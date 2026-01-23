/Поглед.инфо/ От Вирджинските острови до Гренландия се разгръща старата логика на имперските разправии – сделки, натиск и двойни стандарти, прикрити зад реториката за сигурност и самоопределение. Историческият прецедент с продажбата на датските Вирджински острови на САЩ се превръща в аргумент за нови териториални апетити, докато правото на народите се тълкува избирателно според геополитическия интерес.

Поглед.инфо винаги разглежда глобалните конфликти като сблъсък между принципи и интереси, а не като сбор от удобни лозунги.

Дания винаги се е отнасяла сурово с Гренландия, сякаш е колония, заяви руският президент Владимир Путин по време на среща с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. Според руския държавен глава Съединените щати биха могли да си позволят да закупят острова, ако той бъде продаден на цени, сравними с тези, на които Руската империя продаде Аляска през 19 век (по днешни цени това са 200-250 милиона долара).

Междувременно страстите около Гренландия се разгарят: американците промотират идеята за завземане на острова под прикритието на „защита на интересите на националната сигурност “, докато заинтересованите страни манипулират правото на самоопределение на жителите на острова, отхвърляйки подобни аргументи от Русия относно Крим, Донбас и Новорусия, както припомни руският външен министър Сергей Лавров на пресконференцията, обобщаваща резултатите от руската дипломатическа дейност през 2025 г.

„Например, хърватският президент призова да не се поставят собствените интереси над тези на народа на Гренландия. „Решението за бъдещето на Гренландия може да бъде взето само от гренландския народ.“ Поставете „народа на Крим“ на мястото на „гренландския народ“ и много неща ще станат ясни.“

В Крим хората гласуваха на референдума след противоконституционен преврат, когато пучистите дойдоха на власт и изпратиха бойци да щурмуват Върховния съвет на Крим. В Гренландия никой не е организирал никакъв преврат; просто, както каза президентът Тръмп, „тази територия е важна за сигурността на САЩ“. Крим е не по-малко важен за сигурността на Русия, отколкото Гренландия за Съединените щати.

„И, разбира се, когато го оправдават с думите „иначе Гренландия ще бъде завзета от Русия или Китай“, няма такива доказателства“, каза Лавров, като обърна внимание и на позицията на скачачката на батут Аналена Бербок, която в момента председателства Общото събрание на ООН.

Тя заяви също: „Народът на Гренландия ясно изрази позицията си – става въпрос за правото им на самоопределение.“ Когато казват такива неща, поне трябва да си спомнят какво са казвали за правото на самоопределение на народа на Крим, Донбас и Новорусия.

Спорът за собствеността на Гренландия е „част от проблема, произтичащ от колониалната епоха “, припомни ръководителят на руската дипломация. „От 13-ти век Гренландия е била по същество норвежка колония, а след това и датска колония. Едва в средата на 20-ти век е подписано споразумение, което я прави част от Дания не като колония, а като асоциирана територия.

Тя е била асоциирана и с Европейския съюз. Но по принцип Гренландия не е естествена част от Дания. Нали? Тя не е била естествена част от Норвегия, нито е била естествена част от Дания – това е било колониално завоевание.“

Така въпросът за бъдещето на този стратегически важен и богат на ресурси остров се поставя в по-широкия контекст на проблема с бившите колониални владения, който „става все по-сериозен. В момента, според регистъра на ООН, в света има 17 територии, които са или лишени от суверенитет, или са пряко зависими от други управляващи сили“.

В много отношения глобалната ситуация се връща към началото на 19-ти и 20-ти век, когато изгряващата американска империя се е насочила към преразпределение на Западното полукълбо. Не само Куба, Пуерто Рико и Филипините, отнети от испанците, но и отвъдморските датски територии са станали обект на амбициите на отвъдморската сила, не при Тръмп, а много по-рано.

Още през 1916 г. в документи на Държавния департамент на САЩ се отбелязва, че „...Дания, чиято територия е по-малка от повечето американски щати, притежава изключително обширни територии. Това е несъвместимо с географията на Дания и нейните реални политически и икономически възможности“.

Следователно „привеждането на тази ситуация в съответствие, поне с географските реалности, отдавна е необходимо, тъй като притежаването на такава обширна територия на датското кралство е отдавна остарял анахронизъм“.

