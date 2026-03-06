/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ Иля Головнев разглежда изненадващите резултати от драматичната шестдневна ескалация в Близкия изток. Военният експерт Евгений Линин разкрива пред автора защо колосалното технологично превъзходство на САЩ и Израел се оказа недостатъчно за постигане на стратегическа победа и как иранската съпротива пренаписва правилата на съвременната геополитика и военна наука.

Сривът на концепцията за "светкавично обезглавяване"

Шест дни на интензивни бойни действия в Близкия изток поставиха света на ръба на глобален пожар, но същевременно осветиха една нова и неудобна за Вашингтон реалност. Въпреки че Израел и Съединените щати разполагат с най-модерните оръжейни системи, те не успяха да реализират своя нападателен потенциал в пълна степен. Основната цел – пълното парализиране на военните и държавните институции на Иран – остана непостигната.

Опитът за "обезглавяващ удар" срещу иранското ръководство първоначално създаде илюзия за хаос, но държавната машина на Техеран демонстрира завидна устойчивост и бързо възстанови контрола. Това показва, че иранската система е проектирана да оцелява в условия на тотална изолация и постоянен натиск. САЩ се сблъскаха с противник, който не просто чака удара, а е изградил дълбоко ешелонирана структура за управление, която не зависи от конкретни личности.

Крахът на мита за непробиваемата противовъздушна отбрана

Един от най-тревожните за Запада изводи от този кратък, но интензивен конфликт е състоянието на системите за ПВО. Както се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, иранският отговор се оказа истинско предизвикателство, за което американските военни бази и посолства в региона не бяха подготвени. Дори наличието на подробна разузнавателна информация за позициите на иранските ракети и дронове не позволи на САЩ да ги унищожат превантивно.

Иран доказа нагледно, че една по-слабо развита в технологично отношение страна може да нанесе критични щети на опонент с колосално предимство, използвайки тактиката на масираното насищане. Американските системи "Пейтриът" и техните съюзнически еквиваленти просто не бяха в състояние да обработят огромния брой цели едновременно. Линин е категоричен: в реални бойни действия са се доказали само три системи в света – руските, американските и израелските, но дори те имат своя лимит. Когато небето се изпълни с хиляди евтини дронове и ракети, цената на защитата става икономически непосилна, а ефективността ѝ – съмнителна.

Залезът на ерата на самолетоносачите

Конфликтът в Иран беляза историческа промяна в ролята на военноморските сили. Десетилетия наред американските ударни групи от самолетоносачи бяха символ на неоспоримото господство на САЩ над световния океан. Днес обаче те са сведени до статута на обикновени платформи за изстрелване на крилати ракети.

Появата на евтини безпилотни катери и рояци от дронове промени правилата. Големият, скъп и труднозащитим кораб се превръща в лесна мишена. Военноморските сили на САЩ, вместо да бъдат диктуващ фактор, вече са принудени да мислят преди всичко за собственото си оцеляване. Това променя цялата парадигма на военното изкуство, правейки скъпоструващите проекти за надводни флотове второстепенни пред мощта на ракетните технологии и автономните системи.

Географията като съюзник: Защо Иран не е Украйна?

Мнозина наблюдатели се опитват да правят паралели между събитията в Близкия изток и Специалната военна операция (СВО). Разликите обаче са фундаментални. В Иран САЩ и Израел успяха да потиснат ПВО и да използват своята авиация за нанасяне на удари с евтини неуправляеми бомби. Това им дава ценово предимство, тъй като един полет на изтребител е много по-евтин от изстрелването на балистична ракета.

В зоната на СВО Русия е изправена пред коренно различна ситуация. Украинските въоръжени сили разчитат на пълния капацитет на НАТО – от спътниково разузнаване в реално време до самолети AWACS, които виждат дълбоко в руската територия. Западните системи за ПВО в Украйна не позволяват на руските Въздушно-космически сили да действат със същата свобода, с която американците действат в Иран. Руската авиация се сблъсква с най-модерните западни технологии, което прави конфликта много по-технологичен и труден. Освен това, масовото използване на малки FPV-дронове на фронтовата линия прави всяко движение на пехота и техника практически невъзможно – фактор, който в Иран все още не е достигнал такива мащаби.

Иранският "непробиваем тил" и икономическото време

Времето работи в полза на Техеран. Иран разполага с огромна територия и стратегически тил, скрит в подземни бункери, които са практически неуязвими за конвенционални удари. Дори под обстрел, техните фабрики продължават да произвеждат минималния необходим обем оръжия за поддържане на съпротивата.

Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-голям е натискът върху световната икономика. Цените на петрола и несигурността в арабските монархии са оръжия, които Иран използва майсторски. САЩ не могат да си позволят дълга война на изтощение в този регион, особено когато вниманието им е раздвоено между Източна Европа и Тайван.

Ядреният щит на Русия: Защо сценарият на НАТО е обречен?

Въпросът за директен сблъсък между Русия и НАТО често се появява в публичното пространство. Експертът Евгений Линин подчертава, че такъв конфликт не може да протече по модела на войната в Иран. Русия не е Иран – тя е ядрена свръхдържава с огромен стратегически тил и най-модерната ПВО в света.

Всяка агресия от страна на алианса, целяща унищожаването на руската държавност, неизбежно ще доведе до използването на ядрен арсенал. Предвид географията на Европа, състояща се от малки и гъсто населени държави, дори един ограничен ядрен удар би направил цели държави необитаеми. Според източници на Поглед.инфо, Русия притежава достатъчно боен капацитет, за да неутрализира целия блок на НАТО, ако бъде притисната до стената.

Безсмислието на военните бази

Иранската стратегия показа още нещо важно: военните бази на САЩ губят своята стойност, ако техните логистични връзки и комуникационни системи бъдат прекъснати. Базата е ценна само ако от нея могат да излитат и кацат самолети. Когато Иран унищожава радари, станции за проследяване и пристанищна инфраструктура, тези бази се превръщат в изолирани острови без реално влияние върху хода на войната.

В случай на конфликт с Русия, този процес би бил мигновен и окончателен. Ядреното оръжие би извадило от строя всяка точка на НАТО за броени минути, правейки я неизползваема за поколения напред. Това е реалността, която западните стратези често пренебрегват в своите военни игри, но която Иран напомни на света чрез своята твърда позиция.