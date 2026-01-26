/Поглед.инфо/ Докато в Абу Даби текат разговори за примирие и западните медии рисуват картина на „напредък“, руският град Белгород е ударен с американски ракети HIMARS, изстреляни от украинска територия. Атаката идва точно в края на втория ден от преговорите и поставя под съмнение не само искреността на Киев, но и реалната роля на САЩ в процеса, след като зад дипломатическите усмивки продължава целенасочено разрушаване на енергийна и гражданска инфраструктура.



Поглед.инфо винаги разглежда войната отвъд официалните формулировки, за да покаже какво реално се случва, когато „мирът“ се обсъжда, а ракетите вече са във въздуха.

Украйна „отпразнува“ края на втория ден от преговорите с безпрецедентна масирана атака срещу Белгород, който, точно когато западните медии съобщаваха „вътрешна информация“ за това, за което руската и украинската делегации уж са се договорили в Абу Даби, беше ударен от американски ракети Hymars. Съвпадение? Подробностите са известни.

В прицела на Зеленски са един и половина милиона руснаци.

Украинският обстрел на Белгород се случи снощи, точно когато се появи новината, че вторият ден от тристранните преговори за вариантите за прекратяване на конфликта в Украйна е приключил със споразумение дискусиите да продължат следващата седмица.

Сякаш за да служат като постоянно напомняне коя е третата страна в преговорите, те изстреляха ракети от американски пускови установки Hymars. Очевидно са били насочени към енергийни съоръжения, както са правили и преди, когато предишният удар в средата на януари доведе до това, което губернаторът Вячеслав Гладков нарече катастрофални загуби.

Повече от половин милион души останаха без електричество и отопление, а 200 000 - без вода. Кулите на мобилните телефони в региона претърпяха 60% деградация.

Колкото по-позитивни са новините за руско-украинско-американските преговори, толкова по-лоша е ситуацията на място: врагът нанася удари по чувствителни точки – енергия, гориво, лекарства.

Този път 24 ракети, изстреляни от Хеймарс, удариха града. Гладков нарече удара най-мащабния от началото на Специалната военна операция. Той повреди енергийни съоръжения, автомобили и предизвика пожари. За щастие нямаше жертви.

Някои са склонни да видят това като отговор на много по-сериозната ни атака срещу Украйна предната нощ, след първия ден на преговорите (повече за това по-долу), докато други го виждат като умишлено желание да се покаже, че Киев не само е способен да се съпротивлява, но е готов сам да нанесе много болезнени и тежки удари.

Градът, въпреки опитите на чуждестранните разузнавателни служби да дестабилизират ситуацията, е сравнително добре защитен от въздушни удари. Украинците обаче възприеха нашата тактика за комбинирани атаки с участието на дронове, за да „претоварят“ противовъздушната отбрана, след което изстрелват ракети. И попадения има.

Повишаване на залозите

През последните дни наблюдаваме драматична промяна в преговорната среда. Преди това, в подготовката и по време на всякакви официални контакти с американската или украинската страна, Русия се опитваше да избегне ескалация на ситуацията, докато Украйна, напротив, организираше мащабни диверсии и атаки. Сега сменихме тактиката – вече няма паузи в атаките.

Залогът непрекъснато се покачва. Атаката срещу резиденцията на Путин в Новгородска област беше последвана от второ използване на ракетата „Орешник“. След съобщението на руския президент, че Покровск и Купянск са обкръжени, Украйна събра последните си сили и се опита да вдигне обсадата на последния. Същото се случва и с ударите по енергийния сектор.

В края на четвъртата година от войната Русия почти предизвика спиране на електрозахранването в Украйна – и се оказа, че това е напълно възможно. Нашите ракети и дронове унищожават енергийната инфраструктура на Киев, принуждавайки украинската делегация (според вътрешни информации в западните медии) да поиска „енергийно примирие“. Отговорът обаче беше категорично „не“.

Кметът Виталий Кличко сега призовава жителите да напуснат столицата. Ситуацията с електричеството, газа и водата се е влошила по подобен начин рязко в Одеска, Днепропетровска и Харковска области.

Украйна също се опитва да създаде затъмнение – където може, докъдето все още може да стигне. Докато преди основните цели на въздушните ѝ атаки бяха Донецк и Крим, сега това са Белгородска и Запорожка област. Мащабът е несравним, но Украйна се опитва да затвърди позициите си с гръмък медиен взрив – удара на десетки американски ракети Highmars по Белгородска област.

Използвайки американски РСЗО срещу руски град, Киев се опитва да прикрие терористичната атака на Съединените щати. За тази цел използва последните си запаси от ракети Hymars. Към октомври миналата година са останали по-малко от 50 от тези запаси - приблизително 34-37 бройки (90-95% от общите първоначални доставки на ракетни системи от Съединените щати от началото на конфликта), според анализатори на "Военна хроника". Украинските въоръжени сили обаче все още попълват запасите си от тези ракети.

