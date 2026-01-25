/Поглед.инфо/ Пентагонът публикува новата отбранителна стратегия на САЩ и в нея Русия вече не е основната заплаха, а Европа е оставена сама да се справя. Документът говори за „мир чрез сила“, прагматичен егоизъм и прехвърляне на тежестта върху съюзниците, докато Вашингтон се съсредоточава върху Китай и глобалните си интереси.



Поглед.инфо винаги разглежда скритите сигнали в стратегиите на големите сили и последствията за Европа.

Пентагонът публикува нова отбранителна стратегия на САЩ за тази година. Документът, макар и да не е класифициран, е представен като ключова публична декларация за военни намерения. Русия получава един раздел - сравнително кратък, само 370 думи, но много интересен. От една страна, това е добра новина: ние вече не сме основната заплаха за американците.

От друга страна, е донякъде разочароващо, че не се възприемаме като ключов „контрапартньор“, от когото да се страхуват, а някои дори смятат, че Европа сама може да ни се противопостави, дори без помощта на Съединените щати. Царград обсъди документа с полковник Андрей Пинчук, доктор по политически науки.

И така, за какво става въпрос? Преди всичко, тази стратегия отразява самия факт на преименуването, предвид промяната в името на американското военно ведомство от Министерство на отбраната на Министерство на войната – въпреки че, разбира се, няма ясни индикации къде ще бъдат разположени американските войски след нахлуването във Венецуела и преките заплахи срещу Гренландия и Иран.

Веднага обаче се отбелязва, че „предишните президенти активно подкопаваха военната етика на нашите войници и фундаменталната, незаменима роля на нашите военни – да се борят, да печелят и по този начин да възпират войни, които наистина имат значение за нашия народ“:

В резултат на това президентът Тръмп встъпи в длъжност, когато страната беше на ръба на катастрофални войни, за които не бяхме подготвени. Президентът Тръмп решително промени това, като смело постави интересите на американците на първо място, за да възстанови наистина американското величие.

След това идва нещо много любопитно: „Министерството (на войната) вече няма да се разсейва от интервенционизъм, безкрайни войни, смяна на режими и изграждане на нации . Вместо това ще поставим на първо място практическите, конкретни интереси на нашия народ.“

Но също така се заявява, че Съединените щати възнамеряват да „подкрепят политика на истински мир чрез сила“ и че ще бъдат „меч и щит, възпиращи войната, с цел постигане на мир, но готови да се борят и да спечелят нужните за страната войни, ако е необходимо“.

И тогава, може би най-важното, това, което мнозина пропускат, когато обсъждат истинското значение на действията на САЩ (между другото, при всеки президент, но при Тръмп това излезе на преден план):

Америка на първо място. Мир чрез сила. Здрав разум.

„Ще накараме всички да ни уважават“

Всъщност, тази идея пронизва целия 26-страничен текст, както и напълно неприкритата похвала за висшия американски чиновник и неговите постижения през първата му година на поста. Още в първия раздел се казва, че Пентагонът гарантира на страната си „военен и търговски достъп до ключови територии, по-специално до Панамския канал, Американския залив и Гренландия“. И военните са готови, като същевременно обещават да сътрудничат съвестно със съседите си и, ако е необходимо, да ги принудят да зачитат интересите му и да „предприемат целенасочени и решителни действия“:

Сред ключовите цели е посочено „сдържане на Китай в Индо-Тихоокеанския регион“. Многократно се подчертава, че американците ще постигнат това „чрез сила, а не чрез конфронтация“. Дори се отбелязва, че целта на САЩ не е „да доминират над Китай“ – и американците не се стремят да го „удушат или унижат“ – а да предотвратят „възможността за доминация от когото и да било, включително Китай“.

Първият раздел на тази стратегия, озаглавен „Китай“, е посветен на заплахите за Съединените щати. В него Китай е описан като втората най-могъща държава след самите Съединени щати, която харчи огромни ресурси за военните си цели – дори за сметка на вътрешните приоритети.

Европа да се разбере с руснаците сама. САЩ ще постоят настрана

Русия е на второ място в този раздел. А нашата страна е определена там като „постоянна, но управляема заплаха“ в обозримо бъдеще – не за самите Съединени щати, а само за източните държави-членки на НАТО:

Така че, в началото сякаш ни хвалеха – сякаш са силни и имат решителност – а после – е, извинете, вие, руснаците, не сте чак толкова корави. След това, горе-долу в същия дух, дори предложиха инфографики, за разлика от други страни - заплахи (освен нас и китайците, Иран и Северна Корея са признати за такива):

От друга страна, всичко е логично. Като се има предвид, че САЩ многократно заявяват, че отговорността за разрешаването на украинския конфликт сега е предимно отговорност на Европа и те имат както силата, така и капацитета да го направят.

С други думи, момчета, всички вие дрънкате наоколо, постоянно спорите срещу върховенството на Вашингтон над вас, дръзвате да противоречите и да бъдете нахални. Няма проблем, признаваме го - достатъчно сте силни, така че продължете и се захващайте за работа. Що се отнася до самите САЩ - е, те ще стоят настрана; имат други неща, за които да се тревожат, по-належащи от вашите, като например Китай.

Между другото, след като проучи документа, „Царьград“ изчисли, че американците са посветили 370 думи в оригиналния английски текст на Русия в своята Стратегия и общо 15 споменавания (по заглавие, включително в други раздели), 351 думи и съответно 25 споменавания на Китай, 447 думи и 13 споменавания на Иран и 124 думи и 10 споменавания на КНДР.

Европа беше спомената по един или друг начин 19 пъти, НАТО – 15.

