/Поглед.инфо/ Във вторник Китай даде старт на строителството на ултрависоковолтова (ultra-high voltage; UHV) линия за пренос на енергия, която ще свърже автономния регион Сидзан (Тибет) с района на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао в Южен Китай.

Проектът е с дължина около 2681 км и инвестиция от 53,2 млрд. юана (около 7,5 млрд. щатски долара), с номинален капацитет 10 GW. След въвеждането му в експлоатация през 2029 г. той ще доставя над 43 млрд. kWh чиста енергия годишно.

В последните години Китай активно развива мрежата от ултрависоковолтови линии, за да насочи ресурсите от районите, богати на енергийни ресурси, в западната част на страната към индустриализирания изток. С това Китай се стреми да насърчи зеленото икономическо развитие.