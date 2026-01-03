/Поглед.инфо/ Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви в интервю за Китайската медийна група, че Китай е настигнал или надминал Южна Корея в много области, свързани с технологиите и капитала.

По покана на китайския председател Си Дзинпин президентът на Република Корея И Дже-мьон ще посети Китай от 4 до 7 януари 2026 г. Той ще води икономическа делегация от около 200 високопоставени ръководители на големи южнокорейски корпорации. Посещението се очаква да разшири икономическите и търговските отношения между двете страни в множество нови области.

И Дже-мьон коментира, че икономическото взаимодействие между Южна Корея и Китай е изключително близко и има много елементи, които допринасят значително за развитието на двете страни. Въпреки това, традиционно до сега партньорството до известна степен е било вертикално по характер, съчетаващо напредналите технологии и капитал на Корея с работната сила на Китай. Напоследък Китай постигна огромен икономически растеж и развитие под изключителното ръководство на председателя Си Дзинпин. В резултат на това страната настига и дори изпреварва Корея в много области, както по отношение на технологиите, така и по отношение на капитала. Ето защо сега е необходимо да се установят нови, хоризонтални и равнопоставени отношения на сътрудничество в сфери като изкуствения интелект или индустриите на бъдещето. Това ще бъде от взаимна полза за сътрудничеството между двете страни, коментира още президентът на Южна Корея.