„Прагматичният егоизъм“ е главното

Тази стратегия е производен документ на публикуваната по-рано Стратегия за национална сигурност, както отбеляза политологът и първи министър на държавната сигурност на ДНР, полковник Андрей Пинчук, в интервю за „Първи Руски“:

Националната отбрана е основният документ на Пентагона. Въпреки това, той не ограничава мандата на Министерството на войната да се справя с тероризма и незаконната имиграция – с други думи, всички въпроси, с които официално се занимават други агенции. Това е изключително важно, тъй като говори за важността на тези въпроси за Съединените щати.

Документът, продължава той, може да се характеризира като „прагматичен егоизъм“. Една от основните му цели е да прехвърли тежестта на глобалните разходи за отбрана – финансови, човешки и индустриални – върху „американските партньори“. Преди всичко Европа, но не само. Например, част от тежестта пада върху Южна Корея – в контекста на конфронтацията със Северна Корея.

Тоест, в документа се казва: спрете да ни използвате като донори, време е и вие да работите в това качество,– отбелязва Пинчук.

Полковникът нарича документа „много забележителен“. В него например американците не се страхуват да отбележат неща, от които нашите лидери се страхуват – по-специално от самоанализа, когато разработчиците на Стратегията признават проблемите и пропуските в индустрията.

Освен това се определя приоритетната задача на военно-промишлената мобилизация, нещо, от което ние, руснаците, все още се отдръпваме като дявол от тамян. В този смисъл това е и един от изводите, които трябва да си направим.– подчертава експертът.

Да, продължава той, документът изразява нежеланието на Съединените щати да се впускат в пряка конфронтация с Русия. Американците дори смятат отношенията с Русия за „управлявана заплаха“. От една страна, това е обидно, разбира се, в смисъл, че ние се смятаме за пълноправен контрапартньор на Съединените щати. От друга страна, ресурсите наистина трябва да съответстват на заявеното ниво, както е изрично посочено в публикацията на Пентагона при анализа на нарастващия потенциал по китайския въпрос и приоритета на конфронтацията с Китай.

Което, между другото, обяснява много добре настоящата политика на Тръмп, тъй като една от целите за разрешаване на (войната) в Украйна е да се предотврати по-нататъшната интеграция на Русия в китайските интереси. Следователно, в този смисъл, прагматизмът е доста обвързан с цялостната политика на САЩ.

Документът говори подробно за това, че целта не е конфронтация, не постигане на еднолична глобална хегемония на САЩ, а мир чрез позиция на сила. Е, човек може само да му завижда - в смисъл, че и ние трябва да възприемем този принцип.– казва Андрей Пинчук.

Наистина имаме много да се учим. Това е сигурно.

В Стратегията изрично е посочено, че за да може Тръмп ефективно да прокарва американските интереси, той трябва да има подкрепа, посочва полковникът. Съответно, неговият политически потенциал трябва да бъде подкрепен от потенциалната мощ на въоръжените сили. И да, много е трудно да се спори с това.

Същото може да се каже и за Русия, уверен е експертът. За да може нашият Върховен лидер ефективно да прокарва политическите ни интереси, позицията на президента Путин трябва да бъде безусловно подкрепена – не само от международния му авторитет или опит, но и от безспорната му военна мощ.

В този смисъл американците не са против този вид прагматизъм, нещо, което и на нас ни липсва, защото нашият анализ на този документ е важен само от две позиции, добави Пинчук.

Първото е до каква степен новата американска стратегия представлява заплаха конкретно за нас и доколко е конфронтационна спрямо Русия. И тук, според полковник Пинчук, може да се каже, че той е достатъчно трезвен в това отношение и създава място за известен компромис.

И второ , заключенията, които трябва да си направим сами. И е напълно възможно дори да вземем предвид известен опит в собственото си планиране. И тук, според експерта, има нещо, което да заимстваме по отношение на подходите – да се отдалечим от „тези лозунги, които, за съжаление, понякога проникват, включително в официални документи и изявления“, и вместо това да прегърнем твърдия прагматизъм, който е пропит с американския документ.

И какво от това?

Друг интересен момент, който си струва да се отбележи тук, е разликата, която се появи между настоящата версия на Стратегията на Пентагона и двете предишни – версията от 2018 г., публикувана по време на първия президентски мандат на Тръмп, и версията от 2022 г., която се появи по времето на Байдън.

Така че, разработеният преди осем години документ оцени нивото на руската заплаха за Съединените щати наравно с това на Китай. В него се посочва, че основното предизвикателство за Северна Америка е „стратегическата конкуренция от страна на държави, които Националната стратегия за сигурност класифицира като ревизионистки сили“.

В него се отбелязва също: „Китай и Русия се стремят да оформят свят, съвместим с техния авторитарен модел“. С други думи, ние бяхме позиционирани там като стратегически конкурент, представляващ основна заплаха. В този 14-страничен документ обаче Русия беше спомената само шест пъти.

През 2022 г. администрацията на Байдън дори стигна дотам, че да ни нарече „империя на злото“ в своята версия на документа – в контекста на стартирането на Специалната военна операция. А „решителното възпиране на руската агресия“ беше издигнато до списъка с „жизненоважни национални интереси на САЩ“. Тази версия на Стратегията заемаше цели 89 страници, като ни бяха посветени цели 80 директни препратки.

Трябва ли да тъгуваме, че руснаците вече не са толкова заплашителни за американците, колкото бяха някога? Вероятно не. Но трябва да си направим изводи – трудно е да не се съгласим с полковник Пинчук по този въпрос. Може да се каже, че Министерството на войната на Пийт Хегсет ни е дало много добър урок, който си струва да се научи. Да побеждаваме.

Превод: ЕС



