/Поглед.инфо/ В началото на седмицата в китайската столица Пекин се проведе "Среща на световните лидери за жените", съвместно с ООН. Защо събитието бе от изключително важно значение, че дори самият председател Си Дзинпин присъства на него? Имаме ли основание да твърдим, че настоящето столетие всъщност ще се окаже "века на жените"?

Вероятно много мъже единодушно ще потвърдят, че през 21 век "проблемите на жените" вече са отдавна решени. И дори с насмешка ще говорят за феминизма и, че е характерен за края на 19-и век и, каквото е можело да се постигне - вече е сторено. Кратка историческа справка показва, че жените днес могат да гласуват, имат достъп до образование, ходят на работа, на някои места са дори по-добре платени от мъжете и т.н.

Само че в много отношения се оказва, че извоюваните права са такива само на думи, а действителността е съвсем различна, особено на някои места по света. Защото за жените най-важното нещо не е да могат да ходят до урните - много от тях дори не се интересуват от политика, а от съществено значение е да им е гарантирано, че няма да станат жертва на полова дискриминация, на домашно насилие, на сексуално насилие на улицата или на работното място, че стилът им на обличане няма да се изтълкува "погрешно" от някой болен или закостенял мозък и др.

През 21 век феминизмът е повече от необходим, със своя набор от политически, социални и идеологически движения, които се борят за свободата и равноправието на жените. Освен с акцента си върху преодоляването на неравенството между половете в обществото, съвременните цели често включват борба за сигурност, градеж на кариера, както и право на безопасен аборт и достъп до контрацепция.

Реално погледнато това са проблемите, пред които са изправени жените в съвременното общество

Времето минава, но има общества, които не еволюират. Тук не става въпрос само за държави от Третия свят. Дори и в най-развитите страни по света има случаи на насилие. Винаги някой разчита на страха на "жертвата" си, оправдава се с религията/традицията/културата си и смята, че всичко му е позволено, където и да отиде, защото това е примерът, с който е израснал или това е гледал по телевизията. Няма смисъл да се посочват поименно за кои държави става въпрос или жителите им. Защото за това се пише непрекъснато по медиите, съобщават се какви ли не фрапиращи случаи, а последствия за престъпници почти никога няма.

Защо срещата в Китай бе важна?

Председателят Си Дзинпин призова за по-голямо представителство на жените в политиката и управлението. Той отбеляза, че това би гарантирало равенството между половете в обществото. Според него трябва също така да се насърчи широкото им участие в националното и социалното управление. Той посочи, че мирът и стабилността са предпоставки за всестранното развитие на жените.

Срещата на върха се проведе в момент, когато Китай е постигнал голям напредък в образованието на жените, които представляват около 50% от студентите във висшето образование и около 43% от общото заето население. През последните години се вижда е появата на жени политици по високите постове, но в сравнение с мъжете, броят им е значително по-малък. Западът веднага използва случая да заговори за "противоречия на широкия стремеж на Комунистическата партия за увеличаване на женското представителство". И като доказателство за думите си посочиха как през 2022 г. Китай за първи път от 20 години нямаше жена сред 24-те членове на политбюро на страната. Нямаше дами и сред седемте членове на постоянния комитет на политбюро. И веднага критиките бяха насочени към 10-годишното управление на Си Дзинпин като генерален секретар на партията, а академици и активисти твърдят, че то било довело до намаляване на броя на жените в политиката и елитни правителствени роли, а разликите между половете в работната сила се разширяват.

От ООН през 2023 г. препоръчали на Пекин да приеме законови квоти и система за равенство между половете, за да се ускори равното представителство на жените в управлението.

И точно тук възниква един много по-сериозен казус. Да, както мъжете, така и жените трябва да имат равен достъп до политически постове и не само - равният достъп трябва да бъде гарантиран навсякъде. Но... означава ли това, че само заради "квотите на ООН/ЕС/САЩ..." трябва да бъде назначен някой недостатъчно добре подготвен - не става въпрос от кой пол, а по принцип. Квотният принцип е нож с две остриета. Затова, най-добре е да се обяви конкурс за свободната позиция и при равни условия кандидатите да покажат знанията, уменията, способностите си.

Жените в съвременното китайско общество

Всеки, който е бил в Китай се е уверил, че жените там не са подтиснати, че са съвременни дами, които се радват на правата и свободите на нашето време. Да, вярно е, че отказват да се женят и да раждат деца, фокусирани са предимно върху кариерата си и това няма как да не отрази на обществото. Неслучайно, през 2023 г. Си Дзинпин обяви, че жените имат ключова роля и трябва да установят нова тенденция на семейството, тъй като нацията се бори със застаряващото население и рекордния спад в раждаемостта. Той посочи, че добрата работа на жените е свързана не само със собственото им развитие, но и със семейна хармония, социална хармония, национално развитие и национален прогрес. В думите му няма нищо лошо, застрашаващо свободата и мечтите им. Погледнато реално, пред този проблем са изправени всички европейски държави, но никой не смее да вземе по-сериозни мерки.

Подобни срещи като тази в Пекин трябва да се провеждат по-често и наистина да се вземат работещи решения, лидерите на различните страни трябва да показват реални данни и статистики за положението при тях, да показват собствения си опит или да черпят от чуждия. 21 век ще бъде векът на жените, защото все повече хора стават отговорни и обръщат внимание на сериозните въпроси. Наясно са, че няма как да се подминават теми, свързани с равноправието, защото мястото на жената отдавна не е само в кухнята, все повече ще се чува гласът й в политиката, икономиката... навсякъде. Но това не означава, че ще се обезличи полово, не означава, че ще спре да бъде жена. Още повече, че напоследък виждаме все повече успешни дами, които са постигнали всичко сами, със собствени усилия.