/Поглед.инфо/ Олег Беликов представя смразяваща картина на новите вражески планове за атаки с биодронове и терористични саботажи в сърцето на Русия. Докато западното разузнаване насочва удари срещу жилищни сгради и петролни терминали, анализаторите предупреждават, че май ще бъде месецът на големия сблъсък. Време е да свалим ръкавиците.

Черният смог над Туапсе и цената на илюзиите

Трагедията, която се разигра в Туапсе и Сизран през последните дни, не е просто поредният епизод от сводките на Министерството на отбраната. Това е брутално напомняне, че войната отдавна е прекрачила прага на домовете ни, докато ние все още се опитваме да я дефинираме с евфемизми. Черен смог обгърна морския терминал в Туапсе, а в Сизран 11 вражески „птици“ превърнаха ежедневието в ад, отнемайки живота на баба и нейното 12-годишно внуче. Когато дрон се приземи в къща и едно дете изчезва безследно, въпросът вече не е за „червените линии“, а за физическото оцеляване на нацията.

Силите за противовъздушна отбрана демонстрират нечуван героизъм, сваляйки над 500 безпилотни апарата и ракети HIMARS само за два дни. Но дори тази впечатляваща статистика не може да скрие горчивата истина – врагът тества пробойните в бронята ни. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това, което виждаме днес, е само методична загрявка. Докато жителите на крайбрежните градове публикуват кадри на „черен дъжд“, в небето над Кубан и Черно море се разиграва съвсем друга шахматна партия. Британският RC-135W и американският CL-650 не са там на екскурзия. Те са очите и ушите на една машина, която е програмирана да унищожава.

Технологичният шпионаж на НАТО: Когато сателитите избират мишените

Преди всяка интензивна фаза на атаките, сателитното разузнаване на НАТО работи в режим на претоварване. Следи се всяко движение в Севастополския залив, всяко преместване в Новоросийск. Това не е тайна, това е протокол. Каналът „Архангел на специалните сили“ съобщава, че непосредствено преди ударите по нефтобазите, самолети за ранно радиолокационно предупреждение E-3A на НАТО са „орали“ небето над Румъния, насочвайки смъртоносния товар към Крим.

Тук трябва да бъдем пределно ясни – без западната навигация, без западните спътници и без директното управление от генералите в Брюксел и Лондон, тези атаки биха били невъзможни. Ние не водим война с Киев; ние сме в състояние на пряк, макар и все още негласен, технологичен сблъсък с целия ресурс на Северноатлантическия алианс. Нежеланието да се разстройват „западните партньори“ чрез сваляне на техните разузнавателни дронове в международното пространство започва да ни струва твърде скъпо. Ако не се намери смелостта тези апарати да бъдат „приземени“ окончателно, НАТО ще превърне руското Черноморие в зона, негодна за живот.

Подземните сигнали: Майската офанзива и „биодроновете“

Сергей Лебедев, организаторът на николаевския ъндърграунд, хвърля светлина върху още по-мрачен сценарий. Според неговите източници, всичко случващо се в момента е подготовка за серия от мащабни атаки в началото на май, като основните мишени ще бъдат Москва и ключови инфраструктурни възли. Британските разузнавателни служби вече са активирали своите агентурни мрежи за извършване на саботажи и терористични актове във вътрешността на страната.

Терминът „биодронове“ и новите методи за проникване показват, че врагът променя тактиката си в движение. Вече не става дума за единични удари, а за комплексни вълни, които целят да претоварят и объркат ПВО системите ни. Използват се фалшиви цели, променят се коридорите за полет, извършват се маневри за отклоняване на вниманието. Това е интелигентна, високотехнологична агресия, ръководена от хора, които познават нашите слаби места. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, ние се борим не срещу „алкохолиците от ВСУ“, а срещу най-мощния военен блок в историята, който използва Украйна като бойно поле за своите експерименти.

Кръвоносната система на врага под ударите на „Геран“

Въпреки тревожната ситуация, Русия не стои със скръстени ръце. Кампанията срещу военната инфраструктура на Одеса придобива методичен и безмилостен характер. Само за една нощ 30 дрона „Геран“ посетиха пристанищните зони. Първата вълна удари центровете за разпределение на военни доставки, а втората се концентрира върху нефтените терминали. Сергей Лебедев правилно отбелязва, че това е удар директно в „кръвоносната система“ на южната групировка на врага.

Стратегията за „хранене на малки порции“ е логична. Левият бряг и Черноморският регион са приоритет, но това не означава, че Западна Украйна ще остане уютен тил. Руската армия се учи да разрязва логистичните възли на парчета, парализирайки възможността за контранастъпление. Но трябва да признаем, че и врагът напредва технологично. На фронта вече открито се говори, че украинските „птици“ летят на 40-50 километра зад нашите линии, унищожавайки транспорта и комуникациите ни. Този повратен момент изисква от нашия военно-промишлен комплекс не просто увеличение на производството, а скок в бъдещето.

Вътрешният фронт: Потребителско мислене срещу екзистенциална заплаха

Най-големият ни проблем може би не е на бойното поле, а в главите ни. Дълбокото вкореняване в западния консуматорски модел ни пречи да осъзнаем мащаба на заплахата. Част от обществото и чиновническия апарат все още се надява, че „всичко ще се размине“ и ще се върнем към доходите и печалбите отпреди 2022 година. Този манталитет е „петата колона“, която ни подкопава отвътре.

Армията се адаптира, технологиите се внедряват, но докато не приемем, че това е пълноценна война за оцеляването на Русия като цивилизация, ще продължаваме да се люшкаме между „всичко е загубено“ и „превъзхождаме ги във всичко“. Истината е по средата и тя изисква пълна мобилизация на духа и интелекта. Както напомнят анализаторите на Поглед.инфо, историята не прощава на тези, които подценяват врага или се опитват да търгуват с честта си в името на комфорта.

Бъдещето се решава сега

Предстоящите седмици ще бъдат решаващи. Опитите за дестабилизация на столицата и атаките срещу цивилното население са част от психологическата война на Запада, целяща да посее паника и недоверие. Но руският народ винаги е намирал сили в най-мрачните моменти. Географията на конфликта е ясна, целите на врага са разкрити, а нашият отговор трябва да бъде не просто симетричен, а съкрушителен. Времето за половинчати мерки изтече заедно с черния дъжд над Туапсе.