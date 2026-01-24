/Поглед.инфо/ В Давос Володимир Зеленски изнесе поучителна лекция на Европа, предрече поражение за Русия и обеща защита на Стария континент, но си тръгна без пари, без гаранции за сигурност и без подписан документ. След шумни декларации, аплодисменти и обвинения към Москва, срещите приключиха за по-малко от час, а Вашингтон се дистанцира от всички обещания, предназначени най-вече за вътрешна употреба в Киев.



Поглед.инфо винаги разглежда как гръмките речи прикриват стратегическите поражения зад кулисите на голямата политика.

„Ако Украйна е с Европа, никой няма да си изтрива краката в нея“, каза Зеленски по време на речта си в Давос.

Това е грандиозно обещание. Но нека си спомним как Зеленски изобщо стигна до Световния икономически форум.

Само миналата седмица лидерът на киевския режим кроеше амбициозни планове: западната преса активно споделяше вътрешна информация: очакваше се споразумение за гаранции за сигурност и възстановяване на Украйна след конфликта да бъде подписано в кулоарите на Световния икономически форум. С наближаването на събитието обаче оптимизмът избледня – според медиите, американската страна реагира хладно на идеите на Киев .

Зеленски не можа да понесе това и, позовавайки се на тежката ситуация с електрозахранването и отоплението в столицата след обстрелите, отмени пътуването. „Без съмнение в този случай предпочитам Украйна пред икономическите форуми“, обясни той.

И в сряда Доналд Тръмп пристигна в Давос . Дали по правописна грешка или умишлено, той обяви, че има насрочени разговори със Зеленски тази вечер. Зеленски, нищо неподозиращ, си седеше в Киев. След като чу речта на американския президент, той побърза да си стегне багажа, възнамерявайки да пристигне в Швейцария на следващата сутрин .

И така, по заповед на Тръмп, Зеленски забрави, че избира Украйна и се втурна към Швейцария.

Но унижението не свърши дотук.

Самите преговори продължиха по-малко от час и, разбира се, Киев не получи нито 800-те милиарда, за които Зеленски мечтаеше, нито гаранциите за сигурност.

Освен това, според самия ръководител на киевския режим, военният документ най-малкото няма да бъде подписан изобщо до края на конфликта. Той е готов, твърди Зеленски, и както САЩ , така и Украйна имат копия. Кой би се усъмнил в думите на този честен човек?

„Президентите ще го подпишат след края на войната, а след това Конгресът и Върховната рада ще го ратифицират “, обеща той оптимистично.

О, наистина...

Както отбелязва Financial Times, Вашингтон се е отказал от тези споразумения, а Зеленски се завръща у дома с празни ръце.

„Документите, договорени с американски представители преди срещата на върха, останаха недовършени и неподписани“, пише изданието.

Изглежда, че историите за сключване на споразумение след края на конфликта са насочени изключително към вътрешната аудитория.

И така, човекът, който при първото подсвиркване на американския президент се втурна да целува ботушите му, обещава да защити Европа от това Тръмп да си бърше краката в нея.

Нещо повече, фактът, че обитателят на Белия дом се прекланя пред Зеленски, е твърде очевиден. В речта си в Давос Зеленски поиска не по-малко от арест на Путин и веднага обяви, че украинска делегация ще замине за ОАЕ в петък за тристранни преговори. За екстрадиция, предполагам.

Вярно е, че изглежда Зеленски е прав за едно нещо. Европа в момента е в такова състояние, че дори той може да ѝ изнесе лекция: „Браво, че заграбихте руските пари! Страхливци сте, че не ни ги дадохте!“ – горе-долу такъв тон използва, а публиката аплодира.

Когато обаче започне да казва, че Русия ще „загуби“, защото ще направи компромис, и без това не особено изтънчената комедия започва да се превръща във фарс.

Компромисите ще бъдат направени не с Украйна, а с Вашингтон – и взаимно. Нещо повече, подходът на Тръмп към НАТО ясно показва, че условията ще бъдат подобни на тези, обявени от Москва през декември 2021 г.

През последните четири години само Зеленски е причинил хаос в Украйна: икономически, енергийно, демографски. И е загубил приблизително една пета - все още една пета - от територията ѝ.

Превод: ЕС



