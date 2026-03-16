/Център за анализи „Поглед.инфо“/ Тайван отново е в центъра на световното внимание след засилената военна активност около острова. Но зад ежедневните новини за самолети, кораби и военни маневри се крие много по-голяма история – история за възхода на Китай, за стратегическото съперничество между големите сили и за бавното раждане на новия световен ред.

Тайван – островът, около който се преподрежда светът

В световната политика има места, които изглеждат географски малки, но исторически тежат колкото цели континенти. Тайван е именно такова място. Този остров, разположен на няколко десетки километра от китайския бряг, се превърна в един от най-чувствителните геополитически възли на нашето време. И всяко ново съобщение за военна активност около него – като последните данни за засечени китайски самолети и кораби – неизбежно предизвиква вълна от тревожни коментари в международните медии.

Но ако погледнем отвъд моментните новини, ще видим, че въпросът за Тайван не е внезапна криза, а част от дълъг исторически и политически процес. Това е въпрос, който стои в центъра на отношенията между Китай и света още от края на Китайската гражданска война през 1949 година. Тогава правителството на Чан Кайшъ се оттегля на острова, а новата Китайска народна република утвърждава властта си на континента. От този момент насетне тайванският въпрос се превръща в тема на национално единство, историческа памет и държавен суверенитет за Китай.

В продължение на десетилетия международната система намираше относително стабилна формула за управление на този сложен въпрос. Тя беше известна като политиката „Един Китай“. Според нея съществува само една китайска държава, а Тайван е част от нея, макар и със специфичен политически статут. Тази формула беше призната от огромното мнозинство държави по света, включително от Съединените щати.

Именно тази формула позволи десетилетия относителна стабилност в региона.

Но в началото на XXI век геополитическата ситуация започна постепенно да се променя. Възходът на Китай като икономическа и технологична сила промени глобалния баланс. От страна, която догонваше развитите икономики, Китай се превърна в един от центровете на световната икономика. Това неизбежно доведе до стратегическо напрежение със Съединените щати – държавата, която десетилетия наред определяше правилата на глобалната система.

И точно тук тайванският въпрос отново излезе на преден план.

За Вашингтон Тайван постепенно започна да придобива значение на стратегически опорен пункт в западната част на Тихия океан. Островът се намира в центъра на така наречената „първа островна верига“ – геополитически пояс от съюзници и партньори на САЩ, който обхваща Япония, Тайван, Филипините и други държави. В тази конфигурация Тайван се превръща в ключов елемент от системата за сдържане на Китай.

От гледна точка на Пекин подобна стратегия изглежда съвсем различно.

Китайската позиция е последователна и ясно формулирана от десетилетия: тайванският въпрос е вътрешен въпрос на китайската държава, а всякакви опити той да бъде използван като инструмент на външна геополитическа стратегия се възприемат като намеса във вътрешните работи на страната. Именно затова китайските власти реагират толкова чувствително на всякакви политически или военни сигнали, които могат да бъдат интерпретирани като подкрепа за тайванска независимост.

В този контекст военната активност около острова придобива съвсем различно значение.

Тя не е непременно подготовка за война, както често се представя в медиите. По-скоро тя е форма на стратегическо послание. Китай демонстрира, че има способността и решимостта да защитава принципа на националното единство. Това е сигнал както към вътрешната китайска общественост, така и към международната среда.

Подобни демонстрации на военна активност не са уникални за Азия. В историята на международните отношения големите сили многократно са използвали военни маневри, учения и патрулиране като инструмент на политическа комуникация. Те представляват своеобразен език на силата – начин държавите да изразят своите червени линии, без да преминават към открит конфликт.

И именно в тази рамка трябва да се разглеждат и последните събития около Тайван.

Те са част от по-широк процес на геополитическо преподреждане в Тихоокеанския регион, където се срещат интересите на най-големите сили на нашето време. Китай, Съединените щати, Япония и други регионални играчи постепенно изграждат нов баланс на силите. Това е процес, който няма да приключи бързо и който вероятно ще определя политиката на региона в следващите десетилетия.

