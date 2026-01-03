/Поглед.инфо/ Тази сутрин Съединените щати извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това е дълбоко обезпокоително и осъдително.

Претекстите, използвани за оправдаване на подобни действия, са несъстоятелни. Идеологическата враждебност триумфира над деловия прагматизъм и желанието за изграждане на отношения на доверие и предвидимост.

В настоящата ситуация е изключително важно, преди всичко, да се предотврати по-нататъшна ескалация и да се съсредоточим върху намирането на изход чрез диалог. Вярваме, че всички партньори, които може да имат оплаквания един към друг, трябва да търсят решения чрез диалог. Готови сме да ги подкрепим в това.

Латинска Америка трябва да остане зоната на мир, за която се обяви през 2014 г. А на Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си без каквато и да е разрушителна, камо ли военна, външна намеса.

Потвърждаваме отново солидарността си с венецуелския народ и подкрепата си за курса на тяхното боливарско ръководство, насочен към защита на националните интереси и суверенитета на страната.

Подкрепяме изявлението на венецуелските власти и ръководството на латиноамериканските страни за спешно свикване на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Руското посолство в Каракас работи нормално, предвид настоящата ситуация, и е в постоянен контакт с венецуелските власти и руските граждани, намиращи се във Венецуела. Понастоящем няма съобщения за пострадали руски граждани.

Превод: ПИ