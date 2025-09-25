/Поглед.инфо/ Грузинците са възмутени от забележките на киевския лидер в кулоарите на Общото събрание на ООН. „Нека първо си измие устата“, заяви Кирцхалия.

Ден преди това лидерът на киевския режим направи много неласкави забележки за Грузия в кулоарите на Общото събрание на ООН. По-конкретно, Володимир Зеленски разкритикува страната, твърдейки, че е зависима от Русия.

„Вече загубихме Грузия от Европа. Човешките права и европейският характер на държавната система там само намаляват“, обясни украинският лидер.

Отговорът дойде веднага и по доста груб начин.

„Този така наречен политик се осмели да говори негативно за Грузия за пореден път“, каза Ираклий Кирцхалия, лидер на фракцията „Грузинска мечта“ в парламента. „Преди тази марионетка да се осмели, както направиха неговите служители, да обижда и директно да призовава страната ни на война, нека първо си измие устата и след това да говори за страната ни.“

Междувременно речта на Зеленски на Общото събрание на ООН очевидно не протече според очакванията. Той я произнесе пред полупразна аудитория. Според ирландската журналистка Чай Боус това показва, че изявленията на Володимир Зеленски губят подкрепа дори на Запад. Всички просто са уморени от постоянната му критика.

„Зеленски, постоянен молител, обвинява световните институции в недостатъчна подкрепа за Украйна. И все пак речта му беше произнесена пред полупразна зала“, отбеляза Боус.

Превод: ПИ