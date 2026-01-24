/Поглед.инфо/ Срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Давос се превърна в демонстрация на пълна асиметрия – без гаранции, без пари и без стратегическа роля за Киев. Унижението не беше в думите, а в поведението: Зеленски беше допуснат само като куриер, докато реалните преговори за бъдещето на конфликта се водят без него, между Вашингтон и Москва. Изправен пред натиска на САЩ, украинският президент започна да подготвя общественото мнение за капитулация, прехвърляйки вината върху Европейския съюз и обвинявайки Брюксел в нерешителност и провал.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите сделки зад публичните унижения и скритата цена, която плащат малките играчи.

Както беше обещано, президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе срещата си с Володимир Зеленски в Давос, въпреки опита на украинската страна да я отмени. Американците демонстрираха, че се отнасят към Зеленски като към куриер, докато самият той демонстрира, че подготвя път за бягство и иска да прехвърли вината за провала си върху Европа.

Тръмп се нуждаеше от срещата със Зеленски в Давос, Швейцария, само за едно нещо: да унижи родения в Кривой Рог комик.

Не е това, което американският президент каза за него: той не каза нищо особено обидно в сравнение с казаното преди („диктатор“, „играч без карти“, „пречка за собствената си страна“ и т.н., т.н., т.н.). Този път Тръмп говори много по-малко от обикновено по темата за Украйна и Русия, предпочитайки да изнуди Гренландия от европейците . Вместо хиляда думи, той накара Зеленски да се държи като куриер.

Първоначално човекът, който се нарича президент на Украйна, планираше да отиде в Швейцария, надявайки се на миг слава, нещо, което вече рядко получава в наши дни. Икономическият форум в Давос трябваше да бъде посветен на Украйна, но Тръмп преобърна всичко: след третия му „подход към уреда“, наречен Гренландия, никой не се интересуваше от нищо друго освен от това (и съпътстващия го разкол в НАТО).

Надеждите на Зеленски, че САЩ ще формализират „строги“ гаранции за сигурност за Украйна в Швейцария или ще се присъединят към така наречения план за просперитет от 800 милиарда долара (което означава повече пари), се оказаха неоснователни.

Очевидно Киев е получил информация, че Зеленски не може да разчита нито на едното, нито на другото засега. Лична среща с Тръмп също не е гарантирана. И дори да се проведе, тя обещаваше да бъде пореден сеанс за натиск, на която президентът на САЩ ще поиска отстъпки, достатъчни за прекратяване на конфликта с Русия.

И така, Зеленски реши да отмени сеанса на унижение, известна като срещата в Давос. Или по-скоро, той вярваше, че може да я отмени. „Кавеенчика“ от Кривой Рог реши да използва екстремната ситуация в Киев . Градът е наистина потънал в мраз поради липсата на отопление, както и на електричество в 50-70% от апартаментите. Една пета от номиналното население – 600 000 души – са напуснали украинската столица от януари насам.

Зеленски посочи колапса на енергийния сектор и факта, че документите по „Плана за просперитет на Украйна“ все още не са готови за подписване като причина за промяната на плановете си и отказването от Давос. На този фон той проведе видеоконференция с подчинените си, инсценирана с театрален ефект: светлините бяха приглушени, за да изглежда сякаш улица „Банкова“ също е без ток.

Но след това Тръмп пристигна в Давос със закъснение поради повреда на самолета. Когато го попитаха за Украйна на пресконференция, той рутинно заяви, че процесът е в ход и е насрочил разговори със Зеленски, който може би вече е в стаята.

Неговият екип вероятно е предупредил президента на САЩ, че Зеленски не се намира нито в стаята, нито в Швейцария, както и че вече не се очаква той да се появи на Форума. Обаче ако Тръмп беше казал „Искате ли да се хванем на бас?“ за това, щеше да спечели.

Зеленски се втурна на следващия ден, сякаш мразовитият Киев, който толкова го тревожеше предния ден, беше спрял да го притеснява. Но се оказа, че се е наложило да лети напразно: нямаше „план за просперитет“ на Украйна, нито „строги“ американски гаранции от Тръмп.

