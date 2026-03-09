/Поглед.инфо/ На 9 март в сградата на ОСНП се проведе втората пресконференция „Канал на министрите“ на четвъртата сесия на 14-ото ОСНП.

Министърът на земеделието и селските дейности Хан Дзюн заяви, че условията за селскостопански технологии и оборудване в Китай са се подобрили значително, което е довело до ново ниво на модернизация в селското стопанство. Приносът на научния и технологичен прогрес в селското стопанство е надхвърлил 64%, а покритието с висококачествени семена е над 96%. Степента на механизация на отглеждането, засаждането и събирането на реколтата е достигнала 76,7%, като е постигната пълна механизация за основните зърнени култури. Миналата година са използвани над 300 хиляди дрона в земеделието, което е най-големият брой в света. Те са обслужили 30,7 милиона хектара земя. В момента в селскостопанските практики се въвеждат и интелигентни роботи за събиране на реколта, напояване и плевене с лазерна технология, базирани на изкуствен интелект.