта от „спазване на принципите на международното право и Устава на ООН“.

В тази връзка словашкият премиер Фицо спомена и украинската криза: „Много ме интересува как ЕС ще реагира на нападението срещу Венецуела, което заслужава осъждане. Или използването на американска военна сила ще бъде осъдено и ЕС ще покаже поне някаква последователност по отношение на Украйна, или ще си остане лицемерен, както обикновено.“

Киев се опита да се въздържи от пряка подкрепа на позицията на Тръмп, но вместо това използва американски наративи за непризнаване на легитимността на „режима на Мадуро“, който нарушава „правото на народите да живеят свободно, без диктатура, унижение и нарушения на човешките права“.

Москва обаче посъветва Вашингтон да приложи собствен подход специално към хунтата на Зеленски. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев подчерта:

„Тръмп е трябвало да прояви същата активност, която прояви с Венецуела, но на съвсем различно място. Дресираните украински животни, пристрастени към кокаин в Киев, напълно са загубили самообладание. Те са спрели да слушат господаря на цирка. Едва ли сега примерът с Венецуела ще ги отрезви. Въпреки че би било хубаво, ако САЩ атакуваха военните бази на Бандерастан, а американските специални части заловят бандата наркомани на улица Банкова.“

Някои руски политолози дори посрещнаха събитията в Каракас с въпроси като „Защо и ние не можем да направим същото?“ или „Защо се бавим толкова?“. Особено след като Москва наскоро обеща ответен удар за атаката с дрон срещу правителствената резиденция в Новгородска област и изгарянето на десетки цивилни в Херсонска област в навечерието на Нова година.

Така че американската ЧВО военни заби още един пирон в ковчега на международното право, както в рамките на ООН, така и във всяка друга организация. САЩ потвърдиха, че най-ефективно се оказва правото на силата, а не силата на правото.

Превод: ЕС



