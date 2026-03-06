/Поглед.инфо/ Германският външен министър Йохан Вадефул заяви на 5 март, че страната му няма да бъде въвлечена във война срещу Иран и тази позиция няма да се промени. Той подчерта, че Берлин няма да участва и в каквито и да било действия, насочени към сваляне на правителството на която и да е държава, включително Иран.

Същия ден говорител на германското Министерство на отбраната заяви, че Берлин няма планове да изпраща военни кораби в Средиземно море или в Близкия изток. По думите му страната не възнамерява да увеличава военните си сили извън вече съществуващите операции.

Говорителят добави, че германското правителство поддържа тесни контакти със съюзниците си, включително с Кипър, във връзка с настоящата ситуация със сигурността в Близкия изток.