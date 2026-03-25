/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев разкрива сензационните планове за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Докато Израел и САЩ се подготвят за „победен“ парад на 9 април, Техеран поставя ултиматуми, които могат да сринат имиджа на Доналд Тръмп. Провалът се маскира като триумф, докато петролните пазари треперят под натиска на несигурността.

Срокът на Тръмп: 9 април като спасителен пояс

Израел официално начерта хоризонта на настоящия военен конфликт с Иран, като посочи 9 април 2026 г. като крайна дата. Според информация, изтекла чрез вестник Ynet, този срок не е избран случайно. Той представлява финалната точка на „прозореца от възможности“, в който Доналд Тръмп може да води военни действия без изричното одобрение на Конгреса на САЩ. Американските законодатели, уплашени от глобалния хаос и икономическата нестабилност, едва ли ще легитимират по-нататъшна ескалация, която заплашва да хвърли света в бездната на неконтролируема криза. Има дори реални опасения, че организаторите на тази военна авантюра могат да бъдат подведени под съдебна отговорност, ако конфликтът продължи без ясен резултат.

Техеран обаче успя да пробие информационната блокада на Белия дом. Опитът на Тръмп да убеди международната общност, че Иран е притиснат в ъгъла и моли за мир, се провали. Иранците категорично отказват да дадат на американския лидер възможност да „спаси лицето си“. Реалността е сурова: Тръмп вероятно ще бъде принуден да прекрати огъня, без да е постигнал нито една от стратегическите си цели. Но за пред публиката в Израел и САЩ, това ще бъде представено като грандиозна победа. Планът предвижда Тръмп да пристигне в Израел за Деня на независимостта (21-22 април), за да получи престижната награда „Израел“ – своеобразна „награда за провал“, маскирана като триумф на дипломацията.

Ислямабад: Новият център на световната дипломация

Подготовката за края на войната вече е в ход, като според източници на Поглед.инфо, мирните преговори трябва да започнат още тази седмица в пакистанската столица Ислямабад. Изборът на мястото е стратегически. Пакистан има споразумение за сигурност със Саудитска Арабия и е жизнено зависим от стабилността на доставките през Ормузкия проток. Всички монархии от Персийския залив са в паника и искат незабавен край на военните действия, като вероятно са готови да платят огромни суми, за да спрат разрухата.

Делегациите са повече от показателни за тежестта на момента. От американска страна се очакват специалният пратеник Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Кушнер и самият вицепрезидент Джей Ди Ванс. Присъствието на Ванс е ключово – той е известен с нежеланието си САЩ да затъват в иранското блато и е привърженик на бързия мир. От иранска страна се очаква Мохамед Багер Галибаф – председател на парламента и твърд критик на Вашингтон. Фактът, че САЩ са готови да седнат на една маса с Галибаф, показва, че именно американците са тези, които молят за примирие.

Източване на арсеналите и мистерията „Джералд Форд“

Много военни анализатори потвърждават, че САЩ и Израел са на предела на силите си. Арсеналите са опустошени, а логистиката се пропуква. Един от най-ярките символи на този неуспех е напускането на бойната зона от самолетоносача „Джералд Форд“. Слуховете в региона са противоречиви – от сериозни повреди след ирански ракетен удар до инцидент с пожар, предизвикан от собствения му екипаж в знак на протест. Изтеглянето на такова ключово бойно средство не е тактически ход, а признание за неспособност за поддържане на натиска. Разполагането на малък контингент американски морски пехотинци в региона в момента изглежда по-скоро като отчаян опит за охрана на оставащите бази, които скоро ще бъдат затворени, отколкото като подготовка за офанзива.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Израел е наясно с вътрешните механизми на американската политика и често ги направлява. Но този път Техеран промени правилата на играта. Иранските преговарящи, които по-рано бяха склонни на компромиси, бяха физически елиминирани от американски и израелски удари. На тяхно място дойдоха хора, изпълнени с гняв, които изповядват принципа „мир чрез сила“. Те не вярват на нито една дума на Белия дом и изискват железни гаранции, които Тръмп едва ли може да предостави без да изглежда капитулирал.

Петролният шах: Техеран държи ръката върху крана

Играта на Тръмп със социалните мрежи и опитите му да манипулира пазарите чрез TruthSocial се сблъскаха с реалността на петролните котировки. Американският президент се опита да представи ситуацията така, сякаш Иран е този, който „отчаяно иска сделка“. Той дори обяви фалшиво петдневно примирие и заяви, че в Иран е настъпила „смяна на режима“, защото преговаря със „съвсем различни хора“. Всъщност тези „различни хора“ са именно хардлайнерите, които няма да отстъпят.

Реакцията на пазарите беше показателна. След първоначалния спад на цените на петрола с 10-14%, провокиран от оптимистичните туитове на Тръмп, цената веднага се върна над 100 долара за барел Brent след официалния отпор от Техеран. Иранското външно министерство и Мохамед Багер Галибаф директно обвиниха САЩ в използване на фалшиви данни за манипулиране на финансовите пазари. Техеран ясно заяви: няма да има сделка, докато санкциите не бъдат вдигнати изцяло, американските войски не напуснат региона и не бъдат изплатени репарации за причинените щети. САЩ дори бяха принудени да отменят забраната за търговия с ирански петрол, за да спрат инфлацията у дома – парадоксално финансирайки войната на противника си срещу самите себе си.

Урокът на Иран: Мир срещу обезщетения

Ситуацията до средата на април остава критична. Иран вече предупреди, че при всеки опит за сухопътна операция, ще минира Ормузкия проток и Персийския залив. Това би било икономическо самоубийство за Запада. Генерал Мохсен Резаи, съветник на аятолах Хаменей, потвърди, че войната ще продължи до пълното компенсиране на щетите. Макар Западът официално да не нарича тези плащания „репарации“, Иран вероятно ще получи огромни суми от регионалните съюзници на САЩ под формата на „инвестиции“ или „помощи“, само за да спре ударите.

Поглед.инфо подчертава, че истинският победител в този сблъсък излиза Иран, който успя да се противопостави на обединената мощ на САЩ и Израел и да наложи своите условия. Тръмп и Нетаняху ще се опитат да „затръшнат вратата шумно“ с финални удари и медийни фойерверки, за да обявят победа, но светът вече видя слабостта на хегемона. Богатите арабски съседи разбраха, че сигурността им не зависи от Вашингтон, а от отношенията им с Техеран. Тази война, която трябваше да разпадне Иран за броени дни, се превърна в урок по геополитическо оцеляване и стратегическо надмощие за Ислямската република.

