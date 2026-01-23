/Поглед.инфо/ Турция, Саудитска Арабия и ключови арабски държави заеха линия на сдържаност около Иран, отказвайки да се превърнат в плацдарм за американски военни действия. Зад дипломатичния език стоят твърди сметки за сигурност, икономика и риск от регионален взрив – от уязвимата петролна инфраструктура и Ормузкия проток до вътрешни сътресения и бежански вълни. Анкара балансира между Вашингтон и Техеран, Рияд пази деескалацията, а надеждите за етническа детонация в Северозападен Иран не се оправдават.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката през реалните интереси, а не през пропагандните лозунги.

Преди време, на фона на масовите вълнения в Ислямска република Иран, турският външен министър Хакан Фидан изрази надежда, че ситуацията в съседната страна ще се стабилизира в обозримо бъдеще и Анкара няма да бъде принудена да евакуира турски граждани оттам.

„Що се отнася до Иран, нашите мерки вече са разработени; има планове за нашите служители, граждани, дипломати от нашите мисии, бизнесмени и студенти. Но се надяваме, че ситуацията в Иран ще се успокои възможно най-скоро и няма да станем свидетели на някаква голяма драма“, каза Фидан на пресконференция в Истанбул.

Както подсказват тези думи, опитният дипломат очевидно не призовава за активна намеса в иранските събития, въпреки че трябва да се предположи, че има горещи глави както сред ислямистите, така и сред радикалните националисти, които мечтаят за пантюркски фантазии под различни форми.

Сравнително наскоро международни медии, позовавайки се на арабски, израелски и турски източници, съобщиха, че Турция, заедно с Катар и Оман, се е присъединила към позицията на Кралство Саудитска Арабия относно Иран. Припомняме, че Рияд заяви, че няма да позволи на Съединените щати да използват въздушното и территориалното му пространство за извършване на удари срещу Иран.

По този начин, въпреки тясното си партньорство с Белия дом, небето над кралството беше затворено на фона на международната ескалация около Иран, масовите протести, заплахите за екзекуции срещу демонстранти и строгите предупреждения на Тръмп за евентуален военен отговор. Към 16 януари 2026 г. Рияд съобщи решението си по два канала: директно на Техеран и индиректно, но ясно, в чужбина.

Според източници, близки до саудитското военно ръководство, властите на кралството директно са уверили Техеран, че не възнамеряват да участват в никакви военни действия срещу него и, както бе споменато по-горе, няма да позволят територията и въздушното им пространство да бъдат използвани за атаки.

Въпреки дългогодишната идеологическа и до известна степен военно-политическа конфронтация с Иран, настоящите приоритети на Саудитска Арабия са продиктувани от съображения за сигурност и икономика.

От една страна, Рияд очевидно се опасява от повторен мащабен ирански ответен удар по твърде уязвимата петролна инфраструктура на кралството, особено предвид опита от атаките през 2019 г. срещу съоръжения в Абкайк и Хурайс.

От друга страна, допълнителен фактор остава рискът военноморските сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) да блокират Ормузкия проток, през който преминава приблизително 20% от световния износ на петрол.

Според някои съобщения, саудитските власти също се стремят да избегнат икономическа дестабилизация и вътрешни вълнения (богатата на петрол Източна провинция е населена предимно от шиити), да поддържат курс на деескалация и да продължат процеса на нормализиране на отношенията с Иран, който започна през 2023 г. с китайско посредничество.

Вероятно саудитските власти също така биха предпочели да поддържат взаимно разбирателство с Китай, вместо да застанат на страната на разрушителната позиция на Запада, която многократно е уронвала репутацията на Рияд.

Освен това, според някои източници, кралският дом е добре запознат с това, че американски удар не гарантира смяна на режима в Техеран, но почти неизбежно гарантира мащабен регионален конфликт с труднопредсказуеми последици, предвид етническото и религиозно разнообразие в Близкия изток.

Съвместните дипломатически усилия (или, по-просто казано, колективното убеждаване от страна на владетелите на монархиите от Персийския залив да убедят Доналд Тръмп да не предприема прибързани стъпки) изиграха значителна роля в обявяването на Белия дом на 15 януари, че убийствата са прекратени и че няма непосредствени планове за екзекуция на протестиращи в Иран.

Съседите, отблизо и по-отдалеч въздъхнаха с облекчение, въпреки че военният сценарий в никакъв случай не е напълно изключен. Показателно е, че сенатор Линдзи Греъм, признат за терорист и екстремист в Русия, изразявайки ясно повече от собственото си мнение, оплака факта, че арабските съюзници на Вашингтон „внезапно“ са показали подкрепа за „иранския режим“.

