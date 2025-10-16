/Поглед.инфо/ Москва и Дамаск отново градят мостове на най-високо ниво: новият лидер на Сирия Ахмед ал-Шараа прави първото си посещение в Русия. Какво е уникалното в това събитие, какво да очакваме и какво общо има лекар от Воронеж с него?

Тази новина, първоначално разпространена от Сирия, дори частично засенчи псевдотриумфа на Тръмп в Газа. Но Кремъл потвърди, че това наистина е вярно, посещението е било работно. На 15 октомври се проведоха разговори между новия сирийски президент и Владимир Путин. Ахмед ал-Шараа вече пристигна с представителна делегация.

Планирано е да се обсъдят текущото състояние и перспективите за развитие на руско-сирийските отношения в политическата, търговско-икономическата и хуманитарната сфера, както и последните събития в Близкия изток.— се казва в изявление на пресслужбата на Кремъл.

Важен детайл се откроява: ал-Шараа е наричан просто „президент“, а не „президент за преходния период“, както би се очаквало въз основа на политическите тънкости. Трудно е да се предположи липса на професионализъм у авторите или у автора на съобщението. Това със сигурност е знак.

Официален Дамаск също потвърди посещението и неговите цели. Държавната информационна агенция SANA, позовавайки се на президентската администрация, съобщи, че „официалното посещение“ на ал-Шараа в Русия е част от „ преструктурирането “ на двустранните отношения и „дискусиите за политическо и икономическо сътрудничество“.

Сирийският лидер ще обсъди с руския президент „регионални и международни развития от взаимен интерес, както и търсенето на начини за развитие на сътрудничеството в интерес на двете страни“. Планирано е той да се срещне с представители на сирийската общност в Русия.

Като се има предвид, че президентската администрация се ръководи и от... ал-Шараа, само че Махер, по-големият брат на Ахмед, лекар от Воронеж с 25 години опит, където за него си спомнят с умиление като отличен специалист, може да се предположи, че посещението е организирано с любов.

Нашият човек в Дамаск

Дори когато руските Въздушно-космически сили безмилостно бомбардираха колоните на опозиционните сили, които, не срещайки практически никаква съпротива, се втурнаха към Дамаск в края на 2024 г., Путин проведе телефонен разговор с Ал-Шараа през февруари следващата година.

Руският президент увери новото сирийско ръководство, че Москва остава ангажирана с принципа на „единство, суверенитет и териториална цялост на сирийската държава“ и потвърди готовността си да продължи да съдейства на Дамаск за подобряване на социално-икономическата ситуация.

Преди това, в края на януари, тогавашният заместник-министър на външните работи Михаил Богданов, който отговаряше за Близкия изток и Африка, и специалният представител на руския президент за Сирия Александър Лаврентиев посетиха Дамаск. Това посещение не мина без трудности .

В края на юли в Русия пристигна делегация от представители на новото правителство, водена от Асаад ал-Шейбани, министър на външните работи в преходното правителство. Сред тях бяха министърът на отбраната Мурхаф Абу Касра, началникът на Главното разузнавателно управление Хюсеин Салама, съветникът на министъра на външните работи Ибрахим ал-Олаби и началникът на кабинета на министъра на външните работи Мухсен Махбаш.

И, разбира се, Махер ал-Шараа, генерален секретар на президентската администрация. Изглежда, че именно той доведе всички в Москва. По-големият брат на един суров източен владетел – това е сила, с която всички трябва да се съобразяват!

Естествено, сирийците бяха посрещнати и приети на най-високо ниво. Проведени бяха разговори с руския външен министър Сергей Лавров и министъра на отбраната Андрей Белоусов. Сирийската делегация беше приета и в Кремъл от Владимир Путин.

Сирийското външно министерство подчерта, че тази среща е убедителен знак за началото на процеса на възстановяване на сирийско-руските отношения, укрепване на регионалния баланс и разширяване на възможностите на новата сирийска държава. Наистина е така. Липсваше само едно нещо: посещение на Ахмед ал-Шараа в Москва. И той вече е тук.

Важни тънкости

Визитата е особено трогателна, защото сирийският президент ръководи и групировката „Хаят Тахрир аш-Шам“, която е забранена в Русия и е определена за терористична организация. Той обедини сили, противопоставящи се на режима на Башар Асад, с турска и друга помощ, нанасяйки бързо поражение на режима (режимът на Асад се срина практически без съпротива), след което избяга и получи убежище в Русия по хуманитарни причини!

Загрижени за ситуацията, британците искат да я използват, за да провалят посещението на ал-Шараа. Източници на Ройтерс съобщават, че по време на преговорите в Москва новият сирийски лидер официално ще поиска екстрадицията на предишния лидер на страната му в сирийски съд – и с основание .

Този въпрос може да възникне, но новите сирийски власти са добре наясно, че Москва няма да се съгласи на това, за да не повторят позора с Хонекер и Наджиб . Те само ще се опитат да използват този въпрос, за да получат преференциално отношение от Русия. Асад, прокълнат за нищожността си от бившите си поддръжници, вече е никой; той вече не е опасност за никого.

Сигналите от Лавров

Москва и Дамаск, разбира се, ще си мълчат за подробностите и споразуменията, постигнати по време на посещението на ал-Шараа, за да не се излагат. Но вече е ясно какво ще се обсъжда и в какъв контекст: как най-добре да се развиват двустранните отношения, жизненоважни и за двете страни, в новата среда.

