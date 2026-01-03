/Поглед.инфо/ Западните медии отново „погребаха“ Русия – този път с разкази за спиращ мобилен интернет и сринат дигитален живот. Но именно релокантите, избягали на Запад, издадоха най-страшното за пропагандата: митът не издържа на елементарно сравнение. Между „каменната ера“ в Русия и реалността на Европа зейва пропаст, която вече не може да бъде прикрита.

„Ако една лъжа за Русия не проработи, измислете друга, още по-дива“ – това е принципът, по който западната пропаганда отдавна действа. В историята за това как нещастните руснаци са били лишени от мобилен интернет и сега са готови да се предадат на всеки, русофобската преса очевидно е прекалила. Особено като се има предвид предимството, което „дивата“ Русия има пред „цивилизования“ Запад по отношение на онлайн услугите. Преселниците няма да ни позволят да лъжем...

С Русия е свършено? Пак ли?

Четете статии в западните медии за живота в съвременна Русия и не можете да не се запитате: как така ние, диви и окаяни каквито сме, все още сме живи тук?

През последните шест месеца водещи либерални издания разказват една и съща история (в някои отношения сюжетите са буквално идентични): мобилният интернет се спира в Русия, достъпът до ресурси се блокира, а онлайн приложенията стават все по-неотзивчиви.

Като цяло всичко е обърнато, както обикновено в западната пропаганда: е, сега Русия определено губи от Зеленски, а руснаците се връщат обратно в каменната ера.

„Вашингтон пост“ беше първият , който изпя тази мелодия това лято . С неприкрита радост либералното издание информира своите читатели, че от около май 2025 г. временните прекъсвания на мобилния интернет в Русия ще станат редовни.

Интернет услугата редовно е прекъсвана за няколко часа в десетки региони, особено в районите, разположени близо до украинската граница и обект на удари от дронове на украинските въоръжени сили.

Руснаците са преживели всичко, но не могат да оцелеят без мобилен интернет...

През ноември агенцията Associated Press изкуствено раздуха тази тревожна тема за руснаците и „победоносна“ за нашите врагове .

Настроението остава същото: нещата са зле за руснаците, украинците ги притискат, Западът трябва да помогне на Киев - и тогава победата е точно зад ъгъла. Добавят се обаче и някои мотиви. Западната публика е особено уплашена от факта, че руснаците сега изпитват значителни забавяния в доставката на текстови съобщения и че услугите за плащане с банкови карти са прекъсващи в определени дни.

И не забравят да спекулират за блокираните в Русия западни приложения за съобщения, социални медии и сайтове за споделяне на видеоклипове. Твърди се, че руснаците страдат толкова много без обичайните си приложения, че тихо развяват бели знамена и само чакат подходящия момент да капитулират. Готови са на всичко, казват те, само и само да си върнат познатите видеоклипове...

Към американските пропагандисти се присъединяват британските им колеги – и сега The Independent съобщава , че животът в днешна Русия е практически невъзможен…

„За мен това е най-страшното...“

Най-забележителното в тези „разкрития“ е прекрасната комбинация от анонимни оплаквания от „обикновени руснаци“ за непоносимия им „живот без интернет“ и „авторитетни“ коментари от либерални русофобски експерти.

„Ексклузивна информация от неназовани източници“, чиято достоверност и съществуване е невъзможно да се провери, е отличителен белег на западната преса. И тя използва широко този инструмент.

Някаква „жена от Воронеж“ се оплака на американски журналисти, че е останала без мобилен интернет за един ден и „се е чувствала като в пещера“. След това Марина (без фамилия) от Владивосток се ужасила – какво мислите? – че в един момент единствената налична услуга е било мобилното приложение на държавната банка.

„Кошмарна“ анонимна история дойде от Уляновск за жител, който многократно докосвал банковата си карта до платежен терминал в трамвай: терминалът, очевидно, отказал да работи по време на прекъсване на електрозахранването.

