/Поглед.инфо/ На 15 и 16 март китайският вицепремиер Хъ Лифън, американският министър на финансите Скот Бесент и търговският представител Джемиесън Грир проведоха търговско-икономически преговори в Париж.

Хъ Лифън заяви, че Китай се противопоставя на допълнителните едностранни мита на Вашингтон и призовава за окончателно им премахне, допълвайки, че Китай категорично ще защити своите законни права.

Американските представители заявиха, че стабилните китайско-американски икономическо-търговски отношения са изключително важни за двете страни и за целия свят. Те са от полза за насърчаването на глобалния икономически растеж, сигурността на доставките и финансовата сигурност. Двете страни трябва да намалят конфликтите и да разрешат разногласията чрез консултации.

Представителите на Китай и САЩ се съгласиха да създадат механизъм за сътрудничество, който да насърчава търговските инвестиции и да съдейства за стабилното развитие на двустранни икономическо-търговски отношения.