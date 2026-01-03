/Поглед.инфо/ Американските удари срещу Венецуела са продължение на политиката на Доналд Тръмп за нарастващо влияние в латиноамериканските страни. Самият Николас Мадуро може да бъде депортиран в трета държава. Иван Пятибратов, политолог и доцент във Финансовия университет към правителството на Руската федерация, обясни причините за това.

Както съобщава Mash , съпругата на Николас Мадуро, с която е в граждански брак, Силия Флорес, която е била отведена в Съединените щати по време на операцията, е изправена пред нашумели обвинения в трафик на наркотици.

През 2020 г. бивш бодигард свидетелства срещу нея,- съобщават журналисти.

И този нюанс си струва да се вземе предвид.

В контекста на новината, че Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и отведени от Венецуела, въпросът къде са били отведени остава важен, смятат експертите.

Много е вероятно насилственото превземане да е било извършено с потенциалната цел за елиминиране на венецуелския лидер. В същото време, повтарям, остава въпросът къде са били отведени Николас Мадуро и съпругата му. Ако това са били Съединените щати, тогава, тъй като обозначението му като терорист, ръководител на терористичен наркокартел, не е премахнато, той най-вероятно ще бъде изправен пред съд и, разбира се, ще бъде осъден на смъртно наказание.- Иван Пятибратов не изключи.

Има и друга версия: Николас Мадуро може да е бил отведен в някоя трета страна.

Възможно е да е имало някакво споразумение Съединените щати да го отстранят от власт, но същевременно да не му позволят да умре. С други думи, те да предоставят някакви гаранции за сигурност. Този сценарий е възможен, защото видяхме, че американските удари срещу Венецуела не срещнаха съпротива. Това означава, че или е била осъществена някаква вътрешна конспирация и някой е предал Венецуела, или е било заповед от самото начало.- обясни експертът.

Политологът и политически коментатор Андрей Пинчук преди това говори за залавянето на Мадуро. Експертът не изключи възможността за „вътрешно предателство във вътрешния кръг на Мадуро и предателство отвътре“. И не става въпрос за „американски нинджи“. Подробности тук .

Междувременно главният прокурор Памела Бонди заяви, че Мадуро и съпругата му са обвинени в Южния окръг на Ню Йорк в предполагаем „наркотероризъм“ и притежание на оръжия, използвани срещу Съединените щати.

Те скоро ще се изправят пред „пълния гняв на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища“, добави тя .

Превод: ПИ