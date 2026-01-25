/Поглед.инфо/ На 25 януари финландският премиер Петери Орпо пристигна в Пекин, с което започва неговото официално посещение в Китай. В следващите четири дни той ще се срещне с китайския председател Си Дзинпин, премиера Ли Цян и председателя на ПК на ОСНП Джао Лъдзи, с които ще обсъдят двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес.

Говорител на китайското Министерство на търговията заяви, че по време на посещението ще бъде подписан меморандум за укрепване на работата на Комитета за сътрудничество между Китай и Финландия в областта на иновациите. Освен това предприятия от двете страни ще подпишат множество споразумения за търговско сътрудничество.

Орпо ще бъде придружен от ръководители на над 20 предприятия, представляващи водещите сектори на Финландия, включително машиностроене, горско стопанство, иновации, чиста енергия и храни.