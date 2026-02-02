/Поглед.инфо/ На 1 февруари Уан И, началник на Службата за външни връзки на ЦК на ККП, се срещна в Пекин със секретаря на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу.

Уан И заяви, че Китай и Русия са най-големите съседни държави и стратегически партньори в новата ера. По думите му двете страни трябва да поддържат тясна комуникация по ключови въпроси на двустранните отношения, да засилват взаимната подкрепа по въпроси, засягащи основните интереси на всяка от тях, и да защитават както собствените, така и общите интереси на двете страни. Китай е готов да работи с Русия за прилагането на важните консенсуси на двамата лидери, да засили стратегическата комуникация, да задълбочи стратегическото сътрудничество и да даде ново начало на отношенията между двете страни през новата година.

Шойгу на свой ред заяви, че Русия винаги ще спазва принципа за „един Китай", ще продължи да следи внимателно тенденциите на враждебни сили, които се опитват да подкопаят стабилността в Тайванския пролив, и категорично ще се противопостави на ускорените опити на Япония за "ремилитаризация". Русия е готова да продължи твърдата взаимна подкрепа с Китай и да засили сътрудничеството в многостранни механизми като ООН, Шанхайската организация за сътрудничество и БРИКС. По този начин ще се постигне изграждането на по-справедлив и рационален многополюсен свят и неделима сигурност за Евразия.