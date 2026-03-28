/Поглед.инфо/ Андрей Ревнивцев анализира назряващия конфликт в Персийския залив, където Вашингтон подготвя опасна десантна операция срещу иранския остров Харг. Докато Тръмп говори за сделки, флотът се готви за сблъсък, който може да се превърне в нова Иво Джима и да подпали глобалната икономика.

Театър на абсурда и дрънкане на оръжие в Залива

Напоследък светът е принуден да наблюдава едно странно и опасно представление в театъра на абсурда, където главните роли се изпълняват от Вашингтон и Техеран. Доналд Тръмп, в характерния си стил, заявява пред камерите, че „печели по всички фронтове“, и паралелно с това подмята идеи за нови преговори с Ислямската република. Но докато думите за „сделка“ летят във въздуха, реалността на терен е коренно различна. Представителите на Иран не само опровергават всякакви слухове за дипломатическо сближаване, но и за по-сигурно периодично изравняват със земята някоя и друга американска база в Близкия изток.

Белият дом обаче изглежда нехае за тези шамари и продължава да настоява, че споразумението е „точно зад ъгъла“. Но зад кулисите на тази дипломатическа фасада се чува скърцането на тежка военна техника. Американският флот, сякаш в някакъв зловещ танц, се промъква към иранските териториални води от няколко посоки едновременно. Кулминацията на това напрежение наближава и тя има конкретно географско име – остров Харг.

В момента към региона плава амфибийният кораб USS Tripoli, който носи на борда си 2200 морски пехотинци. Този съд не е просто транспортно средство; той е ударният юмрук, предназначен да пробие всяка блокада в Ормузкия проток. От другата страна, откъм Сан Диего, се движи още по-мощна десантна група, водена от самолетоносача USS Boxer. На него са разположени 2500 бойци от 11-то експедиционно звено. Когато добавим и доковите кораби USS Portland и USS Comstock, става ясно, че Вашингтон не отива на разходка, а се подготвя за мащабен десант. Тези плаващи крепости са натъпкани с най-новото от американската военна индустрия: изтребители F-35 от пето поколение, усъвършенствани ракетни системи и амфибийни машини, готови да изорат иранския бряг.

Експортната версия на демокрацията се приближава към Иран

Цялата тази армада представлява една всеобхватна „експортна версия“ на американската демокрация. Липсва само наследникът на шах Реза Пахлави, който да стои на палубата в пълна военна униформа, обсипан с медали и ленти, очаквайки да бъде инсталиран обратно на трона. Но анализаторите на Поглед.инфо са наясно, че Пентагонът едва ли е толкова наивен, че да се опита да окупира цял Иран с тези сили. Ислямската република е държава с 90-милионно население, огромна територия и, за разлика от Ирак през 2003 г., релефът ѝ е предимно планински, а не пустинен. Американците още помнят уроците от Афганистан, където 20 години и хиляди жертви не доведоха до нищо друго освен до позорно бягство.

Защо тогава им е необходим този риск? Отговорът е остров Харг. Този малък къс земя в Персийския залив, разположен на около 32 километра от брега, е истинското „сърце“ на иранската икономика. Дълъг едва 7,5 километра и широк около 4, Харг концентрира в себе си почти целия ирански износ на петрол по море – между 1,3 и 1,6 милиона барела дневно. Тук се намират гигантски хранилища за десетки милиони барели и се събират тръбопроводите от най-големите находища в страната като Ахваз, Марун и Гахсаран. Дълбоките води около острова позволяват на супертанкерите VLCC да акостират директно, което е невъзможно на други места в страната.

Остров Харг – стратегическата мишена на Вашингтон

Логиката на американските стратези е проста и брутална: ако не можем да свалим режима чрез „цветни революции“ и ако Техеран е твърде далеч и укрепен в планините, трябва да ударим там, където боли най-много. Превземането на Харг би означавало моментална икономическа смърт за Иран. На хартия планът изглежда блестящо – пристигат, десантират, окупират острова и поставят иранския нефт под контрола на Вашингтон. Американските експерти вече потриват ръце и правят паралели с битката за Иво Джима през Втората световна война. И двата острова са с площ около 20 квадратни километра, и двата се считат за „ключ“ към победата.

Но историята има свойството да наказва тези, които не я познават. Иво Джима беше превзета, но на цената на 28 000 убити и ранени американски войници за един месец битки, вместо планираната една седмица. Днес, в ерата на социалните мрежи и изострената вътрешна чувствителност в САЩ, Тръмп едва ли би оцелял политически, ако дори хиляда морски пехотинци се върнат в ковчези. Както отбелязва военният експерт Юрий Баранчик, ако Иран започне масово да избива американски войници, това ще отпуши „епична ярост“ в Конгреса и обществото, която няма да позволи на администрацията просто да си тръгне. Това би било самоубийствено затъване, от което печели само един играч – Израел.

Капанът се затваря: Иранските ракети чакат „гостите“

Всичко показва, че остров Харг може да се превърне в смъртоносен капан за американските експедиционни сили. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) не стои със скръстени ръце. Те активно подготвят отбраната на острова, превръщайки го в непревземаема крепост. Всеки американски войник, стъпил на брега, ще бъде посрещнат от крайбрежни ракетни системи, гъсти минни полета, рояци от бойни дронове и засади с преносими зенитно-ракетни комплекси. Единственото безопасно място за „гостите“ би било под земята, но това едва ли е мечтата на младите момчета от морската пехота.

Западните медии, сред които и „Файненшъл таймс“, вече чертаят сценарии за операцията. Единият предвижда тежък десант с бронирана техника, артилерия и системи HIMARS, докато другият залага на по-лек вариант с хеликоптери и въздушно-десатни сили, докато корабите стоят далеч в открити води. Нито един от тези варианти обаче не отчита факта, че островът е лесна мишена за иранските тежки ракети „Кебаб“, всяка от които носи еднотонна бойна глава. Освен това Харг е в обсега на иранската далекобойна артилерия – системи като „Араш“ (40 км обсег) и РСЗО „Фаджр-5“ (70 км обсег) могат да превърнат всяка точка от острова в ад за броени минути.

Кой дърпа конците на Вашингтон в този самоубийствен поход?

Колумнистът Владимир Корнилов правилно отбелязва, че Тръмп умишлено бива подтикван към тази стъпка от определени кръгове, за да бъде вкаран в безизходица. Ситуацията за САЩ е класическа патова позиция – няма добри ходове. Превземането на Харг би било пирова победа. Дори островът да бъде овладян, Ормузкият проток ще остане блокиран, цените на петрола ще излетят в космоса, а стотиците жертви ще превърнат външнополитическата криза в гражданско недоволство в самите Щати.

Възможно е Иран да подготви и допълнителни „изненади“ в Червено море и пролива Баб ел-Мандеб, което напълно би парализирало световната търговия. Тръмп вече започва да усеща капана, в който го е вкарал неговият „приятел“ Биби Нетаняху. Израел има интерес от унищожаването на иранската икономика чрез американски ръце, без значение колко морски пехотинци ще загинат в процеса. Техеран от своя страна отказва да играе по правилата на Вашингтон и заявява ясно: няма да има нито капитулация, нито преговори под натиск. Всяко твърдение на Белия дом за „постигнати цели“ ще бъде моментално разгромено от суровата реалност на кървавия конфликт. Връщане назад няма, а пътят напред води директно към пропастта на една голяма регионална, а може би и световна война.