Тайван се оказва в самия център на този процес.

Но за да се разбере истинският смисъл на събитията около острова, е необходимо да се погледне още по-дълбоко – към икономическите и технологичните фактори, които превърнаха Тайван в една от най-важните точки на съвременната световна система.

Именно там се крие следващият пласт на тази сложна геополитическа история.

Технологичният нерв на планетата

За да се разбере защо Тайван се намира в центъра на толкова силно международно внимание, е необходимо да се погледне отвъд военната и дипломатическата риторика. Истинската тежест на острова се крие не само в неговото географско положение, а в неговата технологична роля в съвременния свят.

В продължение на няколко десетилетия Тайван успя да изгради една от най-развитите високотехнологични индустрии на планетата. На острова се намират компании, които произвеждат най-сложните полупроводници и микроелектронни компоненти, без които днешната цивилизация практически не може да функционира. От смартфоните и компютрите до автомобилите, медицинската техника и военните системи – в основата на всичко стоят именно микрочиповете.

Тази индустрия превърна Тайван в своеобразен технологичен нерв на световната икономика.

Според множество икономически оценки значителна част от най-сложните полупроводници в света се произвеждат именно там. Това означава, че прекъсване на производството на острова би предизвикало верижна реакция в глобалната икономика. Автомобилни заводи, технологични компании, телекомуникационни мрежи – всичко това зависи от стабилността на веригите за доставки, в които Тайван играе ключова роля.

Именно поради тази причина въпросът за острова постепенно придоби и икономическо измерение.

За Китай Тайван не е просто исторически и политически въпрос. Той е и част от по-широката картина на технологичното развитие на страната. Китай през последните години инвестира огромни ресурси в изграждането на собствена полупроводникова индустрия, в научни изследвания и в създаването на нови технологични центрове. Въпреки това глобалната конкуренция в тази област остава изключително интензивна.

В същото време Съединените щати разглеждат високите технологии като ключов елемент от своята стратегическа сигурност. Ограниченията върху износа на определени технологии, създаването на нови индустриални програми и опитите за пренареждане на производствените вериги показват, че технологичната конкуренция между големите сили вече е част от новата геополитическа реалност.

В тази сложна картина Тайван се оказва своеобразна пресечна точка на интереси.

От една страна, островът е важен център на глобалната индустрия. От друга – той е част от историческия въпрос за китайското национално единство. Именно това съчетание превръща Тайван в едно от най-чувствителните места в международната политика.

Но тук трябва да се подчертае и нещо друго.

Китайската стратегия по тайванския въпрос традиционно се характеризира с дългосрочен подход. През годините Пекин многократно е подчертавал, че предпочита мирно развитие на отношенията и постепенно задълбочаване на икономическите и културните връзки между двете страни на Тайванския проток. В продължение на десетилетия именно икономическото сътрудничество между континентален Китай и Тайван се превърна в един от факторите за стабилност.

Хиляди компании, милиони работни места и огромни инвестиции свързаха икономиките на двете страни по начин, който трудно може да бъде пренебрегнат.

Точно затова за Пекин въпросът за Тайван не се свежда до военен сценарий. Той е преди всичко въпрос на исторически процес, който трябва да намери решение в рамките на националното развитие на Китай. От тази гледна точка всяка външна намеса, която може да усложни този процес, се възприема като сериозен риск за регионалната стабилност.

И тук се появява още един важен аспект на настоящата ситуация.

През последните години в Тихоокеанския регион се засилва присъствието на различни военни съюзи и партньорства. Създават се нови формати на сътрудничество, провеждат се все по-мащабни военни учения, а стратегическото съперничество между големите сили става все по-видимо.

Това неизбежно увеличава напрежението около всички чувствителни точки на региона.

И Тайван е една от тях.

Затова всяко движение на самолети, кораби или военни части около острова се превръща в новина, която обикаля света. Но зад тези новини стои нещо много по-голямо – борбата за технологично, икономическо и стратегическо лидерство в XXI век.