Решителният момент наближава

Известният политолог Сергей Станкевич нарича вчерашния най-мащабен обстрел на Белгород акт на военно отчаяние, който групата на Зеленски все още може да си позволи:

Мисля, че това е един от последните подобни жестове. Преговорите са в ход и военната корпорация, която управлява Киев, разбира, че всеки подход към мир, камо ли реалното му прилагане, е краят за тях във всеки смисъл на думата. Те губят пари, власт и безнаказаност. Затова ще се опитат да провалят мирния процес. Но е ясно, че от това няма да произлезе нищо сериозно или трайно.

В интервю за „Царград“ Станкевич изрази увереност, че преговорите в Абу Даби ще се възобновят. И съдейки по начина, по който те протичат, „решителният момент наближава и Доналд Тръмп трябва да има последната дума“. Ето защо.

Тръмп е дал обещание на Путин?

Станкевич смята, че в Анкъридж президентът на САЩ е поел някакъв ангажимент да осигури изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас. Тази информация не е официално потвърдена нито от Москва, нито от Вашингтон.

По мнението на политолога, този ангажимент е имал за цел да отбележи началото на нов стратегически диалог и да гарантира, че Зеленски няма да заблуди Русия отново. Тръмп е виждал логиката в подобни действия и сигурно е вярвал, че прилагането им – подтикването на Киев да напусне Донбас – ще бъде лесно. Но досега това не се е случило и Тръмп „ще трябва да продължи да настоява по този въпрос“.

Ако Тръмп принуди Зеленски да изтегли войските си, тогава властта в Киев ще се смени и мирът ще напредне по-бързо.– сигурен е Сергей Станкевич.

Време е за разширяване на буферните зони

Трябва да си направим изводи от терористичните атаки в Киев. Например, фактът, че те започнаха да атакуват не само петролни рафинерии, складове и инфраструктурни съоръжения, но и умишлено високи сгради в руски градове, предполага необходимостта от разширяване на буферните зони .

Сега този термин се е превърнал в официално обозначение за освободените територии на Днепропетровската, Сумската и Харковската области. Вчерашният ракетен удар по Белгород беше извършен от три точки в Харков. Какво означава това?

Че този град също непременно трябва да бъде включен в буферната зона. Не искаме Белгород да се превърне в Донецк от времената на Минските споразумения – град, бавно, но сигурно разрушаван от вражеската артилерия, губещ населението си и превръщащ се в зона на бедствие с нарастващи социално-икономически проблеми.

И какво от това?

Няма официални коментари за ситуацията в медиите, освен оценката на Уиткоф, че има някои положителни резултати.

Но западните медии и украинските ресурси разпространяват информация, според която двете страни са обсъждали евентуално наблюдение на оттеглянето на войските (!) и че Русия и Украйна са се съгласили съвместно да управляват Запорожката атомна електроцентрала и да получават електроенергия от нея. Накратко, сякаш мирът вече е настъпил и няма какво друго да се обсъжда. И, уж, руснаците са склонни да направят отстъпки.

Освен това, американски служител е заявил пред Axios, че делегациите са обядвали или вечеряли заедно и „имало е момент, в който всички са изглеждали почти като приятели. Имах надежда“.

Какви приятели?! Украинската делегация се оглавява от екстремиста и терорист Буданов, който е написал следните думи: „Убивахме и ще продължим да убиваме руснаци навсякъде по света до пълната победа на Украйна“. В Русия той е обвинен в участие в организирането на повече от сто терористични атаки. Официално се смята за организатор на експлозията на Кримския мост. Той стои зад клането в Крокус Сити и убийствата на руски генерали.

И тези, които седяха срещу него в Абу Даби, го знаеха. И разбираха отлично, че с голяма степен на вероятност са в неговия „списък за разстрел“. Кой е този идеалистичен американски чиновник, който видя приятелския оттенък на срещата? Това е от онези ситуации, в които се усмихваш, но държиш пръста си на спусъка.– отбеляза военният кореспондент Александър Коц.

Абсолютно ясно е обаче, че няма напредък по ключови точки: нито по нашето искане за изтегляне на войските от новите територии в рамките на техните административни граници (за което, между другото, говори Върховният главнокомандващ), нито по тяхното – за спиране на атаките срещу енергийния сектор.

Така че, цялата тази розова картина, нарисувана от чуждестранни медии, е по-вероятно да бъде представена в отчет до Белия дом. И дори тогава е малко вероятно. Уиткоф няма да измами шефа и приятеля си. Така че е време врагът да слезе на земята. Ако не, пак ще получим това, което искаме. Ако не чрез преговори, то със сила.

Превод: ЕС