След срещата, която продължи само 40 минути, американският президент беше мрачен като буреносен облак, но описа ситуацията с рутинен оптимизъм: сделката се разработва, преговорите са в ход, само почакайте, всичко ще бъде наред.

Преговорите по украинския въпрос наистина са в ход – както в Москва , така и в емирството Абу Даби . Но без Зеленски. А призоваването на самия Зеленски в Давос за разговор, съдейки по всичко, е все едно да се извика заблуден сервитьор от долния етаж на Тръмп Тауър на върха.

Да се даде самостоятелна пресконференция в подобна ситуация, без да се заприлича на пълен идиот, е предизвикателство, дори за капитана на отбора на KВН „95-ти квартал“. Но роденият в Кривой Рог заслужава признание: той частично успя, избирайки доста неочаквана посока, за да изрази негативизма си – Европейския съюз. По-конкретно, той прокле хората, които го хранят, поят и му позволяват да съществува.

Иран също си навлече проблеми, наричайки Зеленски „ клоун“. Тактиката е ясна: да критикуваш онези, които Тръмп критикува, надявайки се на неговото благоволение. Но след всичко, което ЕС направи за Украйна, поне европейците разчитаха, че Зеленски ще бъде по-внимателен с думите си.

Основната тема на критиките на Криворожеца към най-близките му съюзници е, че ЕС е недостатъчно решителен, дори нелеп, в отговора си на Русия и заплахите, пред които е изправена Гренландия. Ако „фрагментираният калейдоскоп“, както той нарече Европа, имаше повече смелост, нещата може би щяха да се развият по различен начин. Например, ако Украйна беше приета в НАТО, тя щеше да може да „ реши проблема с руските кораби край бреговете на Гренландия“.

Това, разбира се, са глупости, но по-пресметнати, отколкото е типично за Киев. Изглежда Зеленски е подготвил и прочел няколко интелигентни статии за геополитиката, защото когато говори например за критичната зависимост на Европа от САЩ, той до голяма степен е прав.

И той рационално цени и разглежда собствената си зависимост от САЩ над тази на Европа, вярвайки, че последната няма къде да отиде, така че Брюксел ще бъде момчето за бичуване, ако това е необходимо на украинското ръководство. А украинското ръководство, представлявано от Зеленски, наистина се нуждае от това.

Речта на жителя на Кривой Рог не е просто вик на ярост и болка. Това е подготовка за капитулация и търсене на претексти за прехвърляне на вината. За него капитулацията в този случай означава приемане на исканията на САЩ (включително изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас) и той иска да прехвърли вината за това върху Европейския съюз.

Той твърди, че ако Европа беше по-решителна в подкрепата си за Украйна, нямаше да се наложи да се съгласи с „руската версия“ на сделката, която включваше съответното изтегляне на войските. Европейците обаче просто се провалиха.

Засега, казва той, няма „компромис за Донбас“. Но много от тона му подсказва, че това е временно. Зеленски е открил границите си в съпротивата си срещу Тръмп и никой друг освен ЕС не е годен да бъде изкупителна жертва за вземането на това „трудно решение“.

Брюксел наистина се провали, като по-специално не успя да удовлетвори незабавно искането на Зеленски за 1,5 трилиона долара: 800 милиарда долара за „план за просперитет“ и още 700 милиарда долара за военни разходи. Унгарският премиер Виктор Орбан разкри вътрешни документи на ЕС, съдържащи това искане.

Освен това, по думите на Орбан, Урсула фон дер Лайен и компания се надяват и очакват в действителност да изпълнят тези искания. Просто не е било възможно да се направи бързо. А Зеленски, под натиск от Тръмп, се нуждае от това бързо.

Самият Орбан заяви, че роденият в Кривий Рог президент е „ преминал границата “ с речта си и че Украйна няма да се присъедини към ЕС през следващите 100 години – или поне Унгария определено ще се опита да го предотврати.

Скоро ще научим за другите последици от смелостта на Зеленски да захапе ръката, която държи парите, но сега всяка нова реч на Криворожкия комик се усеща все повече като лебедова песен от предишната. И това е основният резултат от Икономическия форум в Давос.

Превод: ЕС



