След обявяването на бюджета за отбрана на Китай за 2026 г., главният секретар на японското правителство заяви, че той не е достатъчно прозрачен.

В отговор говорителят на Министерството на отбраната на Китай Дзян Бин отхвърли тези твърдения. По думите му делът на китайските разходи за отбрана спрямо БВП дългосрочно остава под 1,5%, което е значително по-ниско от този на Съединените щати и други големи военни сили, както и под средната стойност за света. Той отбеляза, че в страните от НАТО военните разходи обикновено надхвърлят 2% от БВП.

Дзян Бин подчерта, че изказванията на японски политици относно китайския военен бюджет и т.нар. „китайска заплаха“ представляват опит да се създаде оправдание за разширяване на военния потенциал на Токио.

Според него японският отбранителен бюджет нараства вече 14 поредни години, като през последните пет години увеличението надхвърля 60%. Делът на военните разходи в БВП на Япония достига 2%, а разходите за отбрана на глава от населението са над три пъти по-високи от тези в Китай.