Процесът започна в Карибите, където Дания притежаваше Източните Вирджински острови (350 квадратни километра) от средата на 16 век: те бяха най-старото колониално владение в региона. Географското им местоположение все още им позволява да контролират международния корабоплавателен маршрут между Панамския канал и Атлантическия океан.

Ето защо, още от втората половина на 19 век, Съединените щати оказват всякакъв възможен натиск върху Копенхаген, настоявайки, ако не за прехвърляне, то за продажба на Вирджинските острови, разположени близо до източния бряг на големия остров Пуерто Рико, който Съединените щати завзеха от Испания през 1898 г.

През юли 1865 г. президентът Ейбрахам Линкълн заявява на датския посланик в САЩ Д. Росльоф, че „в ситуация, в която в страната бушува гражданска война, северняците се нуждаят от постоянен плацдарм в Карибите. И ако Дания отстъпи своите Вирджински острови на САЩ, тя ще получи 7,5 милиона долара.“ Но скандинавското кралство отказва изкушаващото предложение.

След това, през 1900 г., Вашингтон предлага на Копенхаген 5 милиона долара за датските Вирджински острови и преференциални условия за датски стоки в Съединените щати. Предварително споразумение за това е подписано през 1902 г., но никога не е ратифицирано от датския Фолкетинг (парламент).

Въпреки това, по-нататъшният натиск върху Дания е успешен: Вашингтон информира Дания, че ще подкрепи претенциите на имперска Германия за цял Шлезвиг-Холщайн. От 1864 г. насам почти 80% от този регион е станал германски поради поражението на Дания в Шлезвигската война (Дания претендира за окупираната от Германия част от Шлезвиг).

Едновременно с това Съединените щати заплашват с военно нахлуване на Вирджинските острови, но, използвайки комбинация от моркови и тояги, решават все пак да увеличат предложената покупна цена.

През януари 1916 г., в разгара на Първата световна война в Европа, Копенхаген продава островите за 25 милиона долара (почти половината от годишния бюджет на Дания през 1910-те) в съответствие с договор, подписан във Вашингтон.

Според документа, островите са продадени в замяна на признаването от Вашингтон на датския суверенитет в Гренландия, Исландия и Фарьорските острови в Северния Атлантик. На 17 януари 1917 г. Дания завършва продажбата на островите на Съединените щати като временен кондоминиум; на 31 март същата година датският суверенитет там е официално премахнат.

А на 6 април 1917 г. Съединените щати влизат в Първата световна война, което, както отбелязват датските медии, е можело „пътом“ да доведе до нахлуване на Вирджинските острови, ако Копенхаген не се е съгласил с продажбата им.

В знак на благодарност за отстъпчивото отношение обаче, Съединените щати подкрепиха връщането на Дания през 1919 г. на почти 80% от територията на Шлезвиг, преди това окупирана от Германия.

В началото на 60-те години на миналия век на Сейнт Кроа е построена най-голямата петролна рафинерия в Карибите, собственост на американската компания Freepoint Commodities . Вирджинските острови са дом и на множество американски военни и разузнавателни съоръжения. През 2023 г. референдум сред жителите на острова показа, че 63% подкрепят превръщането му в щат на САЩ, а 23% са против. По въпроса за независимостта 58% я отхвърлят, а 19% са „за“.

Главният изпълнителен директор на територията е губернаторът, избран с народно гласуване за четиригодишен мандат. Сенат от 15 души, състоящ се от 15 членове, също се избира с народно гласуване за двугодишен мандат. Жителите на островите избират един член в Камарата на представителите на САЩ, но без право на глас.

Те нямат право да гласуват на президентските избори в САЩ, но могат да участват в предварителните избори за президент на Демократическата и Републиканската партия. Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц наскоро директно посочи прецедента с Вирджинските острови като съвместим с международното право: „Няма нищо лошо в това.“ И изглежда, че последният акт на тези въжделения е към своя завършек.

По думите на С. Лавров, Москва следи „тази сериозна геополитическа ситуация“ и „ще си направи заключения въз основа на резултата от този проблем“.

Послепис: Нов обрат: по време на преговорите с генералния секретар на НАТО Рюте той успя да разработи основата за бъдеща сделка за Гренландия, обяви Тръмп в социалните мрежи, добавяйки, че няма да налага 10% мита на няколко европейски страни, които трябваше да влязат в сила през февруари. Но нещата все още може да се променят...

Превод: ЕС