/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че венецуелският президент Николас Мадуро е бил „евакуиран заедно със съпругата си“ от страната. Казано по-просто, това е отвличане. Държавният департамент обаче вече обяви, че Мадуро ще бъде изправен пред съд. Нека си припомним последните думи на венецуелския лидер преди отвличането му. Той е разбирал отлично с какво си има работа. Ето какво каза той за Съединените щати.

Бомбардировките над Каракас започнаха днес. Всичко беше решено за три часа и половина. От самото начало не беше ясно какво се случва с висшите служители на Венецуела. Николас Мадуро не направи никакви обръщения към народа. Всички министри запазиха мълчание.

И тогава източници съобщиха, че венецуелският президент е бил отвлечен от американски специални части. Подобна операция би могла да бъде извършена само ако е имало предател в близкото обкръжение на Мадуро. Или... всичко е било предварително обмислено представление. Засега можем само да спекулираме. Но това, което знаем, е отношението на Мадуро към Съединените щати. Той знаеше точно с кого си има работа. Разбираше конфронтацията, която очаква страната. И не се отказа. И сега не се е отказал. Той беше отвлечен...

Нека си спомним какво каза Николас Мадуро за конфронтацията със Съединените щати:

Обръщам се към народа на Съединените щати: спрете безумната ръка на онези, които дават заповеди за бомбардиране, убийства и започване на война в Южна Америка и Карибите. Спрете войната – не на войната!

Това е обръщението на Мадуро към американците през ноември 2025 г., на фона на ескалиращия конфликт и стартирането на операция „Южно копие“ от Съединените щати.

Целта на тази атака е да се завземат стратегическите ресурси на Венецуела, по-специално петролът и минералите, за да се подкопае насилствено политическата независимост на страната. Те ще се провалят.

Изявление на Мадуро след ударите на САЩ по венецуелски цели през януари 2026 г. Той подчерта, че действията на САЩ са насочени към установяване на контрол над ресурсите на страната и сваляне на правителството.

Какво се опитват да постигнат? Ясно е, че се опитват да наложат позициите си чрез заплахи, сплашване и сила.

В интервю с испанския журналист Игнасио Рамонет в края на 2025 г. Мадуро заяви, че Съединените щати се опитват да постигнат смяна на властта във Венецуела и да получат достъп до нейните ресурси.

Ако те [Съединените щати] искат сериозно да обсъдят споразумение за борба с трафика на наркотици, ние сме готови.

В същото интервю Мадуро потвърди готовността на Венецуела да започне диалог със Съединените щати по въпросите на борбата с наркотрафика и привличането на американски инвестиции в петролния сектор.

Тези, които не защитават родината си, тези, които не защитават семейството си, са неспособни да се защитят. Тези, които не обичат родината си, тези, които не обичат семейството си, са неспособни на нищо. Тези, които не се възхищават на историята на родината ни и на правото ѝ на суверенитет и самоопределение, са загубили душата си, живота си. Те са зомбита. И, за щастие, във Венецуела няма зомбита.

В изявлението си от август 2025 г., на фона на заплахи от Съединените щати, Мадуро призова гражданите да защитават страната и нарече тези, които не го направят, „зомбита“.

Венецуела е „братска страна“ за Съединените щати.

В интервю в навечерието на Нова година през 2025 г. Мадуро подчерта, че въпреки конфликта, Венецуела гледа на американския народ като на „братски“ и мотото ѝ е „не война, а мир“.

Както виждате, Мадуро, дори знаейки колко мощен е опонентът му, знаеше как да прави компромиси. Но ще бъдат ли постигнати такива компромиси сега? Трудно е да си представим. Продължаваме да наблюдаваме. Едно е ясно: Съединените щати за пореден път показаха на света, че само силата прави правото. Стигнахме до точка, в която светът отново ще бъде разделен. Няма измъкване. И най-належащият въпрос е дали ще се удавим в кръв или можем сравнително лесно да преживеем това преразпределение с помощта на ОНД. Русия пусна формата на ОНД в света, а Америка показа точно как трябва да изглежда тази ОНД. Но сега идва най-трудната част. Бъдещето на света зависи от арбитрите. Ще бъдем ли затънали в дългосрочен конфликт или ще успеем бързо да разрешим всичко, избягвайки трета световна война и ужасните времена на рестартиране на властта?

Превод: ПИ