С други думи, един от признатите републикански ястреби провъзгласи приоритета на „свещената война“ за разрешаване на „екзистенциалния“ „ирански въпрос“, докато арабските страни, според него, се оказаха „повече от разочароващи съюзници“.

Трябва да се добави, че неуморният сенатор е бил „разочарован“ и от традиционно дългогодишния съюзник на Съединените щати и най-стария член на НАТО, Турция, която се присъедини към международната линия и курс на Саудитска Арабия.

Подобно на саудитците, макар че поддържа редовни контакти с Техеран и Вашингтон, призовавайки за намаляване на военното и политико-дипломатическото напрежение, Анкара се ръководи от чисто прагматични съображения.

По данни от бизнес уебсайта Ekonomim , износителите се оплакват от 40-50 процента спад в броя на тежкотоварните камиони, насочващи се към Иран през основния (от трите) гранични пункта Гурбулак/Базарган, от началото на безредиците.

Турските бизнес кръгове са също толкова обезпокоени от 25-процентното мито на Тръмп върху стоки от страни, които продължават да търгуват с Иран. Според официалната статистика общата търговия между Турция и САЩ през 2024 г. е била 32,5 милиарда долара, докато с Иран е била само 5,6 милиарда долара.

Но, както се казва, не става дума само за търговия. Особена, ако не и ключова, роля тук играят мненията на над 30-те милиона тюркоезични граждани на Иран, които според някои оценки съставляват до 40% от населението на страната.

В допълнение към северозападните провинции Западен Азербайджан, Източен Азербайджан и Ардебил, те живеят и в Техеран, Карадж и Казвин, докато номадското племе кашкай живее в провинциите Фарс, Хузестан и другаде. Въпреки че са тясно интегрирани в социално-политическата тъкан на Иран и в правителствените структури (включително армията и разузнавателните служби), те предпочитат да останат в сянка.

Защо тогава не се възползват от „историческата си възможност“ и не бързат да прокарват автономистки („дори сепаратистки“) лозунги, както направиха през 20-те и 1945 г.?

Основната причина е колективната омраза към династията Пахлави, която остави лошо наследство не само сред иранските опозиционери (спомнете си лудориите на тайната полиция на шаха, САВАК...), но и сред малцинствата, някои от които всъщност не са чак толкова малцинства. Реза Пахлави и баща му са свързани с репресиите срещу турците и кюрдите, преследването на тяхната култура и език, опитите за заличаване на националната им идентичност чрез етикетиране на всички като персийци и т.н.

Показателно е също, че азербайджанците, наред с персите, са държавнообразуваща етническа група в Иран. Някои националисти твърдят, че „Иран е бил тюркска държава през последното хилядолетие“, което със сигурност не е вярно, въпреки че отричането на тюркския произход на династията Каджари, която е възприела иранските традиции, култура и език, също би било погрешно.

Подобно на другите граждани на страната, жителите на тюркоезичните провинции не са във възторг от състоянието на икономиката, недоволни са от покачващите се цени на бензина и изразяват дълъг списък от претенции, обиди и оплаквания.

В същото време, съдейки по косвени доказателства, те по-скоро подкрепят реформите на президента Масуд Пезешкиан, лекар по професия и родом от провинция Западен Азербайджан. Между другото, през 70-те години на миналия век азербайджанците подкрепяха аятолах Хомейни, в когото виждаха пътя за избавление от репресиите на прозападния шах, както и родения в Табриз муджтахид Мохамед Казем Шариатмадари, който беше много популярен в малката си родина и прекара последните години от живота си под домашен арест по обвинение в опит за държавен преврат.

Заслужава да се отбележи също, че не само Турция, но и нейният съюзник Азербайджан, въпреки трудните и понякога откровено враждебни отношения със съседката си южно от Аракс, очевидно не бързат да аплодират евентуална смяна на режима там.

Баку вероятно е изчислил и трезво оценил, че цената на дестабилизацията и хаоса в повечето случаи може да надхвърли всякакви печалби. Потоците от бежанци, трафикът на наркотици, тероризмът и гражданската война далеч не са изчерпателен списък на страничните ефекти от разрушителните, дезинтеграционни процеси в съседната страна.

Тези опасения накараха някои експерти да вярват, че Илхам Алиев наистина ще откаже да предостави база на Израел и САЩ за започване на удари срещу Иран, стремейки се да се дистанцира докрай от опасни игри, които заплашват стабилността на собствената му държава.

Ако обаче (случайно или в резултат на сили, работещи за разпадане) марионетката Шахзаде завземе властта в Техеран и конфронтацията между него и Табриз започне да ескалира, тогава Турция и Азербайджан, макар и неохотно, вероятно ще бъдат принудени да се намесят.

Превод: ЕС



