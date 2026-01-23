/Поглед.инфо/ От 16 февруари до 1 март за трета поредна година в Москва ще се проведат празненства за Китайската нова година. Те се организират от кметството на руската столица с подкрепа от Външно министерство и китайското посолство в страната.

Основното място, където ще се състоят събитията е Манежния площад.

През 2025 г. в рамките на две седмици в Москва се проведоха над хиляда събития, посветени на Пролетния празник, които привлякоха 1,5 милиона посетители.

Като отговор, китайската столица ще проведе от 19 до 22 февруари фестивал „Руската Масленица в Пекин“.