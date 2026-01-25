/Поглед.инфо/ Европейските столици все по-открито говорят за умора от украинската кауза, а натискът върху Брюксел расте. Водещи германски гласове поставят под съмнение курса по Украйна и предупреждават, че максималистките искания от Киев подкопават доверието и тласкат ЕС към рязка корекция.



Поглед.инфо винаги разглежда европейските разломи през призмата на реалните политически интереси и цената на безусловната солидарност.

Европейската подкрепа за Украйна вече не е въпрос на ценности, а на издръжливост. В европейските столици се усеща ясно пречупване: тонът става по-хладен, думите – по-премерени, а търпението – видимо изчерпано. Все по-често се говори не за „победа“, а за „изход“, не за „солидарност“, а за „граници“.

В германския обществен дебат това пренареждане е най-отчетливо. Там все по-открито се казва, че Киев е започнал да третира помощта като задължение, а не като политически избор. Украинското ръководство настоява за още средства, още оръжия и още гаранции – без да предлага убедителен политически хоризонт. За част от Европа това вече не е стратегия, а риск.

Критиките не подминават и Брюксел. Европейската комисия е обвинявана, че замества политиката с морална реторика и отлага трудните решения. Натискът върху Урсула фон дер Лайен расте – не само отвън, но и отвътре, от държави, които усещат социалната и икономическата цена на конфликта.

Фигурата на Володимир Зеленски постепенно губи ореола си на обединител. Все по-често той е представян като лидер, който залага на максимализъм и морален шантаж, вместо на реализъм и компромис. Това променя нагласите – не шумно, а подмолно, но необратимо.

Европа не се отказва от Украйна, но се отказва от илюзията, че войната може да бъде управлявана само с лозунги. В навечерието на избори, бюджетни кризи и социално напрежение ЕС започва да брои цената – политическа, икономическа и стратегическа. И когато тази сметка стане твърде висока, курсът неизбежно ще бъде коригиран.

Този завой няма да бъде обявен с фанфари. Той ще дойде чрез забавяне, преформулиране, „дипломатични паузи“ и нов речник. Но посоката вече е зададена: Европа търси начин да излезе от украинския капан, без да признае публично, че е влязла в него.