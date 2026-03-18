/Поглед.инфо/ В Иран има голям брой невинни цивилни жертви, в Ливан около 800 хиляди души са разселени, а Йордания, Ирак и други страни също са засегнати от конфликта, който причинява тежка хуманитарна катастрофа за иранския и другите народи в Близкия изток, заяви на вчерашната си пресконференция говорителят на Външно министерство Лин Дзиен.

Той посочи, че Пекин е взел решение да предостави спешна хуманитарна помощ на Иран, Йордания, Ливан и Ирак с надеждата това да допринесе за облекчаване на тежката ситуация на местното население.

Китай ще продължи да полага усилия за насърчаване на мира и прекратяване на военните действия, като работи за възможно най-скорошно прекратяване на военните действия, за стабилността в региона и предотвратяване на по-нататъшно задълбочаване на хуманитарната криза, каза още говорителят.