/Поглед.инфо/ Китай постигна значим пробив в добива на литий – ключов метал за батериите на електромобили, като пусна в експлоатация първата в света производствена линия с капацитет 20 000 тона, използваща новаторска технология за извличане на лития от солени езера.

Съоръжението е изградено от компанията Qinghai CITIC Guoan Technology Development Co., Ltd. в провинция Цинхай и вече работи на проектния си капацитет.

Успешното функциониране на тази производствена линия значително ще повиши комплексния коефициент на оползотворяване на литиевите ресурси в солени езера и ще удължи техния икономически жизнен цикъл. Тя също така създава и важен модел за модернизация на индустрията в посока към по-зелено, по-интелигентно и по-мащабно развитие.

Основната технология представлява собствен патентован процес, който повишава коефициента на извличане на литий от солени езера под 50%, каквато е средната стойност в индустрията, до над 78%. Освен това общият коефициент на извличане на литий в целия производствен процес се е увеличил от 75,38% на 90,41%.

Освен че подобрява добива, новият метод значително съкращава средния производствен цикъл за получаване на литиев карбонат с качество за батерии и рязко намалява загубите на литий в сравнение с традиционните технологии.