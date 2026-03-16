/Поглед.инфо/ Колебанията на международните цени на петрола, заради геополитическите конфликти в Близкия изток, предизвикаха тревога на пазара, но Китай е способен да гарантира енергийните си доставки. Китай има добри основи за справяне с колебанията на външните пазари, това заяви говорител на Националната статистическа агенция на пресконференция, организирана от пресслужбата на Държавния съвет.

Към момента неопределените фактори, влияещи върху международните цени на енергията, са многобройни, като все още е необходимо да се наблюдава как това ще се отрази на цените на вътрешния пазар, каза още говорителят.