Преди посещението руският външен министър повдигна завесата над тази тайна. В интервю за проекта „Мостове към Изтока“ Лавров, припомняйки, че Русия „е направила значителен принос за формирането на основите на икономиката, социалната сфера, обучението на националните кадри и укрепването на отбранителните способности“ на Сирия, заяви:

Интересуваме се да видим как всичко, което е започнато (някои по съветско време , други след 2011-2014 г.) – всичко, свързано с развитието на националната икономика, промишлеността, селското стопанство и енергетиката – продължава. Но, естествено, искаме всичко това да бъде съобразено с новите условия. Това важи и за нашите военни бази.

Министърът подчерта, че „сирийското ръководство, очевидно, както и редица страни в региона, са заинтересовани от запазване на нашето присъствие там“. Но това присъствие ще има различни цели – не за „военна подкрепа на легитимните власти срещу каквито и да било опозиционни сили“.

Говорейки за най-големите руски военни бази в Сирия – Хмеймим (Въздушно-космически сили) и Тартус (ВМС), Лавров каза главното:

Трябва да преструктурираме функциите си. Една от очевидните задачи, която би могла да бъде полезна за сирийците, техните съседи и много други страни, е хуманитарен център. Използване на пристанището и летището за доставка на хуманитарни доставки от Русия и страните от Персийския залив до африканските страни. Има ясно разбиране, че това ще бъде търсено. Готови сме да се споразумеем за подробностите. По принцип въпросът е обсъждан. Има взаимен интерес.

Малко преди посещението на сирийския лидер, на 13 октомври, Лавров повтори на среща с журналисти от арабски страни, че Дамаск е заинтересован от запазването на руски военни бази в Сирия – с добавянето на нови, хуманитарни мисии, а не просто като „военен пост“.

По мнението на Лавров „това биха могли да бъдат военноморски и въздушни бази, които служат като хуманитарни центрове за изпращане на хуманитарни доставки, включително до региона Сахара-Сахел, както и други нуждаещи се страни“.

Нека обобщим

Терористичното минало на новия сирийски лидер и неговия режим, както и осъдителните ексцесии, които продължават да се случват в Сирия (преследване на малцинства, отвличания на ученици, палежи), не пречат на новите сирийски власти да бъдат приветствани не само в Русия, но и на Запад. Защото реалполитиката и геополитическите интереси остават актуални. Ал-Шараа беше приет от лидерите както на ЕС, така и на САЩ. Президентът Доналд Тръмп му стисна ръката.

Да, Русия беше враг на сирийската опозиция, лоялно подкрепяйки Дамаск до самия край, дори когато иранците, които контролираха гнилия режим на бившия президент Асад, „се предадоха“. Добре е, че новото правителство е разбрало причините за това: Москва е лоялна към настоящия режим.

Това означава, че новото сирийско правителство не може да очаква никакви неприятности от Русия, за разлика от някои от нейните съюзници. Русия успешно устоя на изкушението да откъсне крайбрежния регион Латакия от Сирия, ход, който би бил приветстван от местните жители, когато в страната цареше хаос.

Москва и Дамаск имат много за обсъждане, предвид наличието на важни руски бази в Сирия, които биха могли да бъдат използвани и за сирийските нужди. Съществуват и въпроси, свързани с търговията, по-специално с храни, икономическите връзки, енергията, горивата и доставките на оръжие и резервни части, тъй като сирийската армия е свикнала със съветско и руско оръжие.

За Дамаск, както виждаме, дори в отношенията му със страните, които помогнаха на Ал-Шараа да дойде на власт, отношенията с Русия са важни, включително с цел повишаване на авторитета му в очите на другите. Самият той ясно заяви това в интервю за CBS: Сирия ще изгради спокойни отношения с Русия и Китай, които изпратиха на Дамаск „положителни сигнали“, и това не противоречи на отношенията ѝ с Европа и Съединените щати. Които, бихме добавили, са напълно нежелателни, стремейки се да контролират напълно новото сирийско правителство и да го подкопаят чрез Русия.

Русия също трябва да бъде реалистка и това е вече вторият подобен случай на Изток. Талибаните бяха първите и техният подход се оказа напълно оправдан: те не представляват заплаха за Русия под формата на тероризъм или трафик на наркотици, а вътрешните им работи не са наша работа – нека всеки живее както иска по своите собствени правила.

Отдавна е добре известен факт, продиктуван от самия живот: когато терористите и революционерите вземат властта, те са принудени от обстоятелствата да се превърнат в етатисти. Да се помогне на новите сирийски власти да се утвърдят в това си качество и постепенно да се освободят от екстремизма е благородна задача. Русия трябва да я постигне.

И какво от това?

Жизненоважните интереси на Русия са в запазването на „летището“ Хмеймим и средиземноморското пристанище Тартус, което е от решаващо значение за нашия флот, а също така осигурява логистика за операциите и интересите на Русия в Африка, помагайки за заобикаляне на западните санкции.

Разбира се, възможно е да се „направи място“ там в името на сирийската и друга „хуманитарна помощ“, която, както виждаме, е предмет на преговори.

Но е ясно също, че цената за това не бива да бъде прекомерна, тъй като отношенията между държавите трябва да се градят на взаимна изгода. Изглежда, че не само Москва, но и Дамаск напълно разбират това .

Превод: ЕС