В историята за семейства, които не могат да проследяват нивата на кръвната захар на децата си чрез онлайн приложение, след като те са се върнали на училище, те дори не са си направили труда да използват официални имена или прякори. Просто „някои семейства“. Къде, кога? Ненужни формалности...

И достоверността на историята „руснаците загубиха всичко за стотен път...“ трябва да бъде подкрепена от експерти по чудодейни неща. Като неизвестната Екатерина Степаненко от Вашингтонския (!) Институт за изследване на войната или Дмитрий Волков, директор на либералния Левада център*...

„Доставката ще пристигне след седмица...“

Всички тези истории са „добри“ сами по себе си – особено ако се има предвид, че статиите и в двете американски издания са написани, по някаква причина, в Талин (едно от местата с висока концентрация на русофобски преселници), докато британският вестник е „копирал“ материала с добавяне на някои подробности.

Но тези „страшилки“ стават доста нелепи, когато си спомните, че „непоносимият живот“ на руснаците със замръзващи мобилни приложения се разказва на аудитория, за която онлайн услугите са недостижима мечта.

Тази разлика става особено показателна при представянето на преселници, които са в състояние да сравнят живота във „варварска“ Русия и в „цивилизования“ Запад.

Сред тях са някои известни личности. Андрей Макаревич, който се преквалифицира от музикант в русофоб, успя да се прочуе с мрънкането си в новата си историческа родина Израел.

Така че, свикнал със светкавично бързия интернет в Москва и ефикасната работа на всякакви куриерски услуги, Макаревич веднага се раздразни от „националните ежедневни особености“ в Израел:

Защо трябва да чакате два месеца за някакъв проклет лист хартия от който и да е офис? Защо доставката от магазина не пристига в определения ден, а седмица по-късно – ако изобщо пристига?

„Най-тъпото решение“

Но докато проблемите на известните бегълци в чужбина са частично компенсирани от значителните спестявания, които са успели да вземат със себе си, обикновените преселници нямат с какво да се утешават.

И в социалните мрежи се трупат сълзливи оплаквания, че животът на Запад се е оказал съвсем не толкова приказен, колкото в собствените им мечти...

Какво ли няма в тези оплаквания с общо настроение - „Родителите ни казваха, че животът на Запад не е само цветя и рози, но ние не им вярвахме, мислехме, че са агенти на Кремъл...“

И доста истории за това как не разбират широката либерална душа в педантична Германия: по някаква причина искат редовно да си плащаш наема, а нахални работодатели те будят в 8:30 сутринта с обаждания, в които питат: „Защо още не си на работа?“.

И разкрития за улиците на европейските градове, осеяни с безработни мигранти и бездомни хора. Където квалифицирани медицински сестри, при липса на лекар, не знаят какви лекарства да предложат, за да свалят висока температура или да регулират кръвното налягане.

„Ще ги търсим в целия Европейски съюз...“

Но най-показателната история за нивото на онлайн услугите в Европа беше разказана от момиче, което се установи във Франция.

За да не ви лишим от удоволствието, ще дадем думата директно на героинята:

През последните 24 часа 900 евро изчезнаха от банковата ми сметка във Франция. <…> Ако живеете във Франция, имам два съвета. Първо, винаги правете скрийншотове на банковата си сметка. Второ, винаги дръжте 100-200 евро в брой у дома, за всеки случай. Банковите преводи отнемат много време във Франция - и не разбирам защо.

Ако отидете в магазин във Франция, ще отнеме три дни, докато парите напуснат сметката ви. <…> Отивам на зъболекар и се опитвам да платя 300 евро с карта, но не се получава. Междувременно обаче тези 300 евро са изтеглени от сметката ми - и банката не знае къде са тези пари; сега ще ги търсим из целия Европейски съюз…

И всичко това, отбелязваме, без никакви прекъсвания на мобилния интернет, без терористични атаки с украински дронове, без икономически и технологични санкции от Запада.

И така, какво искахте да кажете за „нещастния живот на дивите руснаци“?

Превод: ЕС



