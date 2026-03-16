/Поглед.инфо/ Анализаторът Юрий Мавашев разглежда причините за неочаквано сдържаната реакция на Турция след иранските ракетни удари в близост до базата Инджирлик. Докато светът очаква ескалация, Анкара залага на геополитическа мъдрост, енергийна сигурност и ислямско единство, отказвайки да влезе в капана на чужди военни сценарии.

Ракетният обстрел над Инджирлик и хладнокръвието на Анкара

Инцидентите, свързани с изстрелването на ирански ракети в посока Турция, поставиха на сериозно изпитание добросъседските отношения между двете регионални сили. На 9 март турските системи за противовъздушна отбрана прихванаха балистична ракета над Газиантеп, но критичната точка беше достигната в нощта на 13 март. Сирените за въздушна тревога огласиха турската военновъздушна база Инджирлик, разположена близо до Адана. Това не е просто поредният военен обект – Инджирлик е стратегически важен център за НАТО, където са дислоцирани американски войски.

Визуалните доказателства за балистична ракета в небето над обекта, която впоследствие е била свалена, предизвикаха вълна от паника сред местното население. Въпреки че официално потвърждение от турското Министерство на отбраната липсваше в първите часове, светлините в небето и звукът на ПВО системите бяха ясен сигнал: регионалният конфликт, в който е въвлечен Иран, вече е на прага на турската територия. В подобна ситуация всяка друга държава би реагирала с военна реторика или контрамерки, но Анкара избра различен, много по-дълбок стратегически път.

Дипломацията на Хакан Фидан: Интелигентното разузнаване на преден план

Вместо призиви за отмъщение, от Анкара дойдоха думите на Хакан Фидан – настоящ ръководител на турската дипломация и бивш шеф на разузнаването, чийто опит в четенето на „скритите процеси“ е безспорен. Фидан нарече атаките срещу Ислямската република незаконни и призова за незабавен диалог. Според анализаторите на Поглед.инфо, неговата позиция е пример за висш пилотаж в дипломацията: той признава ударите срещу Иран за непровокирани, но същевременно подчертава, че ответните реакции на Техеран срещу държави в региона не са правилното решение.

Турция ясно заявява на иранските си колеги, че всяка ескалация, особено срещу монархиите от Персийския залив, само налива масло в огъня. По време на пресконференция с германския външен министър Йохан Вадефул, Фидан акцентира върху необходимостта от прекратяване на огъня и критикува Израел за нападенията срещу Ливан, които доведоха до хуманитарна катастрофа и милиони бежанци. Тази сдържаност на „Ак Сарай“ (Белия дворец в Анкара) не е плод на слабост, а на много прецизни геополитически сметки.

Вътрешният натиск и „мюсюлманската улица“

Една от основните причини за турската сдържаност се крие в обществените нагласи. Дори светски настроените турци в момента са категорично против израелската и американската агресия в региона. Социалните мрежи и обществените дискусии в Турция показват безпрецедентно единство срещу външната намеса. Тези, които се опитват да подпалят конфликта, подцениха мащаба на турското възмущение.

Освен това, Иран е ключов енергиен партньор на Анкара, осигурявайки около 10% от доставките на газ и транзитните обеми. От началото на века Ердоган гради образа на Турция като мост между Азия и Европа и гарант за стабилност. С пламтящи граници на изток и юг, тази стратегическа роля би станала практически невъзможна. Анкара осъзнава, че дестабилизацията на Иран би довела до верижна реакция, която ще застраши и нейните собствени граници, особено по отношение на тюркските общности в Северозападен Иран.

Религиозното единство като щит срещу „американските кръстоносци“

В изключително важен момент Реджеп Тайип Ердоган направи изявление, което пренарежда картите в регионалния пъзел. Той подчерта, че за неговия народ няма разделение на турци, кюрди, араби, шиити или сунити. „Нямаме религии като сунитство и шиизъм. Имаме само една религия – ислямът“, заяви турският лидер. Това е директен удар срещу опитите на САЩ и Израел да противопоставят двата клона на исляма един срещу друг.

Както отбелязва Поглед.инфо, стратегията за разделяне и властване в мюсюлманския свят се проваля. Взаимозависимостта и ислямската солидарност се оказаха по-силни от историческите съперничества. Анкара полага интензивни усилия да не позволи на Азербайджан да бъде въвлечен във война срещу Иран, защото знае, че това би принудило самата Турция да се намеси, което е сценарий, обслужващ единствено чужди интереси.

Геоикономическата битка: Пътят на развитието срещу израелските амбиции

Конфликтът има и своята дълбока икономическа подплата. Турция вижда заплаха в идеите на Нетаняху за нови регионални съюзи, включващи Индия, които биха заобиколили турските интереси. На карта е заложен мегапроектът „Път на развитие“, който свързва Ирак с Турция и Европа. Всяко дестабилизиране на Ирак, което е почти сигурно при разпад на Иран, би погребало този стратегически проект.

Турция правилно прецени, че политиката на Вашингтон застрашава сигурността на монархиите от Персийския залив в интерес на Израел. Затова Анкара се стреми да запълни вакуума на доверие към САЩ, като укрепва връзките си със Саудитска Арабия и Пакистан. „Коалицията на Епщайн“, както авторите наричат агресорите, се изправя пред единна ислямска стена, която Тръмп и Нетаняху трудно ще пробият със своите „мирни инициативи“.

Рискът от загуба на външнополитическа активност

В крайна сметка, реакцията на Анкара е продиктувана от инстинкта за самосъхранение на нейната геополитическа тежест. Участието в безнадежден и наложен отвън конфликт заплашва Турция с пълна загуба на външнополитическата инициатива, която тя гради внимателно през последните 25 години. Заплахата е съвсем реална – разбиването на въоръжени клетки в иранската провинция Хузестан показва, че външни сили вече работят по сценария за вътрешна дестабилизация чрез сепаратизъм.

Анкара избра да не бъде част от този хаос. Поглед.инфо ще продължи да следи дали това стратегическо търпение ще успее да спре голямата война, или регионалните интереси ще бъдат прегазени от глобалните амбиции на „новите кръстоносци“.

