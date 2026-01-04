/Поглед.инфо/ Ирландският министър-председател Майкъл Мартин ще посети Китай от 4 до 8 януари, съобщи в събота говорител на Министерството на външните работи. То е по покана на китайския премиер Ли Цян и е първото на ръководител на правителството на Ирландия в Пекин от 14 години насам.

По време на визитата, Майкъл Мартин ще има срещи с председателя на КНР Си Дзинпин и председателя на ПК на ОСНП Джао Лъдзи.

Освен Пекин, ирландският премиер ще посети Шанхай.

„През последните години стратегическото партньорство и взаимноизгодно сътрудничество между Китай и Ирландия се радва на силно развитие. Двете страни винаги са се отнасяли една към друга с взаимно уважение и на основата на равенството. Чрез открито сътрудничество постигнахме взаимно допълване и общо развитие, което е в полза на нашите два народа“, посочи говорителят.

Той също така заяви, че Пекин е готов да работи с Ирландия за засилване на взаимното политическо доверие, разширяване на взаимноизгодното сътрудничество и да стабилно развитие на отношенията между Китай и ЕС.