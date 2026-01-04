/Поглед.инфо/ Рязкото поевтиняване на руския суров петрол Urals и рекордната отстъпка спрямо Brent изглеждат като триумф на западните санкции. Но зад цифрите се крие по-сложна картина: устойчив добив, гъвкава логистика и исторически доказана способност на Русия да преживява ценови шокове. Анализът на Олга Самофалова показва защо сегашната „разпродажба“ е временна и как Москва може да излезе от ценовия натиск без срив на петролната индустрия и с управляем бюджетен дефицит.

Флагманският руски суров петрол, Urals, се срина до 34 долара за барел през декември, докато отстъпката от Brent се удвои до колосалните 27 долара за барел. Изглежда, че западните санкции, които Русия толкова умело избягва, най-накрая са влезли в сила. И сега Москва няма изход. Това обаче не е съвсем вярно. Ситуацията наистина изглежда трудна. Но дори и сега Русия има приемлив изход.

Такъв рязък спад на цените на петрола беше регистриран на 19 декември в балтийското пристанище Приморск и черноморското пристанище Новоросийск . По това време световният бенчмарк суров петрол Brent се търгуваше около 61 долара за барел. Това доведе до значителна отстъпка от 27 долара за руския петрол (според Argus Media ).

Ситуацията наистина започна да се влошава в края на ноември, когато влязоха в сила санкциите на САЩ срещу руските „Роснефт“ и „Лукойл“ . Средната цена на суровия нефт Urals за първите 11 месеца на 2025 г. беше почти 56 долара за барел, докато отстъпката спрямо Brent беше 13,8 долара за барел.

До ноември обаче Urals падна до 41,1 долара за барел, а отстъпката нарасна до 22,5 долара за барел. През декември ситуацията се влоши: средната цена вече беше близо до 39 долара ( данни на Ройтерс ). В комбинация със силната рубла – доларът беше средно 79 рубли през декември – това създава допълнителни проблеми за бюджета.

Финансовите власти базираха прогнозите си за приходите и разходите на цена от 69,70 долара за руски петрол през 2025 г., в сравнение с текущ обменен курс от 96,50 долара за барел. В действителност петролът е средно с над 10 долара за барел по-евтин всяка година, а доларът е с над 17 рубли по-евтин.

Това са средногодишни данни, а не 34-те долара, регистрирани само за един ден. При тези обстоятелства нарастващият бюджетен дефицит е неизбежен. Въз основа на резултатите от първите 11 месеца той е нараснал до 4,3 трилиона долара, или два процента от БВП (според данни на Министерството на финансите към 9 декември 2025 г.).

Очаква се началото на 2026 г. да бъде с рекорден бюджетен дефицит, именно поради спада на цената на Ural през декември. Цените на петрола през декември и обменният курс на рублата определят бюджетните плащания през януари по данъка върху добива на минерали (ДДМП). Приходите от ДДМП през януари могат да достигнат 380 милиарда рубли, в сравнение с 840 милиарда рубли година по-рано, според оценки на Ройтерс. Това е най-ниското плащане от януари 2021 г. насам.

Тогава спадът в цените на петрола на фона на пандемията от COVID-19 оказа влияние. Сега основната причина са, разбира се, американските санкции срещу Роснефт и Лукойл, които наложиха преструктуриране на логистиката на продажбите и необходимостта от плащане на нови посредници. Това обаче не е единствената причина за спада в цените на Urals и увеличената отстъпка за нашия петрол.

Вторият фактор са атаките на Украйна срещу руски петролни танкери, които веднага повишиха цената на танкерния превоз на руски петрол, както и на застраховките и други услуги. И накрая, третият фактор, който пречи на това, е световната тенденция на спад в цените на петрола.

Това се дължи както на ОПЕК+ , която започна да възстановява производството, така и на страните извън ОПЕК+, които също увеличават производството си. Междувременно търсенето не успява да се справи с разширяващото се предлагане.

Но фактът си остава. Ако световната цена на суровия петрол Brent не беше паднала до 61 долара за барел, положението с приходите в бюджета от продажбите на руски петрол щеше да е по-добро. През 2022 г. например, когато отстъпката за нашия петрол беше дори по-голяма, отколкото е сега – над 30 долара – това не създаваше такива проблеми за бюджета. Именно защото целият петрол на световните пазари беше по-скъп тогава. През декември 2022 г. Brent струваше почти 82 долара за барел.

Що се отнася до самите производители на петрол, макар спадът в цените да е неприятен за тях, той не е толкова критичен, колкото за приходите в бюджета. Поне повечето руски находища остават печеливши при цена от 40 долара за барел, а дори и при 34 долара.

Това е така, защото добивът на петрол в Русия се осъществява до голяма степен от по-стари, разработени находища, където инвестициите са направени отдавна и най-вероятно вече са възстановени. Тук добивът може да струва няколко долара. Колкото по-ново е находището, толкова по-висока е себестойността на производството.

Но производителите на петрол могат да покрият пропуските в новите находища с приходи от по-стари. Експертите смятат, че в зависимост от находището рентабилността варира от 15 до 45 долара за барел. Следователно, добивът на петрол в Русия остава на същото ниво и е малко вероятно да намалее през 2026 г., ако настоящите пазарни условия се запазят.

Но условията за руския петрол е по-вероятно да се подобрят. Миналият опит ясно показва това. Първо, след период на спад в цените на петрола, неизбежно следва период на растеж. Въпросът тук е колко дълго ще продължи този начален период.

Прогнозите за Brent в момента са мрачни: очаква се средната цена да падне до 55 долара през 2026 г. (в сравнение с 69 долара през 2025 г.). Цялата надежда е в САЩ, или по-точно в американските производители на шистов петрол: ако те започнат да намаляват производството поради намаляващата рентабилност при толкова ниски цени, това ще подкрепи цената на барел в световен мащаб.

Експертите на EIA очакват, поне засега много лек спад в производството на петрол в САЩ. Ако прогнозите им обаче не се реализират, това ще бъде положително както за Русия, така и за петролната индустрия като цяло.

Междувременно цената на руския суров петрол Urals може да се повиши през следващата година, дори без влиянието на световните цени на барелите, просто поради намаляващата отстъпка спрямо Brent. Експертите са повече от уверени в това, защото това се е случвало и преди.

Дори когато отстъпката достигна над 30 долара, тя се върна към дългогодишната норма от 10-15 долара за барел в рамките на няколко месеца. Само това би трябвало да тласне цената на суровия петрол Urals до 50 долара за барел. Бюджетният дефицит, разбира се, ще се запази, но това е като цяло нормално. Основното е да се предотврати нарастването на дефицита. Ако рублата отслабне, тогава можем да говорим за по-голяма стабилност в бюджетните приходи.

Превод: ЕС







