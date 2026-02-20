/Поглед.инфо/ Китай представи пред Световната търговска организация (СТО) документ, в който излага позицията си относно реформата на СТО при настоящите обстоятелства, съобщи в четвъртък Министерството на търговията.

Това е първият политически документ, който Китай представя пред СТО от стартирането на необходимия процес на реформа на организацията през юни 2022 г., в който се излага изчерпателно и систематично позицията на Китай относно реформата, заяви представител на министерството.

Китай пое водеща роля в призива за необходима реформа на СТО, като през 2018 г. публикува позиционен документ, а през 2019 г. представи предложение, заяви представителят.

Предвид сериозните предизвикателства, пред които е изправена многостранната търговска система, и променящите се нужди на развитието, Китай представи новия позиционен документ, като взе предвид своите собствени опасения и тези на другите членове.

Документът е ориентиран към многостранното сътрудничество, фокусиран върху развитието и насочен към бъдещето и излага общите принципи и предложения за действие на Китай за реформа на СТО при настоящите обстоятелства.

Документът призовава за поставяне на развитието в центъра на програмата за реформи и за подпомагане на развиващите се членове да се възползват от възможностите за растеж в области като цифровата икономика, зеления преход и изкуствения интелект.

С поглед към бъдещето, документът призовава за дискусии относно правителствените мерки, които водят до нарушаване на търговията, настоява за зачитане на различните икономически системи и етапи на развитие на членовете и призовава за усилия за постигане на консенсус относно лоялната конкуренция, за да се създаде среда на международни търговски правила, която по-добре отговаря на нуждите на индустриалното развитие.