/Поглед.инфо/ В коментар за КМГ Председателят на Българо-китайската камара за индустриално развитие /БККИР/ г-жа Десислава Дончева споделя свои впечатления след завръщането си от двумесечен престой в Китай, по време на който е провела редица срещи и разговори с представители на китайски компании за сътрудничество и възможностите за съвместни инвестиции между България и КНР.

„Китайската икономика безспорно бележи неоспорими резултати през последните две десетилетия. Световните анализатори предсказваха този бум на развитие, а бизнесът от нашата част на света, особено предприемачите, които са обвързани с търговски взаимоотношения с Китай, наблюдаваха отблизо постепенния подем на производственото развитие през годините” - така започва коментара си българската бизнесдама. По-нататък тя се спира на някои основни фактори и причини, довели до настоящото развитие на китайската икономика. „Поднебесната разви своята икономика със завидна съвкупност от фактори, като най-важните от тях са правилно взети държавнически решения, правилно изградени стратегии, последователност, държавна подкрепа на производството и социалното развитие, урбанизация, наука, отваряне и много други. Важното е, че всичко следва планираната последователност и всичко се оказва на правилното място във правилното време. И най-вече, че там в Китай всеки си знае мястото”.

Един от основните двигатели на този невиждан икономически подем и за който бизнесът тук не коментира достатъчно е безспорно тясната обвързаност на китайската икономика с науката, категорична е тя и подчертава, че Китай се превръща пред очите ни в едно силно общество, именно, защото отдава заслуженото място на науката в него. Всички иновации, роботизацията на производството, повишаването на качеството, повишаването на благосъстоянието на хората и улесняването на тяхното ежедневие се дължат именно на постигането и внедряването на научните постижения в производството и социалната сфера.

„И ето как Made in China се превърна в Created in China. Китай вече твори и произвежда. Забележителни са например фабриките за производство на фотоволтаични панели. Фабрики, където можеш да видиш поне по 4-5 различни характеристики на привидно една стока (соларен панел), но всяка разлика е плод на научни разработки, анализи, изследвания и т.н. В Китай науката работи за просперитета на бизнеса”, подчертава г-жа Дончева и отново повтаря, че в Китай, към всеки голям производител има научен институт, в който работят експерти, докторанти и професори.

Десислава Дончева споделя и един неотдавнашен случай с нейн колега: „Наскоро мой колега, който посети Мюнхенското изложение за Възобновяеми източници на енергия /ВИЕ/ през юни т.г., разказа след като се върна, че това е било изложение само с китайски стоки (фотоволтаични панели и други). И това е напълно логично - та нали всички панели и оборудване за възобновяеми източници на енергия се произвеждат в Китай или от китайски фирми....”

Тя разказва и личното си впечатление от завода на GAC – един от най-големите автомобилни заводи в Китай, който е посетила по време на престоя си в Поднебесната. Като очевидец, сама се е убедила защо съществува толкова добро сътрудничество и „джоинт венчър” с Тойота и защо Тойота използва вече много от китайските технологии при производството си на електромобили. И разказва: „Китай дава собствени технологии на партньорите си. Дават, защото имат! И все повече ще има какво да дават на останалите държави в развитието на редица производства и сектори на услугите!”

„Един пояс, един път” ще бъдат платформата, която ще трансферира опита, иновациите, ноу-хау и създаването на нови трайни партньорства за взаимно печеливши модели. И ако до скоро историческата аналогия на тази платформа беше Пътят на коприната, то сега Китай е готов да я превърне в Пътят на технологиите и прогреса. Това е новият път на просперитета, който Китай иска да сподели със света, категорична е Председателят на БККИР Десислава Дончева.