/Поглед.инфо/ На 16 март в Ханой генералният секретар на ЦК на ВКП То Лам се срещна с китайския външен министър Уан И, министъра на обществената сигурност Уан Сяохун и министъра на отбраната Дун Дзюн, които взеха участие в първото министерско заседание на механизма за стратегически диалог „3+3“ между Китай и Виетнам в областта на външните работи, отбраната и обществената сигурност.

То Лам поздрави китайските гости за успешното провеждане на двете сесии и приемането на 15-ия петгодишен план. Той изрази благодарност към Китай за политическа подкрепа за успешно проведения пленум на 14-ия ЦК на ВКП. Според него това има изключително значение, като страната ще продължи решително по пътя на социализма. В настоящата сложна и променлива международна обстановка Виетнам и Китай трябва да засилят единството и сътрудничеството, категоричен е То Лам.

Уан И от своя страна заяви, че участието му в първата среща на министерско равнище в рамките на механизма за стратегически диалог „3+3“ представлява първата по рода си платформа за стратегически диалог, създадена от Китай и Виетнам, и бележи ново ниво на стратегическо доверие и сътрудничество между двете страни, както и нов напредък в изграждането на общност на споделена съдба между Китай и Виетнам.