И колкото повече тази борба се изостря, толкова по-важен става въпросът как ще бъде управляван тайванският проблем – дали чрез диалог и дипломатически механизми, или чрез опасна ескалация на напрежението.

Именно тук започва следващият пласт на тази сложна геополитическа картина – сблъсъкът между различните визии за световния ред, който постепенно се оформя в Тихоокеанския регион.

Тайван и голямото стратегическо съперничество на XXI век

Когато се говори за Тайван, често се създава впечатлението, че става дума за регионален спор. Но в действителност тайванският въпрос е много повече от регионален проблем. Той е един от ключовите възли в стратегическото съперничество между двете най-големи сили на съвременния свят – Китай и Съединените щати.

За да се разбере това, е необходимо да се погледне географията на Тихия океан.

Пространството между Япония, Тайван и Филипините образува така наречената първа островна верига – линия от острови, която има огромно стратегическо значение. От десетилетия насам тази линия се разглежда като естествена зона на военен контрол и влияние. В нея се намират ключови морски маршрути, по които преминава значителна част от световната търговия.

За Китай тези маршрути са жизненоважни. По морските линии през Южнокитайско море и Тайванския проток минава огромна част от китайския износ и внос, включително енергийни ресурси, суровини и готова продукция. Сигурността на тези пътища е от фундаментално значение за китайската икономика.

От тази гледна точка Тайван се намира в стратегическа позиция.

Островът контролира един от най-важните морски коридори в света. Именно затова той има значение не само като политически или исторически въпрос, но и като ключова точка в архитектурата на сигурността на целия регион.

За Пекин присъствието на потенциално враждебни военни сили в непосредствена близост до китайския бряг би представлявало сериозен стратегически риск. В китайската стратегическа култура подобни ситуации традиционно се възприемат като неприемливи.

Историята на Китай през XIX и началото на XX век – периодът, който китайската историография нарича „векът на униженията“ – оставя дълбок отпечатък върху националното съзнание. Именно тогава чужди сили използват военна и политическа слабост на Китай, за да наложат неравноправни договори и да установят влияние върху китайската територия.

Затова днес китайското ръководство разглежда въпросите на националния суверенитет и териториалната цялост с особена чувствителност.

От друга страна, Съединените щати също имат своите стратегически съображения.

Вашингтон от десетилетия поддържа силно военно присъствие в Тихия океан. Япония, Южна Корея, Филипините и Австралия са част от мрежата от партньорства и съюзи, които формират американската стратегия в региона. В тази система Тайван постепенно започва да се разглежда като важен елемент от баланса на силите.

Така островът се превръща в точка на пресичане между две различни стратегически визии.

От китайска гледна точка става дума за въпрос на национално единство и историческа справедливост. От американска гледна точка – за част от по-широката система за сигурност в Тихия океан.

Тази ситуация създава деликатен баланс.

В продължение на десетилетия международната дипломация се опитваше да поддържа стабилност чрез внимателно формулирани политически компромиси. Съединените щати признават принципа „Един Китай“, но същевременно поддържат неофициални отношения с Тайван. Китай настоява за мирно обединение, но същевременно запазва възможността за други средства, ако се появят опити за формална независимост.

Този сложен баланс функционираше сравнително стабилно дълго време.

Но през последните години международната среда започна да се променя.

Геополитическото съперничество между големите сили се засилва. В Тихия океан се появяват нови стратегически инициативи, нови военни партньорства и нови формати на сътрудничество. В същото време икономическата и технологичната конкуренция между Китай и Съединените щати придобива все по-остър характер.

Всичко това неизбежно оказва влияние върху тайванския въпрос.

Всяко военно учение, всяко политическо изявление или дипломатическа визита около острова започва да се разглежда не само като регионално събитие, а като част от по-широката картина на глобалното съперничество.

Именно поради тази причина международната общност следи внимателно всяко развитие около Тайванския проток.

