/Поглед.инфо/ На фона на информации, че Съединените щати подготвят мащабна оръжейна сделка с Тайван, включваща модерни системи за противоракетна отбрана, която предстои да бъде представена за одобрение от президента Доналд Тръмп, днес говорителят на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Чън Бинхуа изрази твърдото несъгласие на Пекин.

Китай последователно и категорично се противопоставя на продажбата на оръжия на Тайван. САЩ трябва стриктно да се придържат към принципа за „един Китай“ и към трите съвместни комюникета, както и да подхождат предпазливо към въпросите, свързани с военните доставки за Тайпе, посочи той.

По думите му „подобни действия подкопават стабилността на китайско-американските отношения и застрашават мира и сигурността в Тайванския проток“.