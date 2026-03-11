/Поглед.инфо/ Китайски учени усъвършенстваха съществуваща мощна терапия за лечение на левкемия. Новият подход позволява лечението да действа дори когато раковите клетки се опитват да се „скрият“ от него. Иновативната технология действа като своеобразен молекулярен мост. Тя засилва връзката между клетките на имунната система, които се борят с рака, и левкемичните клетки, които трябва да бъдат унищожени.

Методът представлява усъвършенствана версия на терапията с CAR-T клетки. При нея от пациента се извличат Т-клетки, които в лабораторни условия се модифицират така, че да разпознават и атакуват раковите клетки. След това те се връщат обратно в организма.

Резултатите от изследванията са впечатляващи. При лабораторни експерименти с миши модели на левкемия новият метод остава ефективен дори когато първоначалната цел на терапията значително намалява. В такива условия стандартната CAR-T терапия губи ефективност, но клетките FACE-CAR-T продължават да откриват и унищожават раковите клетки. Това води до 100-процентна преживяемост при опитните животни.

Този „молекулярен мост“ дава нова надежда за пациенти с трудно лечима левкемия, която вече не реагира на съществуващите терапии.