Защото там се срещат три фундаментални процеса на нашето време – възходът на Китай, стратегическата адаптация на Съединените щати и трансформацията на световния ред.

А когато такива процеси се пресичат в една и съща точка на картата, историята често започва да се движи много по-бързо.

И затова въпросът за Тайван остава един от най-важните тестове за способността на големите сили да управляват своето съперничество без да позволят то да се превърне в открит конфликт.

Но за да се разбере дали подобен сценарий е възможен, трябва да се погледне и към стратегическата логика на самия Китай – към начина, по който Пекин традиционно мисли за силата, времето и историческото развитие.

Именно там се крие ключът към следващия етап на тази геополитическа история.

Китайската стратегическа философия: силата на времето

За да се разбере истинският смисъл на китайската политика по тайванския въпрос, трябва да се излезе извън обичайните западни схеми за анализ на международните отношения. Китайската стратегическа култура се формира в продължение на хилядолетия и се основава на различна логика – логика, в която времето, търпението и постепенната трансформация играят ключова роля.

Още древният китайски стратег Сун Дзъ пише, че най-висшето изкуство на войната е да се постигне победа без да се води битка. Тази мисъл често се цитира в съвременните анализи на китайската политика, защото тя отразява една дълбока традиция – стремежът стратегическите цели да се постигат чрез постепенно натрупване на политически, икономически и дипломатически предимства.

Именно тази логика може да се види и в китайския подход към тайванския въпрос.

През последните десетилетия Пекин последователно развива стратегия, в която икономическата интеграция и взаимната зависимост между континентален Китай и Тайван играят централна роля. Китайската икономика се превърна в най-големия търговски партньор на острова, а хиляди тайвански компании изградиха производствени бази на континента.

Тези икономически връзки създадоха сложна мрежа от взаимни интереси.

За милиони хора от двете страни на Тайванския проток ежедневието вече е свързано с търговия, инвестиции, образование и културен обмен. Тази реалност постепенно създава условия за по-дълбоко взаимно разбиране и сътрудничество.

Именно поради тази причина китайските лидери многократно подчертават, че предпочитат мирно развитие на отношенията и постепенно намиране на решение, което да бъде приемливо за всички страни.

Разбира се, в същото време Пекин ясно заявява, че всякакви опити за формално отделяне на Тайван от Китай биха представлявали преминаване на червена линия. Тази позиция е формулирана нееднократно както в официални документи, така и в изявления на китайското ръководство.

Но тук трябва да се отбележи един важен момент.

Китайската политика по този въпрос не се определя от краткосрочни тактически решения, а от дългосрочна историческа перспектива. За китайската цивилизационна традиция времето не се измерва в рамките на един мандат или едно десетилетие. Историческите процеси се разглеждат в много по-широк хоризонт.

Това означава, че китайската стратегия по тайванския въпрос се развива постепенно.

Военните учения около острова, дипломатическите инициативи, икономическите връзки и политическите сигнали са част от един комплексен процес на стратегическо управление на ситуацията. Този процес има за цел да предотврати едностранни действия, които биха могли да нарушат стабилността на региона.

В същото време Китай продължава да укрепва своите икономически и технологични позиции.

През последните десетилетия страната се превърна в една от водещите икономики на света. Огромни инвестиции се насочват към научни изследвания, инфраструктура и нови технологии. Китай развива амбициозни инициативи за международно сътрудничество и икономическа свързаност, които обхващат десетки държави.

Всичко това създава нови условия в международната система.

Колкото по-силна става китайската икономика и колкото по-голямо значение придобива Китай в световната търговия и технологиите, толкова повече държави започват да разглеждат отношенията с Пекин като ключов фактор за своето развитие.

В този контекст тайванският въпрос придобива още едно измерение.

Той се превръща в част от по-широката трансформация на световния ред, в която нови икономически центрове на сила постепенно променят глобалния баланс. Този процес не се случва внезапно, а чрез дълга поредица от политически и икономически промени.

Именно затова събитията около Тайван трябва да се разглеждат не като отделна криза, а като част от голямата историческа промяна, която се развива пред очите ни.

Промяна, в която Азия постепенно се превръща в един от основните центрове на световната политика и икономика.

И в която Китай играе все по-важна роля.

Но за да се разбере напълно значението на този процес, е необходимо да се погледне и към най-важния въпрос – какъв може да бъде бъдещият сценарий за Тайван и за региона като цяло.

Това е въпрос, който ще определи не само бъдещето на един остров, а и стабилността на цялата международна система през следващите десетилетия.

Тайван – изпитанието на новия световен ред

Историята често избира малки географски пространства, за да решава големи цивилизационни въпроси. Тайван е едно от тези пространства. Остров с площ, която на картата изглежда почти незабележима, се превърна в една от точките, около които се концентрира вниманието на цялата планета.

Но ако погледнем по-дълбоко, ще видим, че тайванският въпрос е симптом на нещо много по-голямо. Той е част от огромния процес на трансформация, който променя международната система в началото на XXI век.

В продължение на десетилетия светът беше организиран около един център на сила. След края на Студената война тази структура изглеждаше почти непоклатима. Глобалната икономика, международните институции и системата за сигурност се развиваха в рамките на този модел.

Но началото на новия век постепенно донесе нова реалност.

Възходът на Китай промени стратегическата карта на света. От страна, която дълго време се стремеше да догонва развитите икономики, Китай се превърна в един от двигателите на глобалния растеж, в център на технологични иновации и в ключов участник в международната търговия.

Тази трансформация неизбежно доведе до преосмисляне на глобалния баланс.

Все повече анализатори говорят за появата на многополюсен свят, в който различни центрове на икономическа и политическа сила взаимодействат помежду си. Това е сложен процес, който изисква нови механизми за диалог, сътрудничество и управление на конфликтите.

Именно в тази нова среда тайванският въпрос придобива особено значение.

За Китай той остава въпрос на национално единство и историческа справедливост. За Съединените щати и техните партньори той е част от стратегическата архитектура на Тихоокеанския регион. За международната общност той е тест за това дали големите сили могат да управляват своето съперничество без да допуснат разрушителна конфронтация.

Историята показва, че подобни моменти винаги са били трудни.

Когато световният баланс се променя, когато нови сили се издигат, а старите структури се трансформират, международната система неизбежно преминава през период на напрежение. В тези моменти ролята на политическата мъдрост и дипломатическата отговорност става особено важна.

Именно затова тайванският въпрос трябва да бъде разглеждан с особено внимание.

Той не е просто спор за територия. Той е част от по-широкия процес на изграждане на нова система на международни отношения, в която различните цивилизации, държави и политически модели трябва да намерят начин да съжителстват.

Китайската политика по този въпрос последователно подчертава стремежа към мирно развитие и стабилност в региона. В същото време Пекин ясно заявява своята решимост да защитава принципа на националното единство.

Този баланс между твърдост и стратегическо търпение е характерен за китайската политическа традиция.

И вероятно именно той ще играе ключова роля в развитието на събитията през следващите години.

Светът навлиза в нова епоха. Епоха, в която Азия постепенно се превръща в един от основните центрове на глобалната икономика и политика. Епоха, в която различни модели на развитие започват да взаимодействат в рамките на една все по-свързана международна система.

В този нов свят тайванският въпрос ще остане важен тест за способността на международната общност да съчетае конкуренцията със сътрудничеството, стратегическите интереси със стабилността и националния суверенитет с глобалната отговорност.

Историята често ни напомня, че големите промени не се случват изведнъж. Те се развиват постепенно, чрез дълги процеси на адаптация, диалог и понякога напрежение.

И именно в този дълъг исторически процес се намира днес и въпросът за Тайван.

Островът може да изглежда малък на картата. Но в действителност той се превърна в един от символите на новия световен ред, който бавно, но неумолимо се оформя пред очите ни.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.