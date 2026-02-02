/Поглед.инфо/ На 31 януари промоционалният клип и свързани културни продукти за Галата на КМГ за посрещане на Годината на Коня бяха представени на събитие в центъра на Люксембург.

Традиционните китайски орнаменти донесоха празнична атмосфера на града, привличайки голям брой местни жители и туристи.

Ден по-рано пък на мероприятие за представянето на китайския зимен туризъм в Будапеща също беше представен промоционалният клип на Галата за Пролетния празник „Здравей, Китай“.

Също на 31 януари Йоханесбург, най-големият град в Южна Африка, бе домакин на прожекция на промоционален клип и културно-творчески продукти на КМГ. На събитието китайци и южноафриканци заедно отправиха новогодишни поздрави.