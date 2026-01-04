/Поглед.инфо/ Вълната от протести в Иран прераства от социално недоволство в геополитически фактор. Икономическата криза, външният натиск и активирането на маргинални сили очертават опасен сценарий, при който нестабилността може да бъде използвана за стратегическо преформатиране на целия регион – с потенциални последици далеч отвъд границите на страната.

На шестия ден вълната от протести, която заля Иран в края на декември 2025 г., ескалира в жестоки сблъсъци със силите за сигурност. Според местни медии и организации за правата на човека, най-малко шест души са били убити и десетки са ранени по време на безредиците. Това са най-големите протести в страната от три години насам, предизвикани от дълбока икономическа криза, екологични проблеми и, следователно, социални и битови проблеми.

Протестите започнаха в Техеран на 28 декември със стачки на търговци на Капалъ Чарши, възмутени от рязкото понижение на националната валута. Иранският риал падна до исторически минимум от приблизително 1,45 милиона за щатски долар.

Междувременно инфлацията надхвърли 42% (според някои източници 60%), а цените на хранителните продукти и стоките от първа необходимост скочиха, което изостри положението на населението на фона на западните санкции и последиците от 12-дневната война с Израел през юни 2025 г.

Външни признаци показват, че покачващите се разходи за живот са били спусъкът на недоволството, което очевидно е било използвано от маргинализирани и разрушителни сили, включително тези, подстрекавани от външни участници и техни местни агенти.

Според местните власти и информационната агенция Fars , протестиращите палят полицейски автомобили и хвърлят камъни по силите за сигурност. Трима протестиращи бяха убити, а 17 ранени при нападение срещу полицейски участък в западната иранска провинция Лорестан. Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите, а в някои случаи открива огън, според организацията за човешки права Hengaw.

По време на сблъсъци в град Лордеган (провинции Чармахал и Бахтиария) двама протестиращи бяха убити от правителствените сили. Според изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), боец от милицията Басидж е убит в град Кухдащ.

Както обикновено, студенти и работници скоро се присъединиха към протестите, както и жители на Исфахан, Шираз, Машхад, Лордеган, Азна, Кухдащ и множество по-малки градове и села. Демонстрациите се разпространиха в десетки провинции, включително селски райони. Протестиращите издигаха не само икономически, но и политически лозунги, включително критикувайки външната политика на правителството и приоритетите на върховния лидер Али Хаменей. Твърдо опозиционната организация „Иран Интернешънъл“ твърди , че вълненията са се разпространили и „до религиозния център Кум, където протестиращите призоваваха за сваляне на теокрацията“.

При липсата на ясен лидер, някои протестиращи, подтикнати от външни подстрекатели, започнаха да издигат лозунги в подкрепа на възстановяването на монархията Пахлави, скандирайки „Сайид Али трябва да бъде свален“ и „Смърт за Хаменей“.

Междувременно, живеещият в САЩ престолонаследник на династията Пахлави, Реза Пахлави, заяви, че в Иран настъпва нова ера и отбеляза, че иранците сега се борят за свободата си. „Настоящият режим е достигнал своя край и е в най-крехката си точка. Той е слаб, дълбоко разделен и неспособен да потисне смелостта на една нация във въстание“, написа евентуалният монарх в социалните мрежи.

Разбира се, невъзможно е да се оценяват и анализират текущите събития изолирано от по-широкия международен контекст. Геостратегическото положение и влияние на Иран са такива, че от години и десетилетия той неизбежно се превръща в мишена на различни игри, играни от извънрегионални играчи и техните агенти на влияние, сблъсквайки се с намеса във вътрешните си работи в различни формати, без да се изключват диверсии и терористична война, както и откровена агресия, както през юни 2025 г.

В навечерието на текущите събития, докато беше домакин на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Мар-а-Лаго, настоящият президент на Белия дом Доналд Тръмп заяви, че ще подкрепи нови удари срещу Иран, ако той възобнови ракетната си програма:

„Сега чувам, че Иран се опитва да рестартира програмата си. И ако това е така, ще трябва да ги унищожим... Ще ги смажем, но се надяваме, че това няма да се случи.“ Нещо повече, Тръмп отиде по-далеч: както подсказва скорошна публикация в любимата му социална медийна платформа Truthsocial.com: „Ако Иран стреля и брутално убива протестиращи, както е прието, Съединените щати ще се притекат на помощ на протестиращите. Готови сме да действаме.“

Върховният секретар на Съвета за национална сигурност Али Лариджани осъди забележките на Тръмп, заявявайки, че той „трябва да знае, че намесата на САЩ във вътрешния [въпрос] на Иран е равносилна на хаос в целия регион и подкопаване на американските интереси“. От наша страна отбелязваме, че в пропагандното си отричане на имперския произход на Америка, Тръмп действа като класически император, разчитайки на лоялистки настроения.

Тази диалектика, чието доминиране само незначително отличава политиката на настоящата администрация от тази на който и да е от нейните предшественици от прословутия неоконсервативен лагер.

Във всеки случай, Тръмп вече започна поредната „артилерийска подготовка“, когато в последния ден на 2025 г. Белият дом наложи санкции на 10 ирански лица и организации „заради участието им в търговията с оръжия, дронове и компоненти за балистични ракети“. Агресивната позиция на Тръмп се подкрепя и от други западни политици, независимо от партийната им принадлежност.

Конгресменът от Калифорния Брад Шърман например изрази подкрепа за протестите, като подчерта приноса на младите хора за бъдещето на страната. Британският депутат Найджъл Фараж от своя страна също изрази подкрепа за протестиращите, заявявайки, че „този режим трябва да бъде свален“.

Междувременно израелският премиер Нетаняху, който в момента е в Съединените щати, проведе консултации относно протестите, отбелязвайки, че промяната в Иран може да дойде само отвътре в страната, свързвайки масовите протести с икономически натиск и репресивната политика на правителството.

Показателно е, че коментарът на Биби, който определи Иран като екзистенциален враг на режима му, дойде на фона на ускорената подготовка на израелските отбранителни сили за военни операции в Ливан и на Западния бряг, които Израел подготвя като част от програмата си „Визия 2030“.

„Вярваме, че позициите на протестиращите търговци се различават от тези на разрушителните елементи“, написа А. Лариджани в социалните мрежи. От своя страна президентът Масуд Пезешкиан призна „легитимните искания“ на протестиращите и обеща диалог, обявявайки назначаването на нов управител на Централната банка за стабилизиране на икономиката.

Правителството също така обяви многодневна почивка в 26 провинции, позовавайки се на студеното време и пестенето на енергия – ход, който анализаторите интерпретират като опит за ограничаване на уличната активност.

Същевременно прокуратурата предупреди за „решителен отговор“ на опитите за дестабилизация, докато висшите власти характеризираха вълната от протести като опит за „западна психологическа война“ срещу държавата и обвиниха външни сили в подривна дейност. Съгласно предварителните съобщения, силите за сигурност са успели да овладеят вълненията, въпреки че за международните експерти е ясно, че прибързаните заключения едва ли са уместни в този момент.

Възможно е това да е просто преход към нова фаза на протести. Забележително е, че те все още не са засегнали северозападен Иран, където са концентрирани иранските азербайджанци и кюрди, нито югоизточната част на страната, където е гъсто населено със сунитското племе белуджи.

Представители на тези и някои други етнически и религиозни групи може би умишлено са заели изчаквателна позиция засега, но е възможно присъствието им да се усети. Тяхното поведение до голяма степен ще определи характера и мащаба на процеса: хипотетичният разпад на страната би отворил кутията на Пандора с потенциални последици за целия регион.

Превод